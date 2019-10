Cum a pus Bașa stăpânire pe piața drogurilor din Bistrița-Năsăud! (II) Modul de acțiune a traficanților

Gruparea de traficanți de droguri conduși de Viorel Daniel Sărmășan a cucerit, începând cu anul 2015, “piața” drogurilor din județul Bistrița-Năsăud,așa cum arătam în ultima ediție publicată de Gazeta de Bistrița. Modul în care Sărmășan a acționat și și-a mărit gruparea este demn de filme și a ajuns să-și plătească marfa inclusiv cu bitcoin. Acesta și oamenii lui au intrat pe mâna procurorilor DIICOT abia după ce polițiștii de la SCCO au prins de veste despre acțiunile bistrițeanului și i-au trimis cumpărători sub acoperire.

Din punct de vedere al drogurilor tranzacționate, nu îl putem include pe Sărmășan în categorial traficanților grei de droguri, adică aceia care vând substanțe interzise din cele mai periculoase, și evident mai scumpe, precum heroina, cocaina sau metamfetaminele (am enumerat doar pe cele mai puternice, dar acestea nu sunt singurele). Modul însă în care acesta a acționat pentru a-și extinde rețeaua și mai ales de a-și procura mefedronă – cunoscută sub denumirea de săruri de baie, pe care a vândut-o consumatorilor de droguri, substanță halucinogenă la fel de periculoasă ca și cele enumerate mai sus fiindcă efectele fizice sunt comparabile cu cele produse de ecstasy sau cocaină, dar ceva mai ieftină – este foarte interesant. Așa cum am precizat în primul episod, Sărmășan își procura marfa de pe un site,care aparent comercializa oficial și legal substanțele psihotrope, substanțe care teoretic erau destinate doar cercetării în domeniile farmacologiei sau chimiei, și a ajuns la un moment dat să plătească în bitcoin.

Membri cei mai importanți erau Viorel Daniel Sărmășan, zis Bașa, Iosif Costin dar și iubita celui dintâi. La un moment dat, Costin și-a făcut propria rețea, însă nu a renunțat la Bașa, fiindcă acesta era de fapt cel care îi furniza drogurile.

Costin, omul de bază al lui Bașa

Costin a distribuit și vândut la greu droguri la cel puțin nouă persoane (șapte dintre acestea devenind martore în dosar, iar alte două au fost inculpate), “darși multor altor persoane fie cercetate în prezentul dosar penal, fie rămase încă necunoscute”, după cum au arătat procurorii.

Totodată, la grupul infracțional condus de Bașa au mai aderat încă șapte persoane, și ele ajungând inculpate în dosar, și care în perioada 2016 – 2017 au vândut droguri altor traficanți. Toate șapte au devenit persoane de încredere ale lui Sărmășan, de la care primeau cantități mari de droguri în vederea distribuirii, dar și pentru colectarea banilor obținuți de pe urma vânzării acestora. Banii erau remiși fie direct lui Sărmășan, fie iubitei acestuia.

“Fiecare dintre aceștia a obținut sume mari de bani din comercializarea de astfel de substanțe, întrucât inculpatul S.V.-D., zis Bașa, le vindea acestora gramul de substanță psihoactivă cu sume cuprinse între 50 – 80 de lei, distribuitorii vindeau mai departe gramul de substanță psihoactivă contra unei sume de 100 de lei, încasând astfel o cotă parte din “profitul” obținut. Faptul că aceste persoane erau considerate de încredere de către inculpatul S.V.-D., zis Bașa, rezultă și din împrejurarea conform căreia acest inculpat le vindea gramul de sare de baie la un preț apropiat de prețul de achiziție, care în realitate era diferit în funcție de substanța din categoria catinonelor cumpărată (de exemplu un gram de cristal ce conține 4- CMC -clefedrona- poate fi achiziționat contra unei sume de cel mult 11 euro, adică 50 de lei (…) și putea fi vândut mai departe în Bistrița contra unei sume de 100 de lei)”, au arătat procurorii.

În timp, și parte din oamenii de încredere și-au făcut propria rețea, pe modelul lui Costin, însă fiecare își cunoștea foarte bine rolul în raport cu Bașa.

După ce i s-a retras partenerul, a intrat pe fir o altă membră

În septembrie 2016, Costin împreună cu iubita lui s-au retras din “afacere”, astfel că Sărmășan sau iubita lui au început să remită cantități mai mari de drog unei alte persoane, nu porționate ca până atunci.

“După ce primea cantitățile de substanță psihoactivă de la inculpatul S.V.D, zis Bașa, inculpata P. A.-G. le porționa singură sau cu ajutorul inculpatului V. A.-C.zis A., în cantități de sub 1 gram de substanță psihoactivă, le ambala în pliculețe cu sistem de închidere tip zip – lock, după care fie le remitea inculpatului V. A.-C. zis A., pentru a fi distribuite mai departe, fie le remitea altor traficanți sau consumatori de astfel de substanțe.

Inculpatul . A.-C. zis A., la rândul său, vindea pliculețele cu substanță psihoactivă, denumită în mediul infracțional “ sare de baie ” către inculpatul I. R. M., zis R., sau altor traficanți sau consumatori din Bistrița.

Inculpatul I. R. M., zis R., la rândul său prelua aceste plicuri ce conțineau sare de baie și le vindea mai departe către alți traficanți sau consumatori din Bistrița.

Din actele dosarului rezultă că inculpatul S. V.-D., zis Bașa, avea autoritate asupra celorlalți inculpați prin faptul că le trasa acestora anumite «sarcini de lucru» sau le contura modalități de a facilita comercializarea mai ușoară a cantităților de substanțe psihoactive”, au mai precizat procurorii.

Conștient că poate fi înhățat, Bașa a fost extrem de precaut

Anchetatorii au mai arătat faptul că Bașa avea grijă ca marfa să nu îi fie furată de alți traficanți, astfel că în toamna lui 2015, pe când grupul era mai la începuturi, i-a cerut lui Costin să se mute în Bistrița, iar în 2016 i-a cerut acestuia de vreo trei ori să schimbe locuințele, întrucât devenise cunoscut “în rândul cumpărătorilor de substanțe psihoactive și totodată devenise o «pretabilă victimă» față de persoanele ce doreau să obțină astfel de substanțe prin furtul lor, prin folosirea sau nu a violenței psihice sau fizice”.

“Această modalitate de a obține substanțe psihoactive prin furt, în cercul traficanților și consumatorilor de substanțe psihoactive, poartă numele de «japcă» sau «intervenție». (…) Pe de altă parte s-a constatat că această schimbare frecventă a locațiilor de către inculpatul C. I. a avut la bază și încercarea inculpaților de a îngreuna descoperirea existenței grupului infracțional și a activității infracționale a acestuia de către organele judiciare”, au mai precizat procurorii, aceștia subliniind că Bașa era cel care suporta cheltuielile cu chiria.

Potrivit procurorilor, deși Bașa era șeful suprem al grupării, din cauză că iubita acestuia “muncea” și lua decizii cot la cot cu el, unii dintre traficanți o identificau pe ea drept șef.

“Tot inculpatul S. V.-D., zis Bașa, a fost persoana care a inițiat-o pe inculpata C. N. în domeniul depozitării, ambalării și distribuirii de substanțe psihoactive, întrucât anterior relației dintre cei doi inculpata C. N. nu luase în niciun fel contact cu astfel de substanțe.

De-a lungul timpului activitățile infracționale ale inculpatei C. N. au fost similare cu cele ale inculpatului . V.-D., zis Bașa, astfel încât, la un moment dat identitățile celor doi inculpați au ajuns să se suprapună în viziunea altor traficanți de astfel de substanțe, atunci când aceștia din urmă lansau comenzile concrete de substanță psihoactivă (a se vedea în acest sens folosirea poreclei de “ tuși ” de către inculpații V. C. și P. G. )”, au arătat anchetatorii.

Foloseau telefoanele și cartelele doar o lună

Pentru ca oamenii legii să nu dea de veste despre îndeletnicirile pe care le avea, Bașa i-a cerut lui Costin să își achiziționeze mai multe telefoane mobile și mai multe cartele tocmai pentru ca să nu fie interceptați.

“Mai mult de atât, pe parcursul urmăririi penale s-a constatat că inculpații . V.-D., zis Bașa, și C. N. R. la apartamentul situat pe (…) din Bistrița, în cursul anului 2016, au deținut foarte multe cartele telefonice emise de către reprezentanții tuturor rețelelor de telefonie mobilă ce activează în România, inculpații cumpărând foarte multe astfel de cartele deodată.

Din această împrejurare rezultă că ambii inculpați . V.-D., zis Bașa, și C. N. R. au desfășurat o activitatea infracțională deosebit de precaută tocmai pentru a nu fi descoperită întreaga rețea infracțională construită de către aceștia și nici activitatea infracțională a membrilor grupării infracționale, cei doi inculpați demonstrând astfel că ei cunosc foarte bine modalitatea de lucru a organelor de urmărire penale ce depun eforturi pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri sau al traficului cu substanțe psihoactive, în speranța de a nu fi interceptate convorbirile lor telefonic”, au precizat procurorii.

Potrivit anchetatorilor, Bașa și Costin, după ce au pus la punct detaliile afacerii cu droguri, au început să folosească pentru comunicare un număr de telefon dedicat doar acestei activități, iar la intervale de circa o lună de zile Costin își schimba telefonul mobil, tocmai pentru a nu fi interceptat.

“Ideea schimbării cartelelor de telefon și a aparatelor mobile, la un interval de circa o lună de zile, a fost a inculpatului S. V. D., zis Bașa, tocmai pentru ca activitatea lor infracțională la nivelul Bistriței să rămână necunoscută față de organele judiciare.

