Parlamentul dezbate astăzi moțiunea de cenzură inițiată de PSD și UDMR, însă deputații Cristina Iurișniți (USR) și Ionuț Simionca (PMP) au anunțat că nu susțin acest demers.

”PSD și UDMR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului PNL nu pentru că le-ar păsa de viața românilor, cum ipocrit invocă, în mod repetat, în textul moțiunii. Am văzut în ultimii ani, de altfel, cât de mult i-a interesat vocea românilor și dorința lor de a avea o țară în care democrația și statul de drept să fie constante, nu variabile la decizia arbitrară a unor politicieni corupți. PSD și UDMR au depus moțiunea de cenzură doar pentru că NU vor revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Vor ca actualii primari să-și conserve funcțiile și, odată cu acestea, pârghiile de putere și accesul la banul public”, este de părere Cristina Iurișniți.

Deputatul mai spune că ”PSD și UDMR nu vor ca toți acești baroni locali care au făcut prea puțin sau deloc pentru comunitățile lor să aibă o competiție reală la locale, iar românii să poată alege oameni care să le reprezinte interesele cu adevărat”. Astfel că, deputatul USR a anunțat că va la vedere „împotriva” moțiunii de cenzură.

”Chiar dacă proiectul de lege pentru care și-a angajat răspunderea Guvernul Orban nu este perfect, ba chiar introduce un prag pentru a-i împiedica pe tineri să voteze, el tot reprezintă un pas înainte spre readucerea României în normalitate!”, a încheiat Iurișniți.

De asemenea, tot cu un punct de vedere legat de moțiunea de cenzură a venit și deputatul Ionuț Simionca. Acesta a afirmat că nici el nu susține demersul celor de la PSD și UDMR. ” Chiar dacă sunt prezent în Parlament, am luat decizia să nu votez astăzi la moțiunea de cenzură – în semn de protest față de mascarada pusă la cale de PSD. Am luptat pentru revenirea la alegeri în două tururi și, în plus, am condiționat susținerea Guvernului Orban de susținerea acestui proiect. Cred că încercarea PSD de a demola guvernul pentru a bloca alegerea primarului în două tururi este un act iresponsabil, care ar putea genera o criză politică și economică devastatoare pentru români. Românii s-au săturat de certuri între politicieni, ei vor ca aleșii lor să își vadă treabă și să facă legi bune, în folosul comunităților pe care le reprezintă”, consideră Simionca.

Parlamentul dezbate și votează la această oră moțiunea de cenzură inițiată de PSD și UDMR. Marcel Ciolacu a afirmat că sunt „suficiente” voturi pentru aprobare, în timp ce Ludovic Orban a spus nu are șanse să treacă, dacă nu intervin repoziționări ale unor „actori politici”.