După preluare, Primăria Bistrița organizează LDP, care deși depinde tot de banii proveniți de la stat este „încurajat” să strângă cureaua și să fie foarte atent la cheltuieli și risipirea fondurilor. Societatea care a aparținut Consiliului Județean estimează că va face asfaltări și reparații anul acesta de 11 milioane de lei, banii provenind atât de la Primăria Bistrița, cât și de la Consiliul Județean.

Anul acesta, LDP, cu tot cu angajați, parc auto și utilaje, a fost preluat de Primăria Bistrița, care a trecut compania sub umbrela Business Park Bistrița Sud, SRL-ul care se ocupă de parcul industrial și care este condus de Ioan Magda.

Bugetul de un milion de lei, estimat ținându-se cont doar de activitatea de închiriere și manageriere de la parcul industrial, a fost rectificat luna trecută și a ajuns la 12,2 milioane de lei. Potrivit documentului care a ajuns pe masa consilierilor locali, cheltuielile totale ajung la 9,2 milioane de lei. Asta înseamnă că profitul ajunge la 3 milioane de lei.

Practic, cele 12,2 milioane de lei sunt compuse din un milion de lei care provin din închirierile de la parcul industrial și 11,2 milioane de lei care provin de la stat. Cum vine asta? Business Park Bistrița Sud funcționează ca un SRL, astfel că, chiar dacă Primăria Bistrița este acționar majoritar, tot se taie factură, iar municipalitatea plătește pentru serviciile prestate. La fel și Consiliul Județean, care mai deține momentan doar 10% din SRL.

„La venituri se majorează cu suma de 11,2 milioane de lei, această creștere va fi realizată de lucrări de întreținere și asfaltare străzi, contracte în derulare, venituri financiar. La cheltuieli se majorează cu suma de 8,2 milioane de lei (cheltuieli cu bunuri și servicii de exploatare, cheltuieli cu impozite, vărsăminte asimilate și taxe, cheltuieli cu personalul, alte cheltuieli de exploatare). (…) Această creștere se bazează pe contracte asigurate cu administrația județeană pentru lucrări de asfaltare și întreținere a drumurilor. Această extindere este în concordanță cu obiectivul strategic al companiei de a diversifica baza sa de venituri și de a crește cota sa de piață în servicii de infrastructură”, se arată în rectificarea bugetară votată de consilierii locali la ședința de luna trecută.

Ce cheltuieli are fostul LDP în noua formulă:

Potrivit raportului înaintat de Business Park Bistrița Sud, cheltuielile cu bunuri și servicii ajung la 4,2 milioane de lei, iar salariile angajaților ajung la 3,6 milioane de lei. Anul acesta se estimează că numărul de angajați ajunge la 56.

La acestea se adaugă și cheltuieli cu stocuri, care ajung la 2,7 milioane de lei, cele cu piesele de schimb 573.000 de lei, cele cu combustibili 1,3 milioane de lei. Pe apă și energie merg nu mai puțin de 420.000 de lei. Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 382.000 de lei, primele de asigurare mai înghit 230.000 de lei.

Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 72.000 de lei, pe bonusurile angajaților merg 224.000 de lei, iar pe taxe și impozite 150.000 de lei. Angajații primesc tichete sociale, tichete de masă și bonusuri.

„Cheltuielile cu stocul: creșterea semnificativă este cauzată de necesitatea achiziționării de materiale, combustibil și piese de schimb, pentru a susține noile contracte de asfaltare și întreținere a drumurilor județene. O parte considerabilă a creșterii este atribuită necesității de a alimenta utilajele grele utilizate în lucrările de construcții”, motivează reprezentantul societății.

La sfârșitul semestrului I al acestui an, încasările societății Business Park Bistrița Sud ajungeau la 2,6 milioane de lei.

Primăria Bistrița și Consiliul Județean alimentează bugetul fostului LDP

Din ce sunt compuse veniturile din acest an ale fostului LDP:

-1,2 milioane de lei din reparații curente prin frezare și turnare mixtură asfaltică pe partea carosabilă prestate către Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița.

-1,7 milioane de lei din reparații curente pe partea carosabilă a străzilor pietruite prin așternere de mixtură asfaltică către Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița.

-5,3 milioane de lei din întreținerea curentă pe timp de vară a drumurilor județene din administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în perioada 2025.

-1,4 milioane de lei din lucrări de siguranță rutieră a drumurilor județene din administrarea Consiliului Județean în 2025.

-248.000 de lei din lucrări de aplicare covor asfaltic pe străzi pietruite din municipiul Bistrița.

-963.000 de lei din alte lucrări de construcție, reparații și întreținere drumuri către terți beneficiari sau alte prestări servicii asociate ( închirieri utilate, încercări de laborator, transport utilaje)

Practic, veniturile fostului LDP sunt compuse tot din contracte cu statul. Anul acesta, bugetul pare să se bazeze pe acționarul majoritar Primăria Bistrița și pe Consiliul Județean cu care a încheiat două contracte. La ce face fostul LDP se mai adaugă și venituri din suprafețe închiriate din Parcul Industrial, care ajung la un milion de lei:

„Pentru suprafețele închiriate până la data de 31.12.2024 sumele rezultate în urma calculelor conform cărora se va factura atât administrarea cât și superficia pe an calendaristic, urmând să se factureze administrarea semestrial 01.01.2025 – 30.06.2025 și 01.07.2025-31.12.2025, iar superficia anual 01.01.2025 – 31.12.2025, se previzionează că se vor încasa conform contractelor de administrare și servicii conexe următoarele sume – Total suprafață închiriată 122.764 mp: taxă de administrare 122.764 de euro, taxă de superficie 80.013 euro. Astfel total venituri previzionate din suprafețele închiriate la 01.01.2025 vor fi de 202.777 euro (un milion de lei)”, se mai arată în raportul atașat hotărârii de rectificare a bugetului.

Odată cu preluarea LDP-ului de către Primăria Bistrița pare să se pună mai mult accent pe economie și limitarea risipei fondurilor. Astfel s-a venit cu mai multe propuneri de eficientizare:

„Negocierea prețurilor cu furnizorii de materiale de construcții, combustibil și piese de schimb, optimizarea traseelor utilajelor pentru a reduce consumul de combustibil, monitorizarea strictă a cantităților de materiale utilizate pentru a evita risipa, implementarea unui program de întreținere preventivă a utilajelor pentru a reduce necesitatea reparațiilor costisitoare, implementarea unui sistem de raportare a consumului de combustibil, materiale și piese de schimb”.

La care se adaugă: limitarea deplasărilor în țară la strictul necesar, optimizarea costurilor cu telefonia și internetul, care ajung la 72.000 de lei, cu tot cu GPS, participarea la licitații doar în cazul în care există o șansă reală de câștig sau analiza periodică a costurilor salariale pentru a identifica eventualele anomalii și a asigura o gestionare eficientă a resurselor financiare.

Se propune și implementarea unui sistem de evaluare a performanțelor pentru a motiva personalul, pentru a identifica oportunități de îmbunătățire și pentru a asigura o corelație între performanță și recompense.

