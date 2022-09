Cu totii trebuie sa ne propunem sa fim mereu corecti atat din punct de vedere moral, cat mai ales legal, iar aceasta responsabilitate este valabila si in cazul pariurilor sportive.

Acest domeniu este legal in Romania si poate fi practicat de catre toti cei care au implinit varsta de 18 ani. Cu toate acestea, poti intra foarte usor in ilegalitate, atat timp cat iti scapa un anumit lucru din vedere.

De exemplu, atunci cand alegi o casa de pariuri online, urmaresti o serie de aspecte cu ajutorul carora alegerea facuta sa fie mai inspirata. Doar ca iti scapa din vedere un mic detaliu: licenta de la ONJN. Este acesta un aspect important?

Afla ca este ilegal sa joci la o casa de pariuri ce nu a primit o astfel de licenta. In acest sens, ONJN are o lista de peste 1300 de site-uri fara licenta, asa ca ar trebui sa alegi cu mai multa grija agentia de pariuri preferata.

Motivele pentru care licenta ONJN este importanta

Asa cum spuneam, exista multe criterii pe care le-ai putea folosi pentru alegerea unei case de pariuri. Iti poti dori sa alegi o agentie care sa iti ofere bonusuri deseori. Ori poate ca ai dori o aplicatie care sa se comporte fara de repros. Oferta casei de pariuri reprezinta, de asemenea, un alt detaliu de care orice parior se leaga atunci cand cauta o agentie la care sa se inregistreze.

Poti folosi toate aceste criterii fara retineri, cu conditia ca in final sa te asiguri ca alegi o casa de pariuri care are, printre altele, o licenta obtinuta de la Oficiul National pentru Jocurile de Noroc. Care sunt motivele pentru care licenta ONJN reprezinta un criteriu obligatoriu? Ei bine, exista cateva motive foarte importante:

Nu vei avea probleme cu legea

Nu trebuie sa iti doresti probleme cu legea in general vorbind, cat mai ales in domeniul pariurilor sportive, in care legalitatea este usor de respectat.

Tot ce trebuie sa faci este sa alegi o casa de pariuri ce a fost licentiata de ONJN, iar mai apoi vei scapa de aceasta grija a legalitatii.

Este cel mai simplu si cel mai bun motiv pentru a alege o casa de pariuri licentiata.

Suport de specialitate pentru solutionarea conflictelor

Un alt motiv pentru a alege neaparat o casa de pariuri licentiata este suportul de specialitate de care vei avea parte atunci cand va fi necesara solutionarea conflictelor.

Altfel spus, daca vei fi victima unui abuz din partea agentiei de pariuri la care te-ai inregistrat, atunci vei putea apela la ONJN si sigur vei primi tot sprijinul necesar pentru rezolvarea problemei.

In acest fel, ai siguranta unei experiente de pariere lipsita de probleme, ceea ce reprezinta un avantaj important.

Evenimente sportive din Romania si cu sportivi romani

Oricat de spectaculos ar fi sportul de afara, adevarul este ca pariorii romani isi doresc sa poata juca pe evenimentele sportive din Romania dar si a sportivilor romani, in general. Ei bine, pentru a obtine licenta de la ONJN, o casa de pariuri online este obligata sa respecte aceste dorinte ale jucatorilor, asa ca vor include in oferta toate competitiile si evenimentele de interes pentru jucatorii romani.

Drept urmare, daca vei alege sa joci la o casa de pariuri cu licenta, cu siguranta vei avea mereu la dispozitie evenimentele care te intereseaza.

Platforma disponibila in limba romana

In final, un alt motiv pentru care ar trebui sa optezi pentru o agentie de pariuri cu licenta obtinuta de la ONJN este simplul fapt ca aceasta va fi disponibila numaidecat in limba romana. Poate parea a fi un motiv banal, dar nu este deloc asa, deoarece sigur nu iti doresti sa iti bati capul pentru a traduce anumite pariuri.

De asemenea, faptul ca agentia de pariuri online se va ocupa de plata taxelor in locul tau reprezinta un bun motiv pentru a alege o casa de pariuri licentiata. Iar daca iti doresti sa afli care sunt casele licentiate, atunci vei gasi o multime de informatii pe acest site, intocmai pentru a face o alegere corecta si inspirata.

Tine cont de aceste motive pentru a alege o casa de pariuri licentiata, alege asa cum iti recomandam si sigur nu vei regreta.