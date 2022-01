În dosarul bărbatului din Runcu Salvei care pe 1 decembrie 2020 și-a bătut crunt soția și a lăsat-o să moară în casa, în frig, a fost pronunțată sentința definitivă, în urmă cu câteva zile, de către magistrații de la Curtea de Apel Cluj, unde inculpatul Ioan Pop, pentru a scăpa cu o pedeapsă mai mică, a cerut schimbarea încadrării juridice. Tribunalul Bistrița-Năsăud l-a condamnat pe acesta la 15 ani grei de pușcărie, pedeapsă menținută de magistrații clujeni. Doar daunele morale pe care trebuie să le plătească rudelor soției, s-au înjumătățit.

Pe 1 decembrie 2020, Ioan Pop din Runcu Salvei și-a găsit nevasta fără suflare în casa înghețată, după ce cu câteva ore mai devreme o bătuse crunt. Femeia avea doar 41 de ani. O zi mai târziu, bărbatul a fost arestat preventiv și a rămas după gratii până în prezent. El a fost trimis în judecată în luna mai a anului trecut, acuzat fiind de violență în familie cu raportare la infracțiunea de omor și pentru violență în familie cu raportare la infracțiunea de tentativă de omor.

În timpul procesului derulat la Tribunalul Bistrița-Năsăud, bărbatul a cerut schimbarea încadrării juridice într-o singură infracțiune de violență în familie raportat la infracțiunea de lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte, însă instanța a respins o astfel de cerere, apreciind că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de lege în acest sens.

Astfel, după ce procesul de la Bistrița a fost finalizat, Ioan Pop a mers mai departe în apel, la Curtea de Apel Cluj, unde a cerut din nou schimbarea încadrării juridice. Nici aici nu a avut mai mult succes, în condițiile în care di probele de la dosar rezulta faptul că Ioan Pop își bătuse repetat nevasta în ultima ei lună de viață și mai ales în ultimele zile de dinaintea morții.

Așa cum se arată în rechizitoriu, medicii legiști au constatat că decesul femeii a fost violent, fiind cauzat de insuficiență cardio-respiratorie acută, consecutivă unei intoxicații cu alcool (5,30g/l alcool pur în sânge) asociată cu o hipotermie. În plus, pe corpul femeii au fost descoperite urme ale unor bătăi mai vechi, primite cu cel mult două săptămâni înainte de deces.

Din rai, în iad

Cei doi soți Pop erau căsătoriți din 1998 și aparent viața lor a curs normal și liniștit până prin 2017-2018, când ambii au căzut în patima alcoolului. Motivul concret pentru această apucătură nu este cunoscut, doar să presupunem că a fost o neîmplinire mare, mai ales că cei doi, după 20 de ani de căsătorie, nu aveau niciun copil. Una peste alta, cert este că, pe fondul consumului de alcool, între ei au apărut certuri aprige, care mai apoi au degenerat în violențe fizice din ce în ce mai grave exercitate de bărbat asupra soției sale.

Despre aceste violențe au aflat și rudele femeii – mama, sora, fratele, iar după ce bătăile au devenit și mai violente și au lăsat urme vizibile ce nu puteau fi ascunse, au aflat și ceilalți oameni din sat. Nimeni însă nu a anunțat poliția despre ce i se întâmplă femeii, unii considerând probabil că e normal ce i se întâmplă, mai ales că aceasta era mai tot timpul își îneca amarul în alcool.

Bătută cu sălbăticie în ultima lună de viață

Perioada cea mai cruntă din viața Elenei a fost luna noiembrie, când bătăile au fost de-a dreptul crunte, sălbatice, încât a ajuns să fie lovită și cu lopata.

Astfel pe 1 noiembrie 2020, Ioan Pop și-a lovit nevasta cu pumnii în zona coastelor, producându-i astfel fracturi, leziuni constatate de medicul legist la autopsie și care ar fi necesitat 13-14 zile îngrijiri medicale.

Două săptămâni mai târziu, în intervalul 10-16 noiembrie 2020, Ioan Pop și-a lovit nevasta cu o lopată în cap, producându-i o fractură a craniului, leziune care a dus la punerea în primejdie a vieții femeii și tot atunci a lovit-o și cu pumnii peste coaste și piept, producându-i alte fracturi costale și alte leziuni în zona brațului stâng, a sânilor și în zona parasternală stângă.

Cam în aceeași perioadă, în intervalul 15-21 noiembrie 2020, bărbatul și-a lovit din nou soția cu pumnii, picioarele și cu un corp dur de formă alungită, în față, peste brațe, în zona urechii stângi, în zona pieptului, producându-i multiple leziuni, cele mai grave constând în fracturi costale.

Un sătean care a aflat despre această bătaie ale cărei urme nu puteau fi ascunse, i-a atras atenția lui Ioan Pop să nu-și mai lovească soția, însă bărbatul i-a replicat că o bate fiindcă obișnuiește să bea.

În ziua în care avea să fie ultima din viața ei, Elena, care băuse zdravăn de bună dimineață, a tăiat o găină cu un topor pentru a-i pregăti bărbatului de mâncare. Asta se întâmpla la ora 5.00 dimineața. Nervos că femeia era beată, Ioan Pop s-a apucat să o bată crunt cu pumnii și picioarele. După care a lăsat-o inconștientă în casa neîncălzită.

„(…) i-a aplicat din nou soției sale lovituri, în mod repetat, în zona abdomenului, a pieptului și a coastelor, precum și o lovitură cu palma în zona feței, producându-i leziuni la nivelul feței și a capului, ca și fracturarea a cinci coaste și a sternului.

După exercitarea de lovituri grele, în mod repetat, asupra soției sale aflate într-o stare avansată de ebrietate, în jurul orei 10:00, potrivit propriilor susțineri ale inculpatului, acesta a plecat la oi, lăsat-o pe aceasta singură în starea gravă în care se afla, revenind la domiciliu în jurul orei 14:30 când și-a găsit soția în genunchi, cu fața în jos, într-una din camerele neîncălzite ale casei, moment în care aceasta ar fi horcăit și apoi nu a mai dat semne de viață”, se arată în motivarea Tribunalului Bistrița-Năsăud.

Pedepsit pe măsura faptelor și a conștiinței

În fața anchetatorilor, dar și a instanței, Ioan Pop nu și-a recunoscut în întregime faptele. De fapt, pare să nu fie conștient de gravitatea acțiunilor sale, iar bătaia e normală și firească din punctul lui de vedere. A bătut-o, dar nu a omorât-o, asta a fost ceea ce el a susținut: „Într-adevăr partea mea proastă a fost că am mai bătut-o, recunosc și regret dar nu am omorât-o, pot jura oriunde. (…) Atât am dat, pălmi și pumni, nu am lovit-o cu nimic altceva. Am lovit-o pe la piept, pe la coaste, eu știu…”. Cu toate acestea, a vrut să i se schimbe încadrarea juridică a faptelor, dar și să beneficieze de prevederile legii pe procedura recunoașterii acuzațiilor și astfel să primească o pedeapsă redusă. Numai că, instanța nu a fost de acord cu așa ceva.

“Inculpatul nu a recunoscut în fața instanței la niciun moment gravitatea loviturilor aplicate defunctei, încercând la tot pasul să minimalizeze efectele agresiunilor exercitate de el asupra soției (dând vina când pe victimă- care ar fi căzut și s-ar fi lovit singură pe fondul consumului de alcool, când pe animale- vacă/mânz care ar fi lovit victima, nerecunoscând nici aplicarea de lovituri cu un corp dur- lopată, ceea ce a condus la fractura de craniu, afirmând că lovitura de la cap ar fi survenit urmare a lovirii de un dulap, fapt contrazis de probele administrate în cauză), acesta fiind principalul motiv pentru care, deși s-a solicitat de către apărătorul ales, instanța nu va aplica inculpatului beneficiul prevăzut de art. 396 alin. 10 C.pr.pen., pedepsele aplicate încadrându-se în limitele prevăzute de lege, nereduse cu o treime.

Instanța a respins totodată în cauză și solicitarea apărătorului ales al inculpatului de schimbare a încadrării juridice într-o singură infracțiune de violență în familie raportat la infracțiunea de lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte, apreciind că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de lege în acest sens. Faptul că fractura craniană s-a produs urmare a acțiunilor inculpatului, respectiv decesul victimei, în cazul celei de-a doua infracțiuni, și ca urmare a acțiunilor inculpatului, care a acceptat cel puțin posibilitatea producerii rezultatului mai grav, fiind vorba de intenție și nu culpă raportat la rezultatul mai grav, rezultă fără doar și poate din declarațiile de martori și probele științifice administrate în cauză. Mai mult, inculpatul a aplicat victimei lovituri în mod repetat, la intervale de câteva zile, de mai multe ori pe parcursul lunii noiembrie, după cum s-a reținut în starea de fapt, și la data de 01.12.2020. Evaluarea laturii subiective a infracțiunilor nu se raportează numai la declarațiile inculpatului, atitudinea acestuia de a susține că nu a acceptat producerea consecințelor mai grave fiind oarecum naturală, o apărare firească date fiind probele existente în cauză, însă contrazisă de datele obiective aflate la dosar”, și-a motivat decizia instanța Tribunalului Bistrița-Năsăud.

La fel de nemiloasă a fost și Curtea de Apel Cluj, care nu i-a redus nici măcar o zi din pedeapsă. A beneficiat de clemență în ceea ce privește plata daunelor morale, suma fiind redusă de la 80.000 de euro, cât a stabilit Tribunalul Bistrița-Năsăud, la 40.000 de euro.