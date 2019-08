Cum au luat doi polițiști șpăgi în bani și motorină! Unul a fost condamnat deja cu suspendare

Numele lui Sorinel Manta, care a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru luare de mită, a fost amintit recent în paginile Gazeta de Bistrița, în lista polițiștilor care au avut probleme cu legea în ultimii ani. Întrucât am intrat în posesia motivării sentinței pronunțate, avem posibilitatea să vă prezentăm șirul faptelor care l-au dus pe Manta în mâna ofițerilor Direcției Generale Anticorupție Bistrița-Năsăud.

Odată cu Manta a mai fost anchetat un polițist, care acum se pare este pensionat, Ionuț Pîrțiu. Și acesta a fost trimis în judecată, într-un alt dosar, ajuns pe rolul instanței la începutul lunii decembrie 2018, înainte de Manta cu vreo trei săptămâni. Dosarul a trecut de camera preliminară în iunie anul acesta.

Manta a încheiat cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovăției care a fost admis de instanța de judecată, astfel că fostul polițist a “scăpat” mai repede de stres. De altfel și Pîrțiu a cerut încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției, însă cererea i-a fost respinsă de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud de la acel moment, Diana Șipoș, în condițiile în care acesta era acuzat, pe lângă luare de mită, și de conducere sub influența alcoolului.

Depășire de linie continuă transformată în nepurtarea centurii

Problemele au început pentru cei doi în iulie 2017, când cei de la DGA BN s-au autosesizat după ce au avut informații cu privire la Ionuț Pîrțiu că ar pretinde șpăgi în bani sau alte bunuri de la conducătorii auto opriți în trafic.

La circa o lună de la acest moment, pe masa celor de la DGA a apărut și un prim denunț de la un bărbat, “cu privire la o faptă de corupție constând în aceea că la data de 01.11.2016, în jurul orelor 12.00, în timp ce se deplasa cu autoturismul marca BMW 320, cu nr. de înmatriculare (…), dinspre Bistrița spre Rodna, în autoturism fiind și părinții săi, a fost oprit de un echipaj de poliție pentru o depășire neregulamentară. Pentru a nu fi sancționat pentru abaterea comisă și pentru a nu i se suspenda permisul de conducere numitul D.I.C. a dat celor doi polițiști suma de 100 lei”.

Denunțătorul a fost oprit în Dealul Târgului în noiembrie 2016 și a fost chemat la geamulportierei autospecialei de poliție și după ce le-a dat “dreptul”, polițiștii ia-u încheiat un proces verbal de “pentru nepurtarea centurii de siguranță, stabilind amenda minimă fără a constata și sancționa contravenția de depășire pe marcajul longitudinal continuu pentru care se impunea aplicarea sancțiunii complementare constând în reținerea permisului de conducere”.

“Suma primită cu titlu de mită a fost împărțită între cei doi inculpați în mod egal”, se arată în documentul instanței.

Manta: Noi să zâcem cum să facem? Depinde cât de mult îți iubești meseria, mașina

În august 2017, pentru documentarea cazului, în calea celor doi polițiști a fost trimis un martor sub acoperire, care, tot în Dealul Târgului, a efectuat o depășire a unui alt autovehicul, prin încălcarea marcajului longitudinal continuu. A fost văzut de cei doi polițiști și tras pe dreapta. Evident, și acesta a ajuns la “vorbitorul” de la portiere autospecialei de poliție.

Inculpatul Pîrțiu Ionuț i-a adus la cunoștință investigatorului sub acoperire abaterea comisă și faptul că va fi sancționat cu 4-5 puncte amendă și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pentru o durată de 30 de zile.

Investigatorul sub acoperire a coborât de la volanul autoturismului după care s-a deplasat la autospeciala de poliție împreună cu inculpatul Pîrțiu Ionuț.

În timp ce inculpatul Pîrțiu Ionuț se afla la volanul autospecialei iar inculpatul Manta Sorinel se afla pe bancheta dreapta față, a avut loc o conversație între cei doi inculpați și investigatorul sub acoperire care se afla la geamul portierei stânga față. În cadrul acestei conversații, cei doi inculpați l-au întrebat pe investigatorul sub acoperire cu ce se ocupă, unde se deplasează și dacă folosește des mașina.

Investigatorul sub acoperire a relatat celor doi inculpați cât de mult are nevoie de permisul de conducere, moment în care inculpatul Manta Sorinel l-a întrebat «Noi stăm degeaba aici?» după care investigatorul i-a întrebat «cum să facem?». Atunci inculpatul Manta Sorinel a replicat: «Păi ce? Noi să zâcem cum să facem? Depinde cât de mult îți iubești meseria, mașina».

În acest moment, investigatorul sub acoperire a realizat că cei doi inculpați nu erau fermi în intenția lor de a aplica vreo sancțiune ci dimpotrivă, i-au sugerat să le propună o altă soluție. Inițial, investigatorul sub acoperire a răspuns «habar-n-am». Observând lipsa de determinare a investigatorului sub acoperire în a propune o altă soluție, inculpatul Manta Sorinela spus pe un ton ridicat: «Zî odată!». Atunci investigatorul sub acoperire a răspuns: «No, cât să zîc? 300 îi bine?» la care răspunsul inculpatului Manta Sorinel a fost: «No, îi bine, hai!». În continuare, investigatorul sub acoperire a scos suma de 300 lei din portofel, formată din două bancnote a 100 lei și două bancnote a 50 de lei pe care i le-a înmânat inculpatului Pîrțiu Ionuț. Acesta a luat banii și i-a pus sub picior iar apoi i-a restituit documentele investigatorului sub acoperire, inculpatul Manta Sorinel spunându-i să aibă grijă că până la Năsăud mai sunt și alte echipaje de poliție.

Suma de bani primită cu titlu de mită de la investigatorul sub acoperire a fost împărțită între cei doi inculpați în mod egal”, se arată în motivare.

Alți 100 de lei au fost pur și simplu ceruți proprietarului unei autoutilitare, mașină pe care acesta o împrumutase unui cumnat de al său pentru a transporta niște cherestea până în Prahova, episod care a avut loc tot în august 2017. Pentru această faptă, împotriva celor doi polițiști, proprietarul autoutilitarei a depus un denunț, în ianuarie 2018.

Au făcut rost de motorină

În aceeași lună august din 2017, cei doi polițiști au luat mită și câțiva litri de motorină, asta după ce l-au surprins pe șoferul unui camion, angajat al unei firme din Satu Mare, sustrăgând combustibil din rezervor pentru a-l vinde unui alt bărbat.

“Cei doi inculpați au coborât din autospeciala de poliție și s-au deplasat la martorul D. I. căruia i-au spus că l-au văzut când a scos motorină din rezervorul autocamionului și când i-a dat-o celuilalt conducător auto.

Inculpații i-au solicitat numitului D. I. să-i însoțească la sediul poliției spunându-i că îi vor face dosar penal pentru infracțiunea de furt.

În timp ce se deplasau spre sediul poliției, martorul D.I.i-a rugat pe cei doi agenți de poliție să nu-i întocmească dosar penal pentru infracțiunea de furt. În acest context, inculpatul Manta Sorinel i-a spus numitului D. I. că ar avea nevoie de niște motorină, fiind dispus ca în schimbul acesteia să nu-i întocmească dosar penal. D. I. a fost de acord cu propunerea inculpatului Manta Sorinel, astfel că inculpatul Pîrțiu Ionuț, care se afla la volanul autospecialei a întors și s-a deplasat din nou în parcarea unde se afla autocamionul. (…)

Martorul D. I. a scos din rezervorul autocamionului cantitatea de aprox. 30 de litri pe care a pus-o în cele două canistre. (…) D. I.i-a spus inculpatului Pîrțiu Ionuț că nu a umplut una dintre canistre deoarece nu mai avea motorină suficientă și i-a înmânat în compensare cu cantitatea lipsă, suma de 200 lei, compusă din două bancnote de 100 lei, pe care agentul de poliție Pîrțiu Ionuț i-a primit. Suma de 200 lei a fost însușită de către inculpatul Pîrțiu Ionuț fără ca să spună inculpatului Manta Sorinel că a primit acea sumă de bani și fără ca să-i dea acestuia o parte din acea sumă de bani.

În continuare, inculpații s-au urcat în autospeciala poliției și s-au deplasat până în locul unde se aflau canistrele cu motorină pe care le-au așezat în portbagajul autospecialei de poliție și au plecat. În timpul discuțiilor dintre martorul D. I. și cei doi agenți de poliție, aceștia l-au asigurat că nu îi vor face dosar penal.

La sfârșitul programului de lucru, în jurul orelor 21.35, inculpații s-au deplasat pe (…) mun. Bistrița, unde se afla parcat autoturismul marca BMW (…), cu nr. de înmatriculare (…) proprietatea inculpatului Manta Sorinel și acesta a luat canistrele cu motorină din autospeciala de poliție și le-a așezat în autoturismul său.

Canistra cu motorină care era plină a revenit inculpatului Manta Sorinel, iar cealaltă canistră în care se afla cantitatea de apr o x. 10 litri motorină a revenit inculpatului Pîrțiu Ionuț”, se mai arată în motivare.

Șoferul autocamionului a depus un denunț împotriva celor doi polițiști abia în februarie 2018, la Direcția Generală Anticorupție Satu Mare, care mai apoi a fost transmis Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Așa cum am mai precizat, Sorinel Manta, ieșit la pensie în timpul procesului, a fost condamnat la 2 ani și 10 luni închisoare, pe un termen de supraveghere de 3 ani.