Atunci cand alegi un set de anvelope auto, acestea pot afecta capacitatea de conducere. De aceea, trebuie sa te asiguri ca alegi un model potrivit cu autovehiculul si cu conditiile meteo actuale.

In caz contrar, vei intampina raspunsuri mai grele la viraje, precum si sa existe frane anevoioase. Tine cont de sfaturile de mai jos pentru a fi sigur ca nu intampini dificultati!

Care sunt dimensiunile potrivite?

In cele mai multe situatii, exista doar una sau cateva dimensiuni omologate si le vei gasi in cartea tehnica. Totusi, mai poti afla aceasta informatie din capacul de la rezervor sau din usa interioara a torpedoului. O alta solutie ar fi sa citesti flancul de pe anvelopele actuale. Un cod de tipul 195/65R15 indica faptul ca latimea este de 195, 65 este raportul inaltimii in procente si 15 este diametrul in inch. Modelul de anvelope pe care le cumperi trebuie sa fie intotdeauna omologate, fiindca altfel vor exista probleme legale si chiar tehnice. Indicajul R nu semnifica mare lucru, fiind prezent in aproape toate situatiile. Acesta doar spune faptul ca anvelopa are constructia radiala, ceea ce este normal.

Cat de important este brandul masinii?

Daca detii un autoturism de marca, anvelopele din fabrica includ simbolul OE(original equipment). Acesta arata faptul ca produsul este in conformitate cu cerintele producatorului, insa nu esti obligat sa achizitionezi ceva similar. In mod contrar, poti alege chiar cauciucuri online aftermarket. Desi s-ar putea sa nu ti se para o solutie logica, au fost distribuite destule modele care pot avea caracteristici deosebite si sunt compatibile pentru majoritatea masinilor. Unele anvelope au un randament kilometric mare sau un consum redus de carburant, iar altele sunt facute pentru conditii dificile de drum. In multe situatii, s-ar putea sa ai nevoie si de o distanta mai scurta de franare.

Ce semnifica indicele de sarcina?

Indicele de sarcina mai este denumit indice de incarcare, fiind reprezentat de doua sau trei cifre. Acesta specifica masa maxima pe care o poate sustine fiecare anvelopa umflata la o presiune normala. Spre exemplu, 91T face referire la o capacitate de incarcare de 615kg. Asadar, setul complet poate sustine de 4 ori mai mult in greutate(2460 kg). Indicii de incarcare pot fi mai mici decat cei omologati, dar nu trebuie sa depasesti sarcina permisa. Indicii mai mari sunt marcati prin XL(extraroad) sau prin RF(anvelope ranforsate). Un cauciuc din aceasta categorie are carcasa mai rezistenta decat in mod normal si va sustine un impact puternic cu gropi sau borduri.

Ce semnifica indicele de viteza?

Indicele de viteza este marcat printr-o litera si indica viteza maxima la care anvelopa rezista. Spre exemplu, indicele T este corespondent pentru 190km/h. In tara nu exista prevederi legale cu privire la respectarea unui anumit interval, dar evident ca vei tine cont de viteza maxima de pe sectorul de drum si de cea suportata de pneu. Pentru a fi sigur ca nu dai gres, consulta un tabel pentru toate literele. De asemenea, tine cont de faptul ca fiecare persoana are un stil de condus diferit. Nicio anvelopa nu este perfecta, dar trebuie sa stii daca sa te orientezi spre manevrabilitate sau stabilitate la viraje. Anvelopele rezistente la rulare sunt potrivite pentru soferii care conduc la viteze moderate si nu le place graba.

Ce trebuie sa stii despre clasele de aderenta, consumul de carburant?

Eticheta UE furnizeaza intotdeauna informatii cu privire la performante, insa este necesar sa stii cum sa le citesti. O clasa de aderenta pe ud arata cat de rapida este franarea in conditii de ploaie, la o viteza de 80km/h. Clasa A este cea mai sigura, iar clasa G este cea mai slaba. Pentru a fi sigur ca nu intampini dificultati, opteaza doar spre optiunile pana in categoria C.

Multe anvelope determina pana la 20% din nivelul de consum de carburant al masinii. Din acelasi motiv, cele din clasa A iti aduc economii la acelasi capitol. Acest aspect mai este influentat de presiune, care trebuie sa fie cea sugerata de producator. Nivelul de zgomot se calculeaza in decibeli si nu face referire decat la partea externa, fara habitaciu. Anvelopele silentioase au pana la 70dB, dar acesta nu este un criteriu atat de important. Majoritatea produselor de pe piata oricum nu sunt deranjante, ceea ce inseamna ca deplasarea ta va fi una confortabila.

Cat de mult conteaza drumurile pe care circuli?

Daca obisnuiesti sa mergi pe drum asfaltat, atunci este clar ca ai nevoie de anvelope pentru sosea. Totusi, soferii care circula pe drumuri de tara cu pietris sau nisip pot opta pentru anvelope on-off road. Blocurile de pe cauciuc au mai multe fatete si exista tractiune pe aceleasi suprafete. Exista si anvelope speciale pentru cei pasionati de mersul pe teren accidentat sau noroios, dar acestea trebuie utilizate doar in situatii specifice. Anvelopele marcate M+S sunt in conformitate cu legislatia actuala dar nu au intodeauna un comportament similar cu cele de iarna. Asadar, cel mai bine este sa alegi un set clasic in functie de sezon sau anvelope all season.