Pierderea dintilor reprezinta o sursa majora de stres si de neplaceri. Pe langa dezavantajele estetice, care ii fac pe pacienti sa evite sa mai zambeasca, exista si o serie de riscuri majore pentru starea de sanatate a cavitatii bucale si a intregului organism.

Daca nu se intervine rapid cu un tratament cu implant dentar , exista riscul ca dintii invecinati spatiului gol sa se deplaseze sau ca oasele mandibulei si maxilarului sa se atrofieze. Iata cum se petrec lucrurile si in ce fel poate fi afectata sanatatea!

Riscurile reprezentate de atrofierea osului si migratia dentara

In situatiile normale, in care pe arcada sunt prezenti toti dintii, efortul realizat in procesul de mestecare a alimentelor este impartit in mod echilibrat intre dinti, gingii si oasele care sustin radacinile dentare. Fiecare os este utilizat si stimulat in mod corespunzator si, datorita acestui fapt, isi pastreaza volumul si caracteristicile normale.

Odata cu pierderea unuia sau a mai multor dinti, situatia se schimba in mod dramatic. In timpul mestecarii alimentelor, presiunea este redistribuita intre cei ramasi, iar integritatea osului este afectata. Cel aferent spatiului gol ramane nefolosit si, cu timpul, se atrofiaza.

O alta problema care apare cand un dinte este pierdut si nu este inlocuit imediat cu un implant dentar consta in migratia dentara. Dintii invecinati capata tendinta de a se deplasa usor pentru a compensa existenta unui spatiu gol, iar in timp acest fenomen poate sa creeze probleme multiple, precum cresterea riscului de aparitie a cariilor sau de dezvoltare a bolii parodontale.

In momentul in care pacientul alege cea mai eficienta solutie, reprezentata de tratamentul cu implant dentar, toate aceste riscuri dispar. Odata ce in os este inserata o radacina artificiala, iar pe ea este montata o lucrare fixa, lucrurile revin la normal. Osul este stimulat in mod corespunzator si nu se mai atrofiaza, iar fenomenul de migratie dentara este la randul sau stopat in totalitate, deoarece nu mai exista nici motiv si nici spatiu pentru a se produce.

implant dentar

Cine poate beneficia de tratamentul cu implant dentar?

Implantul este o piesa de forma unui surub de mici dimensiuni, realizata din titan, zirconiu sau alt material 100% biocompatibil cu organismul uman. Odata inserat in osul maxilar, el tine locul radacinii si indeplineste toate functiile unui dinte natural.

Nu exista o limita superioara de varsta pentru tratamentul cu implant dentar. Pot sa beneficieze cu succes de aceasta solutie inclusiv persoanele care au depasit 80 si chiar 90 de ani si exista numeroase astfel de exemple printre pacientii romani. Exista, in schimb, o serie de contraindicatii medicale, si tocmai de aceea este necesara vizita la un medic de specialitate inainte de a fi luata decizia inceperii procedurii.

O restrictie absoluta este reprezentata de varsta prea frageda. Intr-adevar, un implant dentar nu le este recomandat copiilor si adolescentilor, deoarece in cazul lor procesele de crestere si dezvoltare osoasa se afla in plina desfasurare si nu este recomandat sa fie tulburate.

Beneficiile aduse de tratament sunt majore, de la imbunatatirea starii de sanatate pana la recapatarea capacitatii de a te bucura de orice fel de mancare, indiferent de temperatura sau de consistenta. Frumusetea zambetului este recapatata la randul sau, cu efecte asupra imbunatatirii vietii sociale.

Alege cel mai bun tratament disponibil si propriul organism iti va fi recunoscator multe decenii de acum inainte!