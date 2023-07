Evenimentele sportive si mai ales cele de top sunt extrem de interesante de urmarit. Atunci insa cand plasezi si un bilet la pariuri pe meciurile preferate, acestea devin si mai palpitante si tocmai din acest motiv multi romani aleg sa se distreze la pariuri pe internet in ziua de astazi.

Daca esti un impatimit al sportului alb si doresti sa pariezi pe meciurile de tenis, atunci probabil ca iti doresti sa faci propriile analize pentru meciurile pe care le urmaresti.

In cazul in care insa nu stii cum sa analizezi cu exactitate un meci de tenis, iti propun sa parcurgi acest articol, pentru a afla toate detaliile necesare.

1. Suprafata de joc

Probabil cel mai important aspect de analizat la un meci de tenis este suprafata pe care se joaca. Exista 3 suprafete de joc pe care se pot disputa partidele de tenis, iar acestea sunt iarba, zgura si hard-ul (cimentul).

Trebuie sa mai stii ca exista si diferente intre acelasi tip de suprafata. De exemplu exista zgura mai lenta sau mai rapida, precum si hard mai rapid sau mai lent, in functie de compozitia chimica din materialul folosit la sol.

Un jucator care prefera iarba, de exemplu, va avea mari dificultati in a se adapta pe zgura si viceversa. Cu exceptia lui Nadal, un simbol al tenisului care a dovedit ca se poate adapta perfect la orice suprafata, zguristii se descurca mult mai greu pe iarba sau pe hard.

Tocmai din acest motiv sunt jucatori de zgura, spre exemplu, care sar peste intregul sezon de iarba, pentru ca pur si simplu nu se descurca pe aceasta suprafata.

Asadar, atunci cand vrei sa pariezi pe un meci de tenis , informeaza-te asupra suprafetei de joc pe care se disputa respectiva partida.

2. Forma de moment a jucatorului

Dupa ce ai analizat care dintre jucatori are avantaj prin prisma suprafetei pe care se desfasoara turneul, trebuie sa ai in vedere si forma de moment a jucatorului.

Spre exemplu, daca un tenismen are un bilant foarte bun pe hard la inceput de sezon sau pe iarba cand incepe sezonul de iarba, iar oponentul sau are putine meciuri pe acea suprafata sau are rezultate mai slabe, e clar cine este favoritul.

Forma de moment si statisticile nu mint, mai ales intr-un sport precum tenisul. Daca, spre exemplu, Nadal ar juca intr-un meci pe zgura si bilantul lui este 15-0 in sezonul de zgura actual, ar fi o imprudenta sa nu il consideri favorit cert la victorie.

3. Intalnirile directe

Un alt aspect de care trebuie sa tii cont si pe care este obligatoriu sa il analizezi este istoricul intalnirilor directe, aspect pe care il poti asocia si cu suprafata de joc.

Sunt multe site-uri de statistici de unde poti prelua aceste date. Statisticile sunt calculate per total, insa cred ca poti lua ca reper real meciurile directe din ultimii 1-2 ani, pentru ca forma unui jucator se schimba mult pe perioade mai mari de timp.

Spre exemplu, daca Alcaraz Garfia si Davidovich-Fokina s-au intalnit de 8-9 ori pe zgura in doi ani de zile, iar Alcaraz Garia a castigat 7 dintre aceste partide, lucrurile sunt destul de clare, in sensul ca este favorit cert la victorie.

4. Conditia fizica si forma fizica a jucatorului

In timpul unui sezon se pot intampla destul de multe lucruri, unele dintre acestea neprevazute. Accidentarile sunt destul de frecvente in tenis, iar jucatorii se retrag greu din turnee, pentru ca daca abandoneaza nu mai primesc nici primele aferente fazei unde au ajuns, onorariile fiind substantial diminuate.

Accidentarile se agraveaza, astfel ca uneori este nevoie de mai multe interventii chirurgicale care ii tin pe tenismeni departe de teren.

La revenirea in circuit, este evident ca, oricat s-ar fi antrenat inaintea unui turneu, nu vor putea face fata suprasolicitarii fizice, cel putin nu in primele partide. Asadar, un avantaj fizic il va avea adversarul unui jucator revenit dupa o accidentare.

O alta ipoteza pe care trebuie sa o ai in vedere este forma fizica sau resursele de energie pe care un jucator le poate avea inaintea unui meci.

Sa presupunem ca un tenismen castiga 2 turnee la rand, unul dintre acestea fiind poate chiar de Grand Slam. Asta inseamna undeva intre 5 si 6 saptamani intense de joc, perioada de timp in care si-a consumat mare parte din resursele fizice.

La urmatorul turneu, sunt sanse destul de mari ca acest jucator sa fie eliminat inca din prima saptamana a competitiei, pentru ca nu mai poate sustine ritmul crescut necesar.

5. Importanta turneului

Este evident ca toti tenismenii tintesc la turneele importante, cele de Grand Slam, pentru ca acolo sunt premiile cele mai mari.

Cu toate acestea, participa si la turnee mai mici disputate pe suprafata turneului premergator celui de Grand Slam pentru a se pregati fizic si pentru a se obisnui cu suprafata de joc.

Insa, daca un turneu mare incepe peste doar cateva zile, jucatorii vor abandona turneele mai mici la care joaca sau vor pierde meciul pentru a face deplasarea la turneul mai important si pentru a se antrena acolo.

Este usor de anticipat un eventual rezultat surpriza, mai ales in astfel de scenarii, pentru ca sunt lucruri evidente si au loc in mod recurent nu doar in tenis, ci in multe alte sporturi.

6. Performanta individuala obtinuta in trecut la acel turneu

Un ultim aspect pe care personal il consider important in analiza unui meci de tenis este performanta obtinuta de un jucator la editiile precedente ale turneului respectiv.

In tenis exista un sistem avansat de punctaj, pe baza caruia se stabilesc clasamentele ATP si WTA, adica la circuitele masculin si feminin.

Daca un jucator reuseste sa castige un turneu sau sa ajunga pana in finala, lui i se atribuie un anumit numar de puncte. Daca in sezonul urmator acel tenismen nu reuseste sa ajunga pana intr-o faza avansata a turneului, atunci pierde punctele obtinute anul trecut, cazand in clasamentul mondial.

Tocmai din acest motiv se spune adesea la stirile sportive ca un jucator are de aparat puncte la un anumit turneu.

In concluzie, cred ca ti-au fost utile sfaturile prezentate pana acum pentru a face propriile analize ale meciurilor de tenis. Pe masura ce analizezi mai multe aspecte, vei vedea ca rezultatele partidelor devin din ce in ce mai previzibile.

Evident, fiind vorba despre un sport individual, un jucator poate sa fie si iesit din forma intr-o zi si astfel sa dea peste cap toate calculele de dinaintea meciului, insa e clar ca vei porni cu un avantaj la pariuri daca analizezi cu atentie partidele pe care mizezi.