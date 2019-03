Cum își poate dovedi utilitatea un dulap metalic în casă?

Daca nu stii exact la ce poate fi bun un dulap metalic, afla ca acesta este folosit, de regula, pentru utilarea si organizarea spatiului de lucru de la birou, in cadrul unui depozit, in fabrici si hale industriale si in alte locuri similare. Totusi, avand in vedere cat este de practic, acesta poate fi folosit cu succes si in casa. Te intrebi cum si de ce? Afla mai multe detalii in cele ce urmeaza!

Un dulap metalic este un obiect fabricat din tabla de otel profilata, de prima calitate, durabila, rezistenta si tratata cu substante anticorozive, care il ajuta sa isi demonstreze utilitatea un timp indelungat. Acesta se regaseste sub diverse modele si specificatii, in functie de dimensiuni, compartimentari, sisteme de inchidere s.a. In functie de necesitati si preferinte, un dulap metalic poate fi incadrat cu succes intr-o debara, un beci sau o camara, dar poate fi asezat chiar si in spatii deschise, precum gradina, daca vorbim de o casa la curte.

Ce poti depozita intr-un dulap metalic?

Desi are un aspect industrial, un dulap metalic poate fi extrem de util atunci cand vine vorba de depozitarea si organizarea eficienta a tuturor lucrurilor atat din casa, cat si de prin preajma ei. Aici poti depozita:

obiecte de uz casnic si produse de curatenie;

echipamente tehnice;

incaltaminte si haine vechi;

jucarii vechi;

cutii cu amintiri;

carti si reviste vechi;

obiecte de colectie;

acte si documente ce tin de casa.

In cazul in care vrei sa amplasezi un dulap metalic in curtea casei, poti depozita cu succes in el unelte de gradinarit, diverse scule si echipamente de lucru, dar si echipamentele sportive ale copiilor. Avantajul unui dulap metalic amplasat in exterior consta tocmai in faptul ca iti asigura totul la indemana, fara a mai fi nevoit sa tii lucrurile inghesuite sau sa construiesti un spatiu anexat casei pentru depozitarea tuturor lucrurilor. Astfel, casa si gradina ta vor fi extrem de bine organizate si puse la punct, iar lucrurile vor fi pastrate in deplina siguranta cu ajutorul unui dulap metalic.

Si daca te intrebi de unde poti achizitiona cel mai eficient dulap metalic, Viamond este raspunsul. Aici vei gasi o colectie intreaga de astfel de obiecte si multe altele, la cel mai bun raport calitate-pret. Iata un exemplu de dulap metalic util:

Dulap metalic obiecte curatenie

dulap metalic pe soclu, pentru ustensile de curatenie, cu spatiu pentru mop si galeata/matura;

structura de rezistenta realizata din tabla de otel profilata, de prima calitate, grosime 0,6 mm;

usa dublu ranforsata, dotata cu fante de aerisire in partea superioara si inferioara;

balamale interne antiefractie, cu perimetrul frontal rotunjit, cu raza de 6 mm;

nervuri longitudinale pe laterale si pe usa, pentru o rezistenta sporita;

fante de aerisire in acoperis, pentru a asigura o circulatie optima a aerului.

Dotari interne:

3 mini-rafturi pentru produse de curatenie si spatiu pentru galeata si mop sau matura;

suport eticheta pe usa;

sistem de inchidere cu 2 chei, maner prevazut cu gaura pentru lacat.