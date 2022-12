Darurile lui Moș Nicolae au ajuns, săptămâna aceasta, și în comunitățile marginalizate, grație eforturilor unor asociații caritabile care au în grijă mai multe suflete uitate de alții.

Asociația „Salvatorii Sufletelor Nimănui“ a dus cadouri copiilor de pe Valea Stegii, o zonă aflată, practic, în municipiul Bistrița. Oamenii de aici trăiesc în condiții greu de imaginat, iar cei care suferă cel mai mult sunt copiii. Deși aceștia primesc mereu haine și ajutoare, condițiile în care trăiesc nu le permit să fie îngrijiți corespunzător. În ciuda eforturilor celor care se implică pentru a le veni în ajutor, oamenii de pe Valea Stegii sunt greu de integrat fără un suport real și sustenabil din partea autorităților. Copiii desculți și îmbrăcați extrem de sumar pentru frigul de afară, alergând în întâmpinarea cadourilor, reprezintă o imagine tristă, greu de digerat. Greu este, de asemenea, să realizezi că aceasta este o bucată din realitatea zilelor noastre, într-un oraș care pretinde că se raliază valorilor europene.

„Am fost și la ei, la copiii soarelui. La copiii uitați de societate, la copiii obligați sa trăiască marginalizați, in sărăcie, intr-o lume străină de civilizație.

Cand mi-au văzut masina, au ieșit toți afara și au alergat desculți și dezbrăcați, către mine. Unii m-au luat în brațe și mi-au spus ca au fost cuminți. Știau ca le-am adus ceva.

Atata tristețe în ochii lor de copii.

In toată tristețea, am întrezărit o sclipire. Acea sclipire de speranță, acea sclipire de inocență, de copil.

Nu sunt ei de vina ca au venit pe lume. Nu ei s-au cerut sa vina pe lume și sa trăiască asa. Datorita lor, noi avem un rost. Datorita lor, mai exista omenie și oameni buni.

Scriu și am un nod în gât.

Si aceeași întrebare… De ce exista atata nedreptate în lume? De ce trebuie sa sufere copiii?

Nu mai stiu ce sa spun.

Sunt sfârșită acum.

Doar atât mai spun:

Va multumesc, oameni minunați ca ne ajutați sa ajutăm!

Împreună suntem Salvatorii Sufletelor Nimănui“, a transmis Alina Buhai, președintele asociației.

Pentru a veni în sprijinul unor astfel de cazuri vă puteți implica în calitate de voluntari sau puteți face donații în conturile asociației:

CONT LEI: RO11BTRLRONCRT0595549001-

ASOCIATIA SALVATORII SUFLETELOR NIMANUI

BTPAY 0749065009

REVOLUT 0749065009

Citește și: Amendă de 80.000 lei pentru magazinul Lidl de pe Andrei Mureșanu din Bistrița, de la Protecția Consumatorilor