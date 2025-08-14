Tânărul din Leșu, fost elev al Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, care, în data de 21 iulie, a condus beat și a provocat un accident rutier soldat cu moartea unui tânăr de 18 ani și rănirea altuia de 20 de ani, a ajuns în arest preventiv.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud au contestat la Tribunalul Bistrița-Năsăud decizia judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Năsăud, prin care propunerea de arestare preventivă a tânărului a fost respinsă și s-a hotărât plasarea acestuia în arest la domiciliu.

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Bistrița-Năsăud a admis contestația procurorilor năsăudeni, a desființat încheierea penală a instanței năsăudene și rejudecând a hotărât arestarea preventivă a tânărului pentru 22 de zile, începând cu data de 14 august și până în 04 septembrie inclusiv.

„În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a C.pr.pen. rap. la art. 204 C.pr.pen., admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud împotriva încheierii penale nr. 18/06.08.2025 pronunţată la data de 06.08.2025 de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Năsăud în dosarul nr. 3221/265/2025.

Desfiinţează încheierea penală contestată şi procedând la o nouă judecată:

În baza art. 204 rap. la art. 226 C.pr.pen., art. 223 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 202 alin. 1 şi 3 C.pr.pen, admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud şi dispune arestarea preventivă pe o durată de 22 zile, începând cu data de azi, 14.08.2025, şi până în data de 04.09.2025, inclusiv, a inculpatului PRI, cercetat pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 1 şi 2 C.pen., şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen..

Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă a inculpatului, conform dispoziţiilor prezentei decizii.

În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare la instanţa de fond şi în prezenta contestaţie rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 14.08.2025„, se arată în minuta Tribunalului Bistrița-Năsăud.

