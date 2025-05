Auditorii Curții de Conturi au intrat pe fir în scandalul ce părea fără sfârșit, dintre furnizorul de apă-canal Aquabis și locuitorii din Telciu. Aceștia au constatat că Primăria Telciu a făcut „o favoare” oamenilor și nu le-a încasat bani pentru consumul de apă, ceea ce e în afara legii.

Curtea de Conturi a luat la puricat Primăria Telciu, în urma unor petiții, după cum spune și în raportul întocmit în urma controlului. Subiectul auditului a fost regularitatea și corectitudinea operațiunilor desfășurate de Primăria Telciu în perioada 2019-2024.

Auditorii Curții de Conturi au făcut publice rezultatele controlului chiar luna trecută. Petițiile, trei la număr, au fost făcute la finalul anului 2023 și respectiv la începutul anului 2024.

S-a urmărit, în principal, verificarea modului de stabilire, evidențiere și încasare a veniturilor bugetului local, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare sesizate prin petițiile în cauză.

Printre neregulile descoperite de Curtea de Conturi s-au numărat: înregistrarea eronată în evidența contabilă a mijloacelor fixe achiziționate, decontarea nelegală a costului suplimentar înregistrat în facturile de telefonie mobilă și nestabilirea, neînregistrarea în evidența contabilă a taxei pentru alimentarea cu apă.

Auditorii au constatat că au fost înregistrate eronat în evidența contabilă, în conturi de cheltuieli, bunuri și lucrări facturate de executantul lucrării pentru sistemul de alarmare împotriva efracției, achiziționat în 2021. Astfel, nu au fost aplicate reglementările legale în domeniu.

Curtea de Conturi cere recuperarea taxei pentru apă de la cetățenii din Telciu

Curtea de Conturi a mai constatat că a fost achitat eronat costul suplimentar înregistrat la facturile emise de operatorii de telefonie mobilă. Practic, Primăria Telciu a suportat întreaga factură, deși costul suplimentar trebuia recuperat.

„În timpul misiunii de audit de conformitate, entitatea auditată a efectuat extinderea verificărilor pe perioada de prescripție asupra tuturor facturilor de telefonie mobilă, a stabilit valoarea costului suplimentar facturat, care nu are legătură cu activitatea UATC Telciu și a procedat la recuperarea acestuia de la persoanele responsabile”, se arată în raport.

Oamenilor nu li s-a cerut taxa pentru alimentarea cu apă: „Din verificarea efectuată asupra documentelor puse la dispoziție de către reprezentanții entității auditate s-a constatat că nu au fost constituite debite aferente taxei pentru alimentarea cu apă – încasare paușală, în cuantum stabilit prin hotărârile de Consiliu Local și au fost operate scăderi de debit fără documente justificative”, explică auditorii în raport.

Astfel nu au fost respectate prevederile legale privind modul de stabilire, înregistrare și scădere din evidența contabilă a taxei pentru alimentarea cu apă. Curtea de Conturi a cerut o extindere a verificărilor din 2021 până azi și identificarea tuturor beneficiarilor serviciului de alimentare cu apă și stabilirea obligațiilor de plată datorate bugetului local. Termenul de implementare propus de auditori este 31 octombrie 2025.

De la ce a pornit totul:

Problema pe care o are Primăria Telciu cu Aquabis și mai ales cetățenii săi care au refuzat să mai plătească apa este cel puțin complicată și a dus inclusiv la începerea demersurilor pentru un referendum de demitere a primarului Sever Mureșan, care între timp a mai câștigat un mandat.

Ce s-a întâmplat în mai la Telciu este cu siguranță fără precedent. Niciunde și niciodată populația nu a făcut atâtea presiuni pentru ca aleșii locali să voteze un anumit proiect. Consiliul Local Telciu s-a întrunit de mai multe ori până când consilierii au fost de acord să voteze după cum le-a cerut populația. Totul a pornit de la refuzul unui număr însemnat de cetățeni de a semna contractele cu furnizorul Aquabis.

Oamenii au fost nemulțumiți de tarifele majorate, în condițiile în care o familie cu mai mulți membri ajungea să plătească lunar pentru apă câteva sute bune de lei. Dacă până în 2020, o familie plătea anual pentru apă 100 de lei și 65 de lei pentru canalizare, în 2022 avea de scos din buzunare peste 1.000 de lei.

La presiunea oamenilor, Primăria Telciu își încheie socotelile cu Aquabis. Se întâmpla în 2022. Odată cu retragerea Aquabis, Primăria Telciu a fost obligată să preia serviciile și să asigure apa populației. În prima faza nu a reușit să furnizeze apă potabilă populației, deși era în plină vară. Așa se face că Aquabis a trebuit să intervină din nou și să preia stația de tratare și rețelele.

Una dintre instituțiile care a forțat mâna Consiliului Local a fost tocmai Prefectura, care, în context de secetă, a cerut Primăriei Telciu să facă cumva să asigure apa potabilă populației. I-a cerut de asemenea să modifice și vechea hotărâre astfel încât până la ruperea totală de Aquabis, furnizorul să continue să își facă treaba.

„Știți că am preluat în luna mai activele de la Aquabis, tot ce însemna rețele, care erau date spre exploatare către Aquabis. Am preluat și cele făcute din fonduri europene de către ei. Am propus totodată pentru aceeași hotărâre un termen de 36 de luni în care să achiziționăm bunurile lor, din fonduri proprii. Nu ni s-a acceptat această variantă și am ajuns în situația în care nu am mai putut să furnizăm apă potabilă. Am fost convocați la Prefectură din cauza stării de secetă și a obligației noastre de a asigura apă potabilă populației. Ni s-a atras atenția că în hotărârea respectivă am omis ca până la intrarea în funcțiune a unui sistem propriu, Aquabis să ne asigure furnizarea apei potabile la populație. Atunci am venit cu un proiect de hotărâre care modifică hotărârea anterioară și se aprobă ca în perioada de tranziție, până la preluarea și îndeplinirea tuturor condițiilor de exploatare a serviciului propriu de apă și canalizare, tratarea apei să fie asigurată de către Aquabis, în baza unui contract de furnizare”, a explicat Sever Mureșan în ședința de Consiliu Local, în 2022.

Lucrurile s-au complicat mai tare… Odată cu renunțarea la Aquabis, Primăria Telciu a ieșit și din ADI Apă-Canal, iar furnizorul de apă i-a cerut administrației locale să plătească sumele investite în comună. Inclusiv Ministerul Fondurilor Europene a trimis o somație de plată către Primăria Telciu.

Sumele ajungeau la 6,5 milioane de lei, iar Primăria Telciu risca chiar falimentul din cauza acestei mișcări impuse practic de cetățeni. Investițiile din Bichigiu, începute de Aquabis s-au oprit, după retragerea furnizorului de apă-canal care voia să asigure apa la robinet și acolo.

Andreea Radu