După cum se poate observa din actele dosarului nu există convorbiri telefonice interceptate directe între cei doi inculpați pe de o parte și alți traficanți pe de altă parte, împrejurare care denotă că cei doi inculpați doreau ca sfera membrilor grupului infracțional să rămână restrânsă la un cerc relativ mic de traficanți, tocmai pentru ca identitatea adevăraților livratori de astfel de substanțe să rămână necunoscută pentru traficanții din rangurile inferioare ale grupului infracțional organizat, în speranța respectării «legii tăcerii» specifică organizațiilor criminale.

Din actele dosarului s-a constatat că inculpatul S. V. D., zis Bașa, pe parcursul desfășurării activității infracționale a reușit să păstreze cercul restrâns al membrilor grupului infracțional, respectiv al membrilor care primeau și distribuiau către alți traficanți sau chiar consumatori cantități mari de substanțe psihoactive reușind astfel să se limiteze cel puțin la inculpații C. I., C. N., P. P., D. N., Ș. C., P. R. D., P. A. G. considerați «de încredere» de către inculpatul S. V. D., zis Bașa,.

Modul precaut al inculpaților S. V. D., zis Bașa,și C. N. de a – și desfășura activitatea infracțională în cadrul grupului infracțional rezultă și din faptul că deși ambii inculpați au folosit de-a lungul timpului un laptop și mai multe telefoane mobile pentru a da comenzile de substanțe psihoactive, pentru a primi informațiile necesare pentru efectuarea plăților coletelor cu substanțe psihoactive din partea reprezentanților www.(…) efectuării perchezițiilor informatice nu au fost descoperite “urme” ale acestor activități, în istoricul navigării pe internet, ceea ce demonstrează că cei doi inculpați, anterior datei de 02.03.2017 «au avut grijă» să șteargă toate aceste informații în scopul înlăturării răspunderii penale”, au mai menționat procurorii.

Cu toate acestea, cu ocazia perchezițiilor informatice, anchetatorii au identificat suficiente elemente care să probeze activitatea infracțională a lui Bașa și acoliților săi.

Procurorii au mai descoperit că Sărmășan le-a cerut iubitei sale, dar și unei alte fete din gașcă, om de încredere a celor doi, să își instaleze în propriile lor telefoane mobile o aplicație denumită WICKR ME cu ajutorul căreia cei trei să corespondeze exclusiv și prin care cea din urmă să comande marfa.

“Această aplicație WICKR ME este o aplicație special concepută pentru a fi folosită la aceste activități clandestine întrucât în setările sale se află o componentă specială ce șterge în mod automat orice conversație scrisă între persoanele utilizatoare, tocmai în vederea «ștergerii de urme»”, au explicat procurorii.

Respectiva membră, P.P.G., devenită om de încredere a celor doi după ce Costin și iubita lui s-au retras, primea cantități mari de sare de baie, respectiv 20-30 de grame, pe care o porționa și ambala în plicuri pretabile a fi vândute la gram, contra sumei de 100 lei.

În toamna lui 2016 a început să plătească cu bitcoin

“Afacerea “ i-a înflorit repede și tare, astfel încât, Bașa a ajuns prin vara lui 2016 să facă comenzi de droguri de câteva mii de euro, iar începând din noiembrie același an a început să plătească marfa prin folosirea de bitcoin.

“Se apreciază că inculpații S. V. D., zis Bașa, și C. N. au decis să facă plățile coletelor cu substanțe psihoactive prin utilizarea de BITCOIN tocmai pentru că prin intermediul serviciilor tip Western Union cei doi inculpați și membrii anturajului lor infracțional aveau deja realizate în anul 2016 foarte multe transferuri de bani din Bistrița în țări ca Olanda sau Polonia, locațiile unde aparent ar fi locuit efectiv livratorii de astfel de substanțe psihoactive.

Pe de altă parte se apreciază că inculpații S. V. D., zis Bașa, și C. N. au decis să realizeze plățile substanțelor psihoactive prin intermediul monedei electronice, denumite BITCOIN, tocmai pentru a nu mai apela la diferite persoane din Bistrița să realizeze efectiv transferurile de bani tip Western Union ( a se vedea în acest sens situația transferurilor de bani realizate și prin folosirea martorei A. A. din cursul anului 2016), întrucât orice astfel de transfer «lasă urme» ușor identificabile de către organele judiciare, totul în scopul continuării activității infracționale de acest gen și al îngreunării descoperirii acesteia de către organele judiciare.

Această modalitate de plată a fost stabilită de comun acord de către cei doi inculpați S. V. D., zis Bașa,și C. N. R. după «retragerea din afacere» a inculpaților C. I. și P. P.”, au mai arătat procurorii.

Până să se retragă din afacere Costin, fiindcă acesta a devenit foarte cunoscut pe piața drogurilor și exista riscul să fie descoperit întreg grupul, Bașa, extrem de precaut, a început să îi livreze marfă printr-un alt traficant (care nu a fost găsit de procurori în timpul urmăririi penale), acesta livrând droguri și altor membri din grup pentru a fi vândute mai departe.

Cum au intrat