Instagram reprezinta platforma momentului. Cu peste 600 de milioane de useri la nivel global, aceasta retea de socializare construieste o comunitate activa bazata pe imagini. Din acest motiv, platforma constituie mediul ideal pentru promovare afacerii tale intr-un mod cat se poate de original, punand accent pe elemente vizuale.

Tehnicile de promovare Instagram se afla sub tutela Facebook, iar acest lucru te ajuta sa ajungi la un public mai extins in doar cateva click-uri. De asemenea, ai un mai mare control asupra campaniilor de publicitate gratie tehnologiei Facebook Ads Manager. Pe langa aceste aspecte, prezenta ta pe platformele momentului te ajuta sa devii mai vizibil si sa obtii nenumarate avantaje nebanuite pentru planul tau de business.

Promovare pe Instagram – locul unde imaginile spun toata povestea

De la o zi la alta apar noi metode de promovare pe Instagram, iar specialistii in marketing online sunt la curent cu toate trendurile din domeniu pentru a-ti garanta cele mai inalte rezultate. Intrucat Instagram-ul reprezinta un mediu preponderent vizual, fotografia pe care o folosesti in cadrul promovarii joaca un rol deosebit de important. Aceasta trebuie sa exprime emotii, povesti si mesaje in cat mai putine cuvinte, lasand imaginea sa vorbeasca de la sine. De asemenea, din postare nu ar trebui sa lipseasca celebrele #hashtags menite sa creasca nivelul de interactiune si de followers.

Contureaza o comunitate activa, antrenata in discutii

Promovarea pe Instagram reprezinta mai mult decat realizarea unei postari cu un impact major. Inseamna formarea unei comunitati sanatoase, care se bazeaza pe acelasi set de principii si de valori si care este predispusa la interactiune. Acest lucru se traduce prin mesaje, comentarii, likes si mentiuni in story.

Nu abuza de hashtag-uri si foloseste-le strategic

Folosirea #hash-tagurilor intr-o campanie de promovare pe Instagram reprezinta o adevarata munca de planificare si gandire. Acestea trebuie corelate cu nevoile utilizatorilor, contextele momentului, cat si cu activitatile concurentei. Analizand in detaliu toate aspectele mentionate anterior, sansele de succes si de interactiune cresc in mod sigur. Business-ul tau se va bucura de mai multi urmaritori, iar mesajele de la acestia nu vor intarzia sa apara.

Conecteaza toate platformele de social media intre ele

Campaniile de promovare pe Instagram se fac din aceeasi platforma destinata reclamelor pentru Facebook. Tocmai din acest motiv este recomandat sa legi contul tau de business de pe Instagram cu cel de Facebook pentru o mai mare acuratete a statisticilor.

Prin intermediul Facebook Ads Manager ai acces la toate datele de care ai nevoie in vederea optimizarii activitatii tale pentru a atrage cat mai multi urmaritori. De asemenea, conectand aceste doua conturi intre ele te vei afisa unui public tinta mai extins, dispus oricand sa interactioneze cu business-ul tau.

Foloseste toate metodele de promovare pe Instagram

Nu in ultimul rand, Instagram iti pune la dispozitie o serie de resurse concepute sa te aduca mai aproape de publicul tau tinta. Este vorba despre Instagram Live, o tehnica de promovare care presupune transmisiunea in direct de materiale video. Acestea te ajuta sa iti consolidezi imaginea brand-ului si sa fii acolo unde se afla utilizatorul, chiar la momentul potrivit.

Tehnici de promovare pe Instagram de la cei mai pasionati experti in social media

Echipa de specialisti in social media si marketing online de la fortin.agency te pune fata in fata cu o gama variata de servicii de promovare menite sa iti propulseze afacerea pe primele pozitii din top. Intrucat ei cunosc perfect audientele si trendurile din mediul digital, metodele de promovare pe Instagram au sanse mari de reusita in ceea ce priveste activitatea ta.

Astfel, daca vrei sa te bucuri de servicii de calitate care iti garanteaza rezultate in timp record, apeleaza cu incredere la aceasta agentie social media! Promovarea pe Instagram se afla la mai putin de un click distanta de tine!