Contractul privind reabilitarea și modernizarea Colegiului Național Liviu Rebreanu, despre care deputatul PNL Robert Sighiartău a anunțat că a fost semnat, nu are valoare juridică, susține deputatul PSD Daniel Suciu. Acesta își argumentează afirmația prin faptul că la momentul semnării nu a fost prezent și constructorul care va executa lucrările, în aceste condiții contractul fiind nul.

”În graba domnului Sighiartău de a se lipi cu imaginea domniei sale de acest subiect, perfect justificat din punct de vedere politic, dar moral cu atât mai puţin, a uitat că la momentul oficial al semnării contractului trebuie să fie prezent și constructorul. Așadar, tot ce s-a întâmplat aseară nu are valoare juridică pentru că acel contract nu este semnat de către constructor pentru că nimeni nu a anunțat constructorul să fie ieri la București, să fie în poză cu domnul secretar general Robert Sighiartău”, a declarat deputatul Daniel Suciu.

În acest context, social democratul Daniel Suciu îi transmite liberalului Robert Sighiartău să facă toate cele necesare pentru ca acest contract să fie valid.

”Așadar, îl rog, îl invit pe domnul Sighiartău, să facă toate diligențele necesare ca cei care au câștogat această licitație să ajungă cât mai repede la București și să semneze contractul. Zău că nu mă supăr dacă săptămâna viitoare vor mai face încă un rând de poze, îl va chema și pe Nelu Turc, vor veni ei aici la Bistrița, are chiar mai puțină importanță. Eu am mulțumirea sufletească. Nici nu mai trebuie să insist și să spun toate etapele prin care acest obiectiv a trebuit să treacă pentru a ajunge la momentul semnării contractului. (…) Domnul Robert Sighiartău mi-a dovenit că încă a rămas la nivel de amator și chiar nu trebuia să încerce să se lipeacă de acest subiect. Eu mă bucur că ce am promis cât am fost ministru s-a întâmplat, restul e doar poziţionare politică”, a mai adăugat Suciu.

Totuși, Daniel Suciu a mai precizat că semnarea contractului pentru execuția lucrărilor la Colegiul Național Liviu Rebreanu este o veste bună.

”Până una alta e o veste foarte bună. Cu sau fără poze, cu sau fără lipsa constructorului din peisaj și din poză, Colegiul Național Liviu Rebreanu va fi reabilitat cu 11 milioane euro. Este un monument istoric și după ce se vor termina lucrările va fi o clădire emblemă pentru acest oraş. Oricâte poze şi-ar face liberalii, munca mea, a echipei noastre, nu ne-o va putea lua nimeni”, a încheiat Suciu.