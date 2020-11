Alegerile parlamentare ne bat la ușă. Cu toate că pandemia nu a putut opri acest scrutin, aceasta a limitat mult capacitatea candidaților de a se prezenta în fața votanților. Gazeta de Bistrița vine pentru a umple acest gol și încearcă, prin interviuri unu la unu cu candații, să îi aducă pe aceștia mai aproape de cititori. Redăm astăzi interviul cu Daniel Suciu, primul pe lista PSD Bistrița Năsăud pentru Camera Deputaților.

Reporter: Cum vă poziționați față de data aleasă de liberali pentru alegerile paralmentare? Credeți că se desfășoară într-un moment inoportun, date fiind condițiile actuale?

Daniel Suciu: Consider că opțiunea de a desfășura alegeri parlamentare în perioada celei mai dificile crize sanitare prin care trece România în ultimul secol, este nu doar nefericită, ci și cinică. Românii așteaptă soluții la problemele lor și ale țării, iar în schimb primesc mesaje propagandistice nerealiste și utopice. Parcă am trăi în două realități diferite, noi poporul și ei guvernanții.

Reporter: Ce vă recomdandă pentru poziția pentru care candidați?

Daniel Suciu: Cel mai elocvent și direct răspuns la această întrebare este unul foarte simplu: FAPTELE. În toată România, cetățenii așteaptă din partea politicienilor fapte, nu vorbe și promisiuni.

Am avut un mandat destul de scurt ca Ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, dar am reușit să abordez și să rezolv proiecte blocate de foarte mulți ani: Cazinoul din Constanța, Colegiul Național ”Liviu Rebreanu” din Bistrița, proiectele celor 3 stadioane Steaua, Rapid și Arcul de Triumf din București. În perioada cât am fost ministru am semnat contracte de finanțare europeană de peste 2,84 miliarde euro.

Pe lângă aceste fapte, mă recomandă dorința de munci pentru oamenii din județul Bistrița-Năsăud, să-i reprezint în Parlamentul României, iar prin activitatea mea parlamentară să aibă parte de un trai mai bun.

Reporter: Ce părere aveți de atitudinea președintelui Iohannis cu privire la tragedia petrecută la spitalul din Piatra-Neamț?

Daniel Suciu: Este dureros să vorbim despre tragediile României, tragedii care marchează viețile tuturor. Este dureros să descoperim lipsa de implicare și eficiență a guvernanților prin evenimente nefaste, care vor rămâne repere negative ale României.

Cinismul și lipsa de empatie pe care Iohannis a arătat-o în contextul acestei tragedii mi se pare atitudini revoltătoare pe care sunt convins că românii le vor taxa într-un viitor foarte apropiat. Nu este normal ca România să sufere, iar președintele țării să fie preocupat doar de alegerile parlamentare.

Reporter: Ce am putea face la nivel de țară ca astfel de tragedii (precum cea anterior menționată) să nu se mai repete?

Daniel Suciu: Soluția pentru ca aceste evenimente triste să nu se mai repete este prioritizarea investițiilor de modernizare în sistemul de sănătate publică. Să nu uităm și numărul mare de români care sunt afectați de accidentele rutiere, unde soluția evidentă este investiția în infrastructura rutieră, în autostrăzi, care sunt mult mai sigure față de drumurile pe care le avem în prezent.

Fără să modernizăm infrastructura țării pe sănătate, cea rutieră, cea educațională, România va fi mereu teatrul unor drame ale românilor afectați de aceste domenii.

Cel mai elocvent exemplu că soluțiile sunt investițiile masive în aceste sisteme vine din județul nostru – președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud Emil Radu Moldovan a decis în urmă cu 8 ani derularea celui mai ambițios program de investiții în Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud, iar aceste investiții au generat un standard de calitate a actului medical pentru toți locuitorii județului, dar a atras și resursa de muncă calificată – medici tineri din toată România, pe specializări diverse, care și-au dorit să muncească la standarde europene aici în România. Iar din această viziune, toată lumea a avut de câștigat.

Reporter: Care este planul dvs pe următorul mandat? Ce proiecte de lege doriți să propuneți în parlament?

Daniel Suciu: Proiectele legislative pe care vreau să le implementez în următorul mandat s-au născut din experiența și munca administrativă pe care avut-o până în prezent. De asemenea, discuțiile cu românii din toate zonele geografice ale țări mi-au conturat prioritățile de care România are nevoie:

Înființarea Fondului de Dezvoltare Locală – 3 miliarde de euro pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiunile țării.

Reducerea birocrației în accesarea fondurilor europene. În mandatul meu de deputat am agreat cu Comisia Europeană 80 de măsuri de simplificare în procedurile de accesare a fondurilor europene.

Dezvoltarea unui Program de investiții destinat stațiunilor turistice românești – 1 miliard de euro pentru 31 de stațiuni și antreprenorii din acestea.

Simplificarea legii achizițiilor publice pentru ca autoritățile locale să fie mai eficiente în implementarea proiectelor de investiții publice;

Iar pentru transparentizarea acestor investiții publice vreau să propun înființarea Registrului Unic al Investițiilor publice, unde orice român va fi la un click distanță de toate informațiile referitoare la investițiile autorităților din comunitatea sa.

Reporter: La Cluj, Vasile Dîncu a vorbit despre reforma “unui nou PSD”. La ce se referă, concret, o astfel de de schimbare?

Daniel Suciu: PSD-ul de azi nu mai are nimic în comun cu PSD-ul din 2016. În această perioadă PSD a făcut niște greșeli de strategie majore, pentru care a fost taxat de români în două scrutine electorale – alegerile europarlamentare și alegerile prezidențiale. Am învățat lecția usturătoare pe care românii ne-au dat-o în această perioadă

Mă bucur că în această reformă atât de importantă pentru PSD s-a implicat și Vasile Dâncu, un intelectual veritabil de stânga, care și-a propus reatragerea către ideologia social-democrată a intelectualilor tineri din România, precum și un parcurs rațional al partidului focusat pe rezolvarea problemelor românilor.

Reporter: Dacă PSD va reuși să obțină o majoritate în parlament, pe cine vedeți în acest moment cel mai potrivit pentru a ocupa funcția de prim-ministru al României?

Daniel Suciu: Este greu de dat un nume de prim-ministru din partea PSD în acest moment. Consider că mai important este să muncim în această campanie electorală, pe care nu ne-am dorit-o, dar am fost forțați să intrăm în ea și să-i convingem pe români că ne dorim să-i reprezentăm onorabil în Parlamentul României.

Sunt convins că PSD are capacitatea să dea românilor o variantă de prim-ministru mult mai bună decât persoana care ocupă în prezent această funcție.

Reporter: În calitate de fost Ministru al Dezvoltării Regionale, de ce reforme credeți că este nevoie pentru a micșora discrepanța dintre rural și urban în ceea ce privește nivelul de trai?

Daniel Suciu: Consider că decalajele dintre mediul rural și cel urban poate fi depășit prin investiții – de aceea voi susține implementarea unui Fond de Dezvoltare Locală cu o valoare de 3 miliarde de euro. Am văzut în ultimii 8 ani ce a însemnat PNDL pentru județul nostru – Președintele Emil Radu Moldovan a făcut performanță administrativă și a schimbat fața județului prin atragerea de fonduri europene și guvernamentale.

Colegul meu, Bogdan Ivan are în plan relansarea programului de finanțare Start-Up Nation și care să aibă și o componentă pentru investițiile din domeniul rural – să finanțăm fermierii care vor să pornească afaceri în zona rurală.

Reporter: Referitor la măsurile de prevenția a infectării cu Covid-19, cu ce ați fi procedat diferit față de actualul guvern?

Daniel Suciu: Referitor la pandemia de COVID-19, cred că aș fi urmat exemplele de bune practici ale partenerilor noștri occidentali. PSD a propus un pact pentru sănătate tuturor factorilor politici din România, prin care să abordăm o strategie unitară asupra combaterii pandemiei și a efectelor acesteia.

Am propus testarea în masă a populației, așa cum fac Slovacia, Austria și Marea Britanie, am propus redeschiderea școlilor și a industriei Horeca, mai ales că nu au fost focare de infectare în aceste zone.

Cred că PSD ar fi dialogat mai mult cu mediul de afaceri, cu specialiștii din România și din Uniunea Europeană și nu am fi produs dezastrul sanitar și economic cu care se confruntă acum România.

Reporter: În final, credeți că România va intra intr-o carantină generală odată cu terminarea alegerilor? Vor fi pregătiți românii pentru încă minim o lună de izolare?

Daniel Suciu: Cu acest număr foarte mare de infectări zilnice cu care se confruntă România în prezent, cu presiunea care există acum pe sistemul sanitar, eu cred că Iohannis va impune o carantină generală după alegeri. Știu că a declarat contrariul în campaniile zilnice electorale pe care le are la televizor, dar realitățile cu care se confruntă România în prezent îl vor forța să ia această măsură.

Este dovada clară a incompetenței în gestionarea crizei sanitare a actualului guvern și a ineficienței măsurilor care au fost luate până în prezent.

Pe 6 decembrie românii vor sancționa democratic, prin vot, aceste eșecuri ale guvernului PNL condus de Iohannis.

Sper ca românii să iasă la vot în număr cât mai mare, să se protejeze bine din punct de vedere sanitar și să voteze pentru siguranța unui trai mai bun.

