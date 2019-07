Cum iti dai seama ca ai ales halate medicale de calitate?

Indiferent ca vorbim despre medici, farmacisti sau chimisti, halatele medicale sunt nelipsite. Persoanele care lucreaza in cadrul unei institutii sanitare trebuie sa poarte halate medicale, pentru ca, pe langa faptul ca aceste haine afiseaza profesionalism, sunt obligatorii din punct de vedere legal, protejand atat pacientii, cat si angajatii.

In trecut, articolele vestimentare pentru medici erau reprezentate de costume si halate medicale albe, dar in ziua de astazi, exista mai multa libertate in aceasta privinta. Folosind halate medicale, se diminueaza riscul raspandirii bacteriilor si se asigura securitatea sanatatii pacientilor, dar si a angajatilor. Prin urmare, este foarte important sa te asiguri ca acestea indeplinesc standardele necesare de calitate. Nu alege halate medicale pe care le vei gasi la preturi suspect de mici, deoarece nu sunt croite din materiale rezistente si se vor decolora dupa doar cateva spalari.

Magazinul online Kronos.ro, furnizor specializat in echipamente de protectie si haine de lucru, iti pune la dispozitie posibilitatea achizitionarii de halate medicale la cel mai bun raport calitate-pret. Acestea sunt confectionate la comanda in propriul atelier de croitorie. In plus, halatele medicale pot fi personalizate cu logo/nume prin intermediul broderiei, a serigrafiei sau a transferului termic. Firma are o experienta de 27 de ani in acest domeniu, iar produsele sunt realizate la cele mai inalte standarde. Deoarece costurile sunt importante, preturile hainelor medicale sunt avantajoase, iar in cazul unei comenzi mai mari, exista posibilitatea negocierii bugetului alocat pentru achizionarea de halate medicale.

Iata care sunt cele mai importante criterii de care trebuie sa tii cont atunci cand alegi halate medicale:

1. Materialul

Halatele medicale trebuie sa fie confortabile, asa ca este crucial sa fii atent la materialele din care sunt confectionate. Pe langa aspectul lor exterior, acestea trebuie sa ajute pielea sa respire, reducand in acelasi timp transpiratia excesiva. Un alt avantaj pe care il vei avea daca alegi un material de calitate este rezistenta acestuia la multiple spalari.

2. Marimea

Trebuie sa te asiguri ca marimea halatelor medicale este cea potrivita pentru tine si pentru angajatii tai. Exista trei tipuri de marimi mai des intalnite:

Petite – Aceste halate medicale sunt create pentru personalul care masoara mai putin de 1.60 m.

Normala – Daca nu te numeri printre persoanele care isi cumpara haine de marimi mici sau mari, atunci te incadrezi in aceasta categorie.

XXL – Aceste halate medicale sunt recomandate persoanelor care poarta haine de marimea 45 sau mai mari.

De asemenea, este important ca manecile halatelor medicale sa fie suficient de lungi, astfel incat sa nu fie expuse prea mult mainile angajatilor.

3. Modelul

Poti sa alegi ce tip de halat iti place, dar trebuie sa stii ca anumite modele sunt mai practice decat altele. De exemplu, modelul decolteului poate fi in V sau rotund. Cel in V este mai confortabil pentru ca ofera mai mult confort.

Un rol practic il au si buzunarele. Acestea iti vor da posibilitatea de a avea mereu la indemana un instrument de scris sau alte materiale utile pentru munca in cadrul unei institutii sanitare.