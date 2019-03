Dăncilă, despre scrisoarea anti-Kovesi trimisă de Ministrul Justiţiei

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că este total de acord cu ce a transmis Tudorel Toader în scrisoarea în care ministrul Justiţiei anunţă de ce consideră că Laura Codruţa Kovesi nu este potrivită pentru funcţia de procuror-şef european.

„Este adevărat. Regulile privind procedura de selecţie a procurorului european trebuie respectată de toate statele membre. Sunt întru totul de acord cu ce a spus Tudorel Toader. Nu are nimeni ceva personal cu doamna Kovesi. Atâta timp cât asupra unei persoane, indiferent care este, planează anumite acuzaţii, ele trebuie lămurite. De aceea ministrul Justiţiei a avut acea reţinere. De aceea nu am propus, Guvernul nu a susţinut. Al doilea aspect este legat informaţiile din spaţiul public legat de modul cum s-a desfăşurat preşedinţia rotativă ”, a afirmat Viorica Dăncilă, joi seară, la România Tv.

„Noi nu am spus susţineţi sau nu pe cineva. Mai mult în COREPER pentru faptul că România are un român printre candidaţi, toată procedura va fi condusă de Finlanda. Încă o dată se încearcă prin dezinformare să se creeze o imagine negativă şi nu e corect pentru că informaţiile sunt preluate de alte 27 de state membre, România deţinând Preşedinţia rotativă”, a completat şeful Executivului.

Financial Times a publicat o scrisoare a ministrului român al Justiţiei, Tudorel Toader, în care solicită ca Laura Codruţa Kovesi, fost procuror-şef DNA, să nu fie numită în funcţia de procuror-şef european. La baza cererii stau, potrivit scrisorii, dosarele deschise de aceasta împotriva mai multor magistraţi şi judecători şi demiterea sa de la DNA.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, că scrisoarea publicată în Financial Times este făcută în numele Guvernului României.

Având în vedere că Laura Codruţa Kovesi este candidatul ales de comisiile parlamentare pentru funcţia de procuror-şef european, iar Consiliul UE a stabilit ca Jean-François Bohnert să fie desemnat pentru şefia Parchetului UE, o negociere va avea loc între Parlament şi Consiliu, pentru a ajunge la un consens.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că i-a transmis prim-vicepreşedintelui CE Frans Timmermans, la întâlnirea de la Bruxelles, că MCV este discriminatoriu, precizând că va fi înfiinţată o Comisie cu experţi de la Bruxelles şi din Guvern care să analizeze punctual subiectul.



„Am abordat problema MCV şi am decis să înfiinţăm o comisie care să analizeze punct cu punct. Va fi o Comisie formată din Guvernul României şi experţi de la Bruxelles pentru că ne dorim ridicarea MCV. Considerăm că este discriminator, pentru că numai România şi Bulgaria sunt supuse acestui mecanism de verificare. Considerăm că atât obligaţiile, cât şi oportunităţile trebuie să aibă un caracter egal pentru toate statele membre. Am convenit acest lucru. Am convenit să discutăm în cadrul vizitei pe care Frans Timmermans o face luni în România. Să discutăm concret cu nume şi să vedem cum vom face primii paşi în această direcţie. Consider că această abordare este una corectă pentru că dacă vrem să avansăm trebuie să avem un dialog. Pe un dialog constructiv pe chestiuni concrete cred că vom putea face paşi importanţi, astfel încât să solicităm pentru a nu ştiu câta oară ridicarea MCV”, a declarat Viorica Dăncilă, joi seară la România Tv.

Întrebată dacă a discutat cu Timmermans şi despre completurile de 5 judecători şi care este poziţia Guvernului pe subiect, şeful Executivului a spus că legee trebuie respectată în mod egal de toţi cetăţenii.

„Eu am spus opinia mea. Ca premier trebuie să fiu atentă ca legea să fie respectată şi legea trebuie să fie aceeaşi pentru toţi. Am văzut că sunt aceste complete de 5 care au fost alese, judecătorii au fost selecţionaţi în mod ilegal. Eu cred că acest aspect poate conduce la condamnări mai mari. Pot oameni care au fost condamnaţi şi să fie achitaţi. Pot fi persoane care au avut o condamnare mai mare să aibă o condamnare mai mică. Nu ştiu care va fi decizia pentru fiecare proces în parte. Pentru că tot judecătorii vor înfăptui justiţia şi vor decide cum vor domniile lor. Dar în acelaşi timp fiecare cetăţean din România trebuie să aibă certitudinea că a fost judecat în mod corect. Din acest punct de vedere, eu cred că trebuie să susţinem acest lucru”, a explicat Dăncilă.

Ea a precizat că i-a comunicat oficialului european că respectă statul de drept, independenţa justiţiei şi lupta anticorupţie, însă în mod egal trebuie respectate şi drepturile omului.

„Cu Frans Timmermans vom continua discuţiile în România. I-am comunicat faptul că pentru mine ca prim-ministru este e foarte important să respectăm statul de drept, să avem independenţa justiţiei, să luptăm împotriva corupţie, dar, în egală măsură, pentru mine este important ca drepturile omului să fie respectate. În România fiecare cetăţean trebuie să aibă dreptul la un proces corect. Cred că acest lucru este foarte important şi cred că sunt în asentimentul tuturor cetăţenilor pentru că vă întreb. Decizia a fost bună, dar fiind un proces judecat de un complet ilegal va exista întotdeauna impresia că decizia respectivă nu este o decizie corectă. Atunci cred că trebuie să dăm posibilitatea tuturor să aibă dreptul la un proces corect, chiar dacă vor rămâne aceleaşi sentinţe sau se vor modifica, nu este atributul prim-ministrului, şi niciodată nu îmi voi permite ca să intervin în justiţie”, a conchis premierul.

Într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX, Comisia Europeană a transmis miercuri seara că prim-vicepreşedintele CE Frans Timmermans i-a spus premierului Viorica Dăncilă, la a doua întâlnire pe care au avut-o în ultima lună, că există îngrijorări tot mai mari legate de evoluţiile din ultima perioadă în ceea ce priveşte domeniul justiţiei.

„Prim-vicepreşedintele Timmermans şi prim-ministrul Dăncilă s-au întâlnit pentru a doua într-o singură lună şi au avut o discuţie deschisă şi onestă. Au abordat subiectul problemelor referitoare la Mecanismul de Verificare şi Cooperare, iar prim-vicepreşedintele CE a exprimat preocupări din ce în ce mai mari în legătură cu actuala situaţie şi cu cele mai recente evoluţii. A transmis că este urgent să existe un progres asupra problemelor ridicate în săptămânile ce vor veni. Au decis amândoi să aranjeze o întâlnire, săptămâna viitoare, a experţilor din România şi Comisia Europeană pentru a discuta despre problemele vizate”, a transmis Comisia Europeană.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, despre discuţia pe care a avut-o cu negociatorul-şef al Comisiei Europene, Michel Barnier, toate statele membre au aceeaşi poziţie şi anume că Acordul Brexit nu trebuie redeschis.



„A doua întâlnire am avut-o cu Michel Barnier. Am vorbit despre Brexit. Am văzut stadiul în care ne aflăm. Într-adevăr există foarte multă incertitudine. Este important ce se va întâmpla pe data de 12 în Camera comunelor. Este important votul care se va da acolo, dar toate statele membre şi apreciez modul în care a coordonat Michel Barnier, toate statele membre sunt de acord asupra faptul că nu trebuie deschis Tratatul, nu trebuie deschis Acordul. Chiar dacă vor fi negocieri politice, din punct de vedere politic pot exista discuţii, dar nu se va deschide acordul. Vreau să menţionez faptul că România este pregătită pentru orice scenariu şi vom coopera foarte bine cu Michel Barnier”, a afirmat Viorica Dăncilă, joi seară, la România Tv.

Parlamentul britanic vor vota pe 12 martie dacă vor aproba sau nu înţelegerea negociată de premierul Theresa May privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, a anunţat joi liderul Camerei Comunelor, Andrea Leadsom, relatează site-ul agenţiei Reuters.

În cazul în care prim-ministrul Theresa May nu va reuşi să obţină aprobarea Parlamentului britanic, parlamentarii vor avea de ales între ieşirea din UE fără un acord sau o amânare.

Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici.