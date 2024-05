Asociat cu o lungă istorie a civilizației și cu vestigii care reprezintă și acum obiective turistice de top la nivel internațional, Egiptul face tot mai mulți pași spre modernitate. Cea mai nouă informație în acest sens a fost anunțată în mod oficial chiar de premierul egiptean Mostafa Madbouly. Este vorba despre un acord în valoare de 35 de miliarde de dolari cu Emiratele Arabe Unite, cu scopul dezvoltării orașului Ras el-Hekma de pe coasta de nord-vest a țării.

În cadrul unei conferințe de presă, la care au participat oficiali din Egipt și din Emiratele Arabe Unite s-a prezentat un plan detaliat în acest sens. Astfel, se pare că un avans de 15 miliarde de dolari va fi plătit deja foarte curând, iar celelalte 20 de miliarde de dolari necesare pentru grandioasa investiție vor fi transferate peste două luni.

Acest acord reprezintă cea mai mare investiție străină directă într-un proiect de dezvoltare urbană din istoria modernă a țării, a punctat premierul egiptean. Țara va beneficia așadar de cea mai importantă investiție în dezvoltarea urbană în cadrul unui parteneriat dintre guvernul Egiptului și un consorțiu din Emiratele Arabe Unite. Investitorii din această zonă sunt recunoscuți pentru posibilitățile materiale foarte mari și pentru dorința lor de implicare în proiecte de anvergură pentru hotare, chiar și în Europa.

Turismul – importanță majoră pentru Egipt

Miza noului proiect este inclusiv pe zona de turism : „Ne așteptăm ca noul oraș să atragă 8 milioane de turiști în Egipt după finalizare”, a mai spus reprezentantul statului egiptean. Țara cunoscută pentru celebrele piramide ale vechilor faraoni și pentru alte astfel de obiective turistice atrage anual oaspeți din întreaga lume. Turismul este unul dintre principalii contribuitori de venituri la bugetul național.

În cultura internațională, cele mai importante referințe curente despre Egipt se referă la Antichitate și la valul mistic care învăluie unele descoperiri arheologice. Există numeroase filme de top la Hollywood care împletesc istoria cu ficțiunea, de exemplu Zeii Egiptului (2016) sau Cleopatra (1963). De altfel, ultimul conducător al Regatului Ptolemeic din Egipt, regină și faraon, Cleopatra este în centrul atenției și în cadrul unui recent serial documentar realizat de platforma de streaming Netflix – Queen Cleopatra (2023).

Egiptul Antic este sursă de inspirație și în lumea jocurilor video, cu titluri ca Tomb Raider, Sphinx and the Cursed Mummy sau Strange Brigade. Subiectul este unul dintre cele mai populare și în rândul producătorilor de pacanele online. Sloturile Book of Ra de la Novomatic și Book of Dead de la Play n GO sunt doar două dintre cele mai „fierbinți” sloturi cu această tematică.

Noul proiect din Egipt, primit cu aprecieri, dar și cu critici

Deși a fost prezentat de oficialii țării drept un mare succes guvernamental, programul de investiție are în spațiul public nu doar aprecieri, ci și critici. Controversele țin de implicarea investitorilor străini într-un astfel de proiect strategic pentru Egipt. Astfel, se consideră că terenul supus dezvoltării este una dintre cele mai valoroase zone de coastă ale Egiptului şi că ar trebui dezvoltat de investitori locali, pentru a nu se pierde controlul asupra proiectului și pentru a încuraja economia locală.

Mostafa Madbouly a explicat că statul egiptean va avea o cotă de 35% din profiturile generate în timp de acest proiect, ceea ce ar însemna sume consistente la bugetul național. Totuși, investiția privată va fi controlată de consorțiul din Emiratele Arabe Unite, care va deține majoritatea acțiunilor în acest parteneriat public – privat.

Suprafața proiectului Ras el-Hekma este de 170 de milioane de m2 și va include cartiere rezidențiale, stațiuni turistice, școli, universități, o zonă industrială, un centru financiar și de afaceri, un port internațional pentru iahturi turistice și un aeroport internațional. Pentru ca proiectul să poată fi realizat, locuitorii din zonă vor fi relocați și vor primi compensații financiare.

Sursa foto skyscrapercity.com