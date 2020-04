Tricourile polo sunt extrem de cautate in prezent, atat in randul tinerilor, cat si in randul adultilor, iar cei care vor sa descopere ,,De ce?” pot afla raspunsurile in randurile de mai jos. Este vorba despre piese vestimentare accesibile pentru toata lumea si care pot fi combinate in extrem de multe moduri, incepand de la tinutele casual si pana la cele sport!

Modelele de tricouri polo nu sunt o gaselnita a timpurilor actuale

Croite dupa tipare care odinioara erau folosite doar pentru jucatorii de polo, tricourile au o istorie bogata in spate, datorita careia au ajuns in timp in topul preferintelor barbatilor care vor sa fie in pas cu moda. Fratii Brooks si Renee Lacoste sunt primii designeri care au realizat astfel de tricouri, din dorinta de a oferi sportivilor haine in care sa se simta confortabil si care sa ii ajute sa faca toate miscarile necesare jocurilor pe care le desfasurau.

De-a lungul vremii gama de tricouri polo barbati a ajuns sa fie o ,,stampila” pusa asupra industriei de fashion! Daca la sfarsitul secolului al XIX-lea, aceste piese vestimentare apareau pe piata pentru prima data, deschizand un nou orizont in materie de imbracaminte pentru barbati, astazi ele sunt accesibile pentru toata lumea, atat in magazinele fizice, cat si in mediul virtual.

Gulerul, un atu important al tricourilor polo

Gulerele cu care sunt prevazute tricourile polo reprezinta un atu important al acestor piese vestimentare. Este vorba despre materiale care sunt lucrate frumos, astfel incat sa imbrace gatul intr-un mod deosebit si sa ii asigure confort chiar si in zilele cele mai calde, dar si in momentele in care temperaturile sunt mai scazute. Barbatii au nevoie sa se simta bine atunci cand pleaca de acasa, iar gulerele ii ajuta in acest sens!

Gama larga de modele tricouri polo barbati din magazine, face posibil ca fiecare client sa fie multumit

Un alt aspect pe care barbatii trebuie sa il aiba in vedere este ca tricourile sunt disponibile intr-o gama foarte larga de modele. Chiar daca majoritatea urmaresc aceeasi linie de design, ele sunt diferite cand vine vorba despre modelele pe care le au imprimate pe piept, dar si din punct de vedere cromatic. De exemplu, tricourile pot fi uni, simple ca nuante, dar pot fi si colorate, astfel incat sa fie purtate de catre persoanele care isi doresc sa se faca remarcate!

Simplu de introdus in tinutele barbatesti

Nu in ultimul rand, tricourile polo sunt extrem de simplu de combinat cu o gama larga de tinute. De exemplu, ele pot fi purtate atat cu blugi, cat si cu bermude sau cu pantaloni de trening. In acelasi timp, aceste piese vestimentare pot fi introduse in tinutele barbatesti indiferent de anotimp. Daca in timpul verii, tricourile sunt comode, lasand pielea sa respire foarte bine, iarna ele pot fi purtate cu unele dintre cele mai interesante cardigane pe deasupra, asigurand confortul termic necesar.

Simplu de intretinut, tricourile polo arata intotdeauna mult mai bine atunci cand sunt calcate cu grija. Ele pot fi pastrate pe umeras, astfel incat sa aiba forma ideala in momentul in care sunt imbracate!