In orice manual de limba romana clasa 6 exista si o parte de gramatica pe care elevii trebuie sa o invete si despre care gurile rele spun ca ar fi prea complicata. Una dintre caracteristicile cheie ale Curriculumului National, a fost introducerea vocabularului, gramaticii si punctuatiei ca subiect independent in cadrul programului de studiu al limbii romane.

Cunoasterea explicita a gramaticii este foarte importanta, deoarece ne ofera un control si o alegere mai constiente asupra limbii romane. Gramatica este in centrul comunicarii vorbite si scrise si ne permite sa fim intelesi clar de ceilalti.

Utilizarea slaba a gramaticii poate duce la neclaritatea mesajelor, ceea ce afecteaza capacitatea noastra de a comunica si poate impiedica consolidarea relatiilor – o abilitate importanta pentru dezvoltarea tinerilor. De aceea in orice manual romana clasa 6 se pune accent pe gramatica.

Folosirea corecta a gramaticii, pe de alta parte, face mai usoara ascultarea si citirea, facand comunicarea mai placuta si impactul mai pozitiv asupra relatiilor.

De asemenea, gramatica permite copiilor sa-si extinda vocabularul pe masura ce invata modalitati mai interesante de a comunica mesaje si de a prezenta informatii.

Cum afecteaza gramatica modul in care copiii invata?

Se crede ca invatand copiii diferite componente gramaticale, abilitatile lor de scriere si limbaj se dezvolta intr-un ritm mai rapid. Insusirea de abilitati gramaticale bune este aceea ca afecteaza pozitiv si alte domenii de invatare, prin:

Atentie si concentrare

Intelegerea limbii

Aptitudini expresive

Citire si scriere

Capacitatea de a nara

Capacitati de gandire

Se crede ca invatarea gramaticii ii ajuta pe copii sa devina mai bine pregatiti pentru inceperea invatamantului liceal, unde lucrurile tind sa devina tot mai complicate. De aceea este recomandat ca atunci cand la limba romana clasa 6 elevul studiaza gramatica, sa acorde o atentie deosebita acestei materii.

Prin introducerea gramaticii in educatie, tinerii devin si mai bine pregatiti pentru lumea muncii. Multi angajatori apreciaza abilitatile gramaticale bune la un angajat, iar primul loc in care acestia sunt evaluati este scrisoarea de intentie sau aplicatia pentru un job.

Ce se intampla daca gramatica nu este predata eficient?

Daca copiii nu invata cum sa foloseasca gramatica corect, ei pot intampina dificultati intr-o serie de domenii, atat in ​​munca, educatie, cat si in viata personala.

Gramatica slaba poate duce la dificultati in:

Scrierea de eseuri si finalizarea examenelor scrise

Intelegerea exercitiilor complexe de citire

Citirea de materiale text complexe

Scrierea scrisorilor de intentie de succes

Interactiuni sociale

Modul in care gramatica trebuie predata a consolidat necesitatea unor metode eficiente pentru a ajuta copiii sa dobandeasca abilitati gramaticale bune, atat pentru profesori cat si pentru parinti.

Gramatica a fost mult timp un subiect de studiu – ca insotitor al retoricii din Grecia antica si Roma si ca una dintre cele sapte arte liberale din invatamantul medieval. Desi metodele de studiu a gramaticii s-au schimbat dramatic in ultima vreme, motivele pentru studierea gramaticii au ramas in esenta aceleasi.

Gramatica este importanta, deoarece este materia care ne permite sa vorbim despre limba. Gramatica numeste tipurile de cuvinte si grupuri de cuvinte care alcatuiesc propozitii nu numai in romana, ci in orice limba. Ca fiinte umane, putem pune propozitii impreuna, chiar si copiii, cu totii putem face gramatica, dar pentru a putea vorbi despre modul in care se construiesc propozitiile, despre tipurile de cuvinte si grupuri de cuvinte care alcatuiesc propozitii – asta inseamna ca gramatica sa fie studiata in profunzime. Chiar daca la orele de clasa a 6-a nu se ajunge foarte adanc in subiect, elevii invata notiuni specifice de care au nevoie ulterior pentru a invata mai mult in anii care vin.

Oamenii asociaza gramatica cu erorile si corectitudinea. Dar cunoasterea gramaticii ne ajuta, de asemenea, sa intelegem ce fac frazele si alineatele clare si interesante si precise. Gramatica poate face parte din discutiile de literatura atunci cand noi si elevii nostri citim indeaproape propozitiile din poezie si povesti. Si a invata gramatica inseamna a afla ca toate limbile si toate dialectele respecta tiparele gramaticale.

Atunci cand este invatata bine gramatica intr-o limba, este mult mai usor de invatat o limba noua ulterior, ceea ce face ca elevii care invata gramatica sa aiba numai beneficii importante atat in ceea ce priveste rezultatele scolare cat si ulterior.