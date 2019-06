Daniel Suciu: Candidez pentru funcția de președinte executiv al PSD, într-un moment important pentru partid

Daniel Suciu, vicepremier și ministru al Dezvoltării Regionale, va candida la funcția de președinte executiv al Partidului Social Democrat. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp, pe contul său de Facebook.

„Țin la fiecare coleg de-al meu, încă din prima zi în care m-am înscris în PSD. Am trecut prin multe, am suferit înfrângeri, ne-am bucurat când am avut aprecierea oamenilor. Am fost consilier județean, deputat, lider de grup si acum ministru, dar cea mai importantă calitate este cea de coleg al tuturor care cred că PSD a făcut, face și va face lucruri bune pentru România. Am făcut și greșeli și trebuie să ni le asumăm, pentru că doar așa vom recâștiga încrederea oamenilor. Așadar, candidez pentru funcția de președinte executiv al PSD, într-un moment important pentru partid, însă rămân acelasi om pe care s-au putut baza mereu. Le mulțumesc colegilor mei de acasă și tuturor celor ce se vor alătura acestei noi provocări pentru viitorul PSD„, a declarat Daniel Suciu.

Congresul extraordinar al PSD pentru alegerea noii conduceri a partidului va avea loc pe data de 29 iunie. Evenimentul se va desfășura la Sala Palatului din București și sunt așteptați să participe între 3.000 și 4.000 de delegați.