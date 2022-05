Reglementarile in vigoare impuse de catre ONJN (Oficiul National pentru Jocuri de Noroc) fac referire si la verificarea conturilor de joc deschise de catre clientii romani la casele de pariuri online licentiate.

Procedura de validare a unui cont la pariuri pe internet este una foarte simpla si usor de indeplinit de catre oricine, insa trebuie sa stii ce presupune aceasta si cum se efectueaza mai exact.

Despre verificarea contului la agentiile online de pariuri vei afla toate detaliile in randurile de mai jos – iti spun de ce este necesara aceasta verificare, ce documente sunt necesare, cat dureaza, ce beneficii obtii dupa verificarea contului si multe alte informatii utile.

De ce trebuie sa iti verifici contul la pariuri online?

Odata cu infiintarea ONJN in 2015, aceasta institutie a statului a impus reguli clare privind organizarea si participarea la jocurile de noroc de pe internet. Printre acestea se numara si obligativitatea jucatorilor de a-si verifica contul deschis pe site-urile de gambling online.

Aceasta verificare trebuie realizata din mai multe motive: in primul rand este un mod simplu de a verifica faptul ca doar persoanele majore se inregistreaza pe site si in plus este necesara pentru a verifica faptul ca cel care utilizeaza contul este si titularul real al acestuia, iar informatiile introduse la inregistrare sunt cele reale.

Asa cum vei gasi informatia si pe diverse bloguri de pariuri, neverificarea in timp util a contului de pariuri atrage dupa sine blocarea contului. Ai la dispozitie 30 de zile din momentul efectuarii primei depuneri sau 6 luni de la inregistrarea pe site pentru a-ti valida contul de joc.

Avantajele verificarii contului la pariuri

Pe langa faptul ca verifcarea contului este o procedura obligatorie in momentul de fata, odata ce o duci la bun sfarsit obtii si doua avantaje importante legate de contul tau de joc si anume:

poti depune orice suma doresti – cu un cont neverificat nu vei putea efectua depuneri in valoare totala mai mare de 200 Euro (si echivalentul in RON). Dupa ce iti validezi contul scapi de aceasta restrictie la depunere si iti poti alimenta contul cu orice suma doresti

– cu un cont neverificat nu vei putea efectua depuneri in valoare totala mai mare de 200 Euro (si echivalentul in RON). Dupa ce iti validezi contul scapi de aceasta restrictie la depunere si iti poti alimenta contul cu orice suma doresti poti solicita retrageri – daca nu ai contul verificat, atunci nu vei fi eligibil pentru a-ti retrage castigurile. Dupa ce iti activezi contul vei putea solicita oricand doresti o retragere din contul tau de pariuri

Cum iti verifici contul la pariuri?

Verificarea completa a contului de pariuri presupune parcurgerea a 3 etape si anume: verificarea identitatii, verificarea metodei de plata si verificarea adresei. Primele doua sunt obligatorii si sunt cerute de toti operatorii licentiati de pariuri, in timp ce verificarea adresei poate uneori sa nu fie necesara.

In continuare iti prezint detalii despre fiecare etapa in parte si ce documente sunt necesare:

Verificarea identitatii

Primul pas catre un cont verificat este dovada identitatii. Aceasta etapa trebuie realizata in cel mult 30 de zile de la prima depunere sau 6 luni de la inregistrare, daca nu s-a efectuat nicio incarcare a contului in acest timp.

Pentru verificarea identitatii va trebui sa furnizezi operatorului de pariuri online o poza cu un act personal de identitate. Poate fi buletinul, pasaportul sau permisul de conducere.

Datele introduse la inregistrarea pe site-ul de pariuri trebuie sa corespunda cu cele din actul de identitate, iar poza trimisa trebuie sa fie clara si sa cuprinda toate cele 4 colturi ale documentului, fara sa ascunzi vreo informatie.

Verificarea metodei de plata

Acest pas din procesul de verificare a contului trebuie de obicei completat inainte de efectuarea primei retrageri. La pariuri online poti depune utilizand numai metode de plata care iti apartin si trebuie sa dovedesti astfel ca metoda prin care ti-ai alimentat contul este pe numele tau.

Daca ai depus utilizand un card bancar va trebui sa trimiti o poza fata/verso cu cardul, acoperind unele informatii de pe acesta, asa cum iti va fi precizat.

Daca ai efectuat o depunere folosind un portofel electronic de tipul Skrill, Neteller sau Paysafecard, atunci va fi necesar un print screen din cadrul contului din care ai facut plata.

Verificarea adresei

Agentia de pariuri online la care ai cont iti poate solicita si o dovada a adresei la care locuiesti. Acest lucru se face deoarece numai rezidentii romani au voie sa acceseze site-urile de pariuri din Romania.

Pentru verificarea adresei ai la dispozitie mai multe documente pe care le poti furniza: o factura de utilitati emisa pe numele tau, un extras de cont bancar in care sa apara adresa ta sau o scrisoare cu una dintre institutiile statului – politie, primarie etc.

In general, dupa trimiterea documentelor, daca totul este in regula, contul tau va fi verificat in doar cateva ore, insa in functie de numarul de solicitari cu care se confrunta in acel moment agentia, timpul de asteptare se poate prelungi pana la cateva zile.

In concluzie, verificarea contului la agentiile de pariuri online este o procedura extrem de simpla, pe care eu unul ti-o recomand sa o indeplinesti de indata ce te-ai inregistrat pe site. Astfel de vei putea bucura inca din start de avantajele unui cont verificat si nu risti blocarea acestuia.