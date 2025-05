Daniel Suciu, vicepreședintele Camerei Deputaților și totodată președintele Organizației Municipale PSD Bistrița, a transmis pe Facebook un mesaj cu privire la alegerile prezidențiale.

„De când fac politică am învățat un lucru esențial, că oamenii au mereu dreptate deși aleg altceva decât mi-as dori eu. M-am bucurat și întristat de-a lungul anilor după fiecare tur de alegeri, am rămas în această echipă la bine dar și la greu și mă mândresc că sunt bistrițean și că în județul nostru am făcut multe lucruri bune. Am și greșit pe parcursul acestui drum și nu mă ascund după deget.

De cele mai multe ori alegerile nu sunt despre candidați ci despre oameni și așteptările lor, iar când va veni vremea, drag conjudețean, să alegi pentru țara ta, fă-o!

Pe 18 Mai este nevoie să vorbiți, cât de mulți se poate, să alegeți destinul tuturor, pentru că deciziile viitoare se aplică fiecăruia, nu pe sărite sau doar celor care merg la urne.

Nu vă sugerez, nu vă spun cu cine să o faceți, am încredere că în momente complicate așa cum sunt cele de acum, veți ști ce să faceți.

Dacă aș face-o, aș greși față de voi iar multele voastre mesaje mi-au arătat că am făcut-o destul până acum. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să nu dușmănim mai mult, să nu ne certăm mai mult, să nu provocăm răni ce nu vor putea fi vindecate degrabă!