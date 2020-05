Restrictiile sociale, izolarea si noile reguli ne-au dat tuturor planurile peste cap, mai ales daca vorbim de viitorii miri ce si-ar fi dorit sa isi organizeze nunta anul acesta.

Dar viata merge inainte, iar planurile pot fi refacute, evident, cu ajustarile necesare. Iata ce trebuie sa aveti in vedere daca sunteti in cautare de o trupa nunta pentru 2020 sau 2021:

Pandemia a dat peste cap Romania – inclusiv ofertele trupelor de cover.

Realitatea ne arata ca aproape toate cuplurile care aveau nuntile programate in primavara-vara 2020 cauta acum sa reprogrameze data nuntii fie in toamna acestui an, fie anul viitor relativ in aceeasi perioada in care si-ar fi dorit nunta. Pe buna dreptate, nimeni nu se grabeste sa isi tina cel mai important eveniment din viata cu doar 8 persoane. In mod inevitabil, cererile de oferte s-au aglomerat pentru perioada urmatoare, aparand problema disponibilitatii datelor pentru toamna 2020 si pe tot sezonul 2021.

Gasirea unei locatii disponibile, insa, nu este singura provocare a cuplurilor ce vor sa se casatoreasca. Apare adesea in discutie si imposibilitatea furnizorilor de servicii contractati anterior. Vazandu-se acum cu numeroase evenimente reprogramate suprapuse, nicio trupa de cover din Romania nu se va putea deplasa in doua locuri in acelasi timp pentru a-si onora angajamentele asumate a-priori daca locatiile nu sunt una in apropierea celeilalte.

Adevarul este ca, in situatia creata, nu exista un vinovat anume, insa gasirea unei cai de mijloc devine ardenta. Daca ati semnat deja contractul cu o trupa de nunta si va doriti in mod deosebit sa vina la evenimentul vostru, comunicati cu ei inainte sa bateti in cuie data reprogramarii. Daca membrii trupei sunt de mult timp in bransa si au o vasta experienta in interactiunea cu furnizorii de servicii pentru nunta, s-ar putea sa va ajute in comunicarea cu acestia si in gasirea datei celei mai potrivite pentru ca evenimentul sa se tina acolo unde v-ati dorit si sa beneficiati de serviciile furnizorilor pe care ii preferati. In cel mai rau caz, o trupa de profesionisti, va poate oferi recomandari utile pentru celelalte servicii conexe de care aveti nevoie – foto/video, DJ, artisti de muzica populara etc.

Nu va sfiiti sa luati in calcul si alte variante in afara de zilele de sambata pentru organizarea nuntii. Veti fi placut surprinsi sa observati ca, pentru nuntile de vineri si duminica, gasiti acum oferte foarte atractive.

Ce criterii de selectie sa aveti in vedere cand alegeti o trupa nunta pentru evenimentul vostru

In afara de disponibilitate, care este un factor decisiv in orice colaborare, exista cateva aspect pe care sa le luati in calcul atunci cand decideti sa acordati o buna parte din rata succesului evenimentului vostru in experienta pe care o are trupa de nunta care se va ocupa de muzica si entertainment pe tot parcursul serii.

Cele mai importante sunt dupa cum urmeaza:

Experienta si stabilitate

O trupa de cover cu experienta stie exact cate momente sunt necesare pentru tipul vostru de eveniment, cand sa intervina si cum sa intretina atmosfera in functie de tematica nuntii si de reactiile invitatilor. Nu este de ajuns ca fiecare membru al trupei sa fie un artist extrem de talentat, ci conteaza in egala masura modul in care membrii trupei lucreaza impreuna sa sune impecabil si sa ofere spectacolul pe care toata lumea si-l doreste.

Puteti sa va dati seama de cat de experimentata este trupa pe care va doriti sa o cotactati printr-un simplu research in prealabil: site, review-uri online, prezenta in social media, LIVE-uri si filmulete de prezentare. Nu exista o ordine a importantei acestor surse de informare, dar e de mare ajutor sa va formati o parere obiectiva despre profesionalismul si performanta trupei de dinainte sa aflati direct la evenimentul vostru.

Showmanship, charisma si adaptabilitate

Conteaza foarte mult felul in care trupa de cover tine seama de tematica evenimentului vostru, mai precis conteaza prezenta scenica si modul in care membrii trupei reusesc sa comunice cu publicul pe care il au in fata. Fiti atenti la detalii precum tinutele, miscarile scenice, adaptabilitatea la vibe-ul publicului, luminile, recuzita pe care trupa nunta o prezinta in videoclipurile sale pe site-ul trupei, pe Youtube, in Facebook sau in alte retele sociale pe care le folositi impreuna. Toate acestea vor insemna costuri suplimentare in oferta serviciilor de entertainment pe care le are orice trupa, dar ramane la latitudinea voastra sa decideti cat va puteti intinde si ce se potriveste mai bine tematicii evenimentului vostru.

Prezenta online

Lucrurile s-au schimbat mult din pricina distantarii sociale. Cu toate acestea, o trupa de profesionisti nu va negija niciodata modul in care se prezinta online. Acum ca nu mai putem merge la concerte sa ii vedem live, ne putem face o idee despre cum stiu ei sa faca atmosfera din inregistrarile video si din clipurile live din social media. Nu va sfiiti sa interactionati cu trupa in live-uri, adresati intrebari pe mail sau la telefon, urmariti modul si frecventa cu care comunica online si vedeti astfel cat de multa seriozitate este pusa in munca fiecaruia.