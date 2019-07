Daniel Suciu: Am plecat capul atunci când oamenii mi-au spus că am greșit, dar nu m-am rușinat de faptul că sunt pesedist

Vicepremierul Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale, care a candidat pentru funcția de vicepreședinte al PSD Bistrița-Năsăud a transmis colegilor săi de partid că linia va fi trasă abia în 2020, după ce vor trece toate alegerile, începând de la cele prezidențiale și până la cele parlamentare.

„Mă uitam zilele trecute la niște poze ale bunului meu prieten Radu Moldovan. Ai îmbătrânit, Radule, dar nu suficient de mult. Mă uitam și peste pozele lui Romeo (n. r. – Romeo Florian, primarul comunei Lechința și secretarul general al PSD Bistrița-Năsăud), ale lui Nicu , ale lui Ionuț și chiar peste ale mele. Am cam îmbătrânit puțin, împreună, dar am avut întotdeauna grijă să avem și tineri pe lângă noi. Și am spus ca nu am îmbătrânit suficient de mult, pentru că dragii mei colegi vreau să știți că abia în 2020 tragem linie. Oriunde m-am dus nu am vorbit decât cu respect și cu mândrie că sunt din Bistrița, din Bistrița-Năsăud și din PSD Bistrița-Năsăud„, a spus Daniel Suciu.

Potrivit vicepremierului, pentru a recâștiga încrederea oamenilor, social-democrații trebuie să vorbească mai mult cu aceștia și să fie mai mult în mijlocul lor.

„Așa, cu mulți ani trecuți peste noi, aici în județul nostru ne-am făcut datoria, cifrele și statisticile au fost spuse, dar să știți că oamenii văd aceste lucruri, doar trebuie să coborâm în mijlocul lor. Eu fac la minister ceea ce am făcut alături de bunii mei prieteni din Sîngeorz Băi. Am stat mereu între oameni și le-am spus, am plecat capul atunci când mi-au spus că am greșit, dar niciodată nu m-am rușinat de faptul că sunt pesedist și vă rog să nu o faceți nici dumneavoastră.

Noi, echipa aceasta a PSD Bistrița-Năsăud, am schimbat fundamental acest județ și asta o vom face. Și nu, nu suntem îndeajuns de bătrâni ca să n-o facem nici mâine, nici la alegerile prezidențiale, nici la alegerile locale și nici la alegerile parlamentare. Vă asigur că vom face tot ceea ce ține de noi, ce am învățat din politică și administrație ca să câștigăm alegerile„, a spus Daniel Suciu.

„Se poartă foarte mult în Ardeal întrebarea, atunci când nu te cunoaște cineva, „tu de-a cui ești?”. Eu vreau să vă spun că oriunde merg, spun că sunt de-al lui Radu Moldovan, de-al lui Ioan Szabo, de-al Doinei Pană, de-al tuturor colegilor mei. Niciodată și nicăieri nu e ca acasă și nicio funcție nu o să îmi schimbe mândria că sunt colegul dumneavoastră„, a mai adăugat vicepremierul.