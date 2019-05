Da startul unei veri de neuitat cu cele mai stylish costume de baie!

Vara e doar la un pas distanta, asa ca daca inca nu ti-ai pus in bagaj piesele esentiale pentru sezonul estival, a venit timpul sa descoperi cea mai hot colectie de costume de baie. Trendurile momentului se regasesc in mixul de materiale, imprimeuri si culori care iti vor contura perfect tenul bronzat. Fie ca ai o constitutie atletica, fie ca esti mignona si iti doresti sa estompezi micile defecte, cu siguranta se va gasi cel putin un model pe gustul tau. Nu trebuie sa fii perfecta pentru a purta fara retineri piese senzuale si sexy in care sa te simti o adevarata diva la malul marii. E suficient sa ai o atitudine de femeie fatala si vei cuceri pe oricine cu aparitia ta. Si pentru ca noi, femeile, ne dorim sa aratam irezistibil mai ales atunci cand vine vorba de vacanta, ti-am pregatit cateva sfaturi care sa te faca sa te simti cea mai senzuala femeie de pe plaja!

Flamingo dream

Motivele florale si exotice sunt in voga in vara lui 2019, asa ca daca esti cu gandul la o insula pustie, impanzita de flamingo roz, acesta este modelul perfect pe care sa il iei cu tine la mare. Parte din cea mai noua colectie de costume de baie, aceasta piesa must-have lasa la vedere un decolteu ametitor si plin de farmec in timp ce iti evidentiaza posteriorul apetisant. Spatele gol, „mangaiat” parca de volanasele delicate iti va conferi o aparitie gingasa si feminina, ca de sirena. Il poti purta ziua, in bataia brizei, dar si dupa lasarea intunericului pe plaja, pe post de bodysuit. Asorteaza-l cu o pereche de jeansi scurti si o jacheta lejera si ai obtinut o tinuta perfecta de plimbat pe faleza. Esti pregatita sa-l incerci?

Desprinsa din soare

Daca la soare te poti uita, la acest costum de baie ba! Poti fi oricand o aparitie solara in miezul zilei toride daca porti acest tip de costume de baie din doua piese, modele cu care sa iti etalezi formele voluptuoase si pielea ciocolatie. Alege aceasta nuanta delicioasa de lamaie coapta si vei fi cu siguranta luata in vizor de catre barbatii de pe plaja. Accesorizeaza-l cu o esarfa, o palarie supradimensionata sau o pereche de ochelari de soare negri. Lasa-ti parul desfascut si bucura-te de bronzul pe care il meriti!

Sexy&sporty

Tendintele pentru costume de baie aduna atat linii feminine si incredibil de sexy, cat si modele cu taieturi sporty, care simbolizeaza imaginea femeii puternice si atletice. Daca ai un trup tonifiat si iti place sa iti evidentiezi abdomenul lucrat si umerii conturati, alege un deux-pieces de inspiratie sport cu care vei face valuri. Nu mai ramane decat sa iti iei placa de surf si partenerul de mana si sa va bucurati in larg de o vara plina de adrenalina.

Dupa cum vezi, sunt atatea costume de baie superbe incat nu ai cum sa nu gasesti piesa de rezistenta care iti va schimba mood-ul de vacanta. Plaja este noul podium pe care trebuie sa stralucesti!