Traficantul de droguri orădean Mircea Hanga, cel care ridicat de la o firma de transport din Bistrița un colet în care se aflau pungi de chipsuri umplute cu substanțe interzise, și care teoretic era destinat unei persoane din Năsăud, a reușit la Curtea de Apel Cluj să își reducă pedeapsa aplicată de Tribunalul Bistrița-Năsăud. Judecătorii clujeni i-au redus sentința cu o lună și 10 zile.

Hanga a fost condamnat de Tribunalul Bistrița, în noiembrie anul trecut, la 3 ani și 3 luni de închisoare cu executare pentru trafic internațional de droguri.

În iulie 2020, orădeanul a ridicat de la o firmă de transport din Bistrița, cu punctul de lucru în Rebrișoara, un colet ce cântărea 20 de kilograme, ce provenea de la un bărbat din Spania și avea ca destinatar o persoană rămasă neidentificată din Năsăud.

Numai că, înainte cu o zi ca bărbatul să ridice coletul, procurorii au pus o capcană acestuia. Au mers în Rebrișoara cu mandat, și au deschis coletul ca să vadă precis conținutul acestuia. Au găsit astfel, printre produsele alimentare, patru pungi de chipsuri, trei dintre acestea cu inscripția «Patatas Fritas Onduladas» iar cea de a patra cu inscripția «Patatas Fritas Lisas», toate marca Auchan, care conțineau 2,4 kg de cannabis.

Ca să pună mâna pe cel care trebuia să ridice marfa, anchetatorii au decis ca cei de la firma de transport să predea coletul, evident sub supraveghere și cu substituirea totală a substanțelor interzise. Astfel, Hanga a ridicat coletul de la firma de transport, l-a pus în portbagaj și a pornit spre Cluj. Nu a apucat însă, fiindcă a fost oprit într-o intersecție din Bistrița și percheziționat.

Anchetatorii au aflat de la Hanga că nu era prima dată când a efectuat un astfel de transport, pentru care a primit 200 de euro de la un bărbat din Oradea.

Astfel, el le-a spus anchetatorilor că în cursul anului 2020 a ridicat de două ori, colete pentru respectivul bărbat din Oradea, primind de fiecare dată suma de 200 de euro. Totodată el le-a mai spus procurorilor nu a desfăcut pachetele, nu a văzut conținutul acestora, dar bănuia că ar conține droguri întrucât suma primită pentru transportul acestora era prea mare.

Anchetatorii au încercat să dea de urma persoanei din Năsăud, al cărui nume era trecut pe eticheta lipită pe coletul ridicat de orădean de la firma din Rebrișoara, dar a fost misiune imposibilă, fiindcă în baza de date de la evidența populației au fost generate 87 de astfel de nume.

A acuzat instanța bistrițeană de lipsă de imparțialitate

Așa cum am arătat mai sus, la final de proces, Hanga, care și-a recunoscut faptele și a solicitat instanței să fie judecat în procedură simplificată, sperând astfel să scape mai ieftin, cu o pedeapsă mică și cu suspendare, a fost condamnat de Tribunalul Bistrița-Năsăud la 3 ani. Fiindcă a fost nemulțumit de sentință, orădeanul a atacat-o la Curtea de Apel Cluj, solicitând desființarea acesteia și trimiterea cauzei spre rejudecare.

În fața instanței clujene, bărbatul a susținut că în procesul pe fond a uzat de procedura simplificată, însă poziția sa procesuală nu a fost consemnată, nu i-a fost luat acordul cu privire la prestarea unei munci în folosul comunității, nu a fost audiat în calitate de inculpat, deși a fost prezent la toate termenele de judecată. Astfel, în opinia lui Hanga, instanța de fond a judecat cauza cu încălcarea dreptului la un proces echitabil al inculpatului din două perspective – lipsa de imparțialitate și încălcarea principiului nemijlocirii în componenta privind audierea inculpatului.

De asemenea, orădeanul a mai susținut că pedeapsa de 6 luni, aplicată pentru deținerea de droguri (la percheziții, procurorii DIICOT au găsit o țigară de cannabis), este disproporționată.

Totodată, orădeanul a considerat neîntemeiate argumentele pentru care a fost aleasă modalitatea de executare mai ales în raport de concluziile raportului de evaluare întocmit în cauză. Potrivit acestuia, instanța de fond a reținut că el “nu a conştientizat gravitatea şi consecinţele faptelor, iar acest lucru poate fi corijat doar prin executarea în regim de detenţie a pedepsei”.

„Acest argument este vădit neîntemeiat raportat la atitudinea procesuală a inculpatului, dar mai ales raportat la concluziile referatului de evaluare, în care se precizează în mod concret în urma evaluării că reintegrarea socială şi înlăturarea riscului reiterării comportamentului infracţional se poate realiza cu succes doar în situaţia menţinerii situaţiei actuale a inculpatului, respectiv cu sprijinul şi înconjurat de membrii familiei şi prin implicarea sa în activităţi lucrative. S-a considerat aşadar că, nu numai că executarea pedepsei în regim de detenţie nu va aduce niciun beneficiu, însă este posibil să reprezinte o influenţă vădit negativă asupra inculpatului – scopul de reeducare a pedepsei neputând fi realizat în acest fel. În fine, s-a apreciat că în mod singular cantitatea de droguri traficate nu poate constitui un argument suficient pentru aplicarea pedepselor reţinute de către instanţa de fond şi a modalităţii de executare dispuse”, a arătat orădeanul în motivele de apel depuse la Curtea de Apel Cluj.

Judecătorii clujeni nu i-au dat dreptate

Însă, magistrații clujeni nu au fost de acord cu motivele invocate de Hanga., întrucât, “nu a demonstrat în mod pertinent existenţa unor elemente de natură obiectivă şi concordantă care să indice în mod real o lipsă de imparțialitate a instanţei fondului, o omisiune izolată, care, aşa cum s-a argumentat, îşi putea găsi şi o altă explicaţie din punct de vedere legal, nu poate servi formulării concluziei avansată de apărare”.

Nici în ceea ce privește reindividualizarea pedepselor, prin reţinerea circumstanţelor atenuante judiciare, Curtea a reținut că în cauză nu se verifică îndeplinirea cerinţelor legale care să facă posibilă valorificarea acestora.

“Astfel, sub aspectul circumstanţei atenuante judiciare prev. de art. 75 alin. 2 lit. a C.pen., aceasta se referă la eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracţiunii. Apărarea invocă sub acest aspect facilitarea de către inculpatul-apelant a identificării expeditorului drogurilor, care ulterior ar fi fost identificat ca expeditor de colete similare şi într-un alt dosar penal. Or, sub aspectul stării de fapt reținute de instanţa fondului, se constată că în cauză a fost autorizată măsura reţinerii, predării şi percheziţionării trimiterii poştale (interceptarea coletului conţinând cantitatea de 2.259,8 grame cannabis), precum şi livrarea supravegheată prin substituirea conţinutului acestuia, măsuri care au fost puse în executare, astfel că rezultatul zădărnicirii intrării inculpatului în posesia cantităţii de droguri de risc şi a distribuirii subsecvente a acestuia a fost obţinut exclusiv prin intervenţia organelor judiciare, fără nici un aport din partea inculpatului Hanga Mircea. (…)

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte circumstanţa atenuantă constând în împrejurările legate de fapta comisă care diminuează gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului, afirmativ materializată în activitatea infracţională concretă a inculpatului apelant (furnizarea datelor de expediere a coletului şi ridicarea acestuia), coroborată cu atitudinea naivă a inculpatului, nici acesta nu va putea fi valorificată în favoarea inculpatului Hanga Mircea. Or, reiterând faptul că inculpatul-apelant a optat pentru judecarea în procedură simplificată, Curtea constată că potrivit stării de fapt reţinute în rechizitoriu şi însuşite de inculpat, «în perioada anterioară datei săvârşirii faptelor (13.07.2020), respectiv în perioada iunie-iulie 2020 inculpatul Hanga Mircea a luat legătura prin intermediul numitului XX cu numitul YY, persoană aflată pe teritoriul Spaniei, cu care a discutat şi organizat expedierea unui colet cu o cantitate din drogul de risc cannabis», implicarea inculpatului-apelant în activitatea infracţională a fost mai elaborată, acesta participând în mod activ la elaborarea planului de introducere în ţară de droguri de risc. (….).

De asemenea, pentru a evita să fie depistaţi, au stabilit ca datele de identificare ale destinatarului să fie trecute în fals pe coletul în cauză, cu excepţia numărului de telefon. Au stabilit astfel ca destinatarul să fie I.G. din Năsăud, cu nr. de telefon 0755.xxx.xx. (…)

Conchidem, contrar tezei apărării, că implicarea inculpatului Hanga Mircea denotă premeditarea activităţii infracţionale (…), ceea ce exclude «naivitatea» inculpatului în luarea şi punerea în executare a rezoluţiei infracţionale. Prin urmare, nu se impune reţinerea în favoarea inculpatului-apelant de circumstanţe atenuante judiciare”, a arătat CA Cluj în motivarea sentinței.

Singurul aspect cu care instanța a fost de acord, a fost pedeapsa prea mare aplicată pentru deținerea de droguri, respectiv țigara de cannabis găsită de anchetatori la percheziții. Drept urmare i-au redus pedeapsa de la 6 luni la 2 luni de închisoare.

Astfel pedeapsa rezultantă a fost de 3 ani 1 lună şi 20 zile de închisoare cu executare.

Mircea Hanga a ajuns după gratii, la Penitenciarul Oradea săptămâna trecută, imediat după ce Curtea de Apel Cluj a pronunțat sentința, însă mare parte din pedeapsă a fost executată de orădean, deoarece acesta a stat în arest preventiv, iar mai apoi la domiciliu în perioada iulie 2020 – octombrie 2021, deci aproximativ un an și 3 luni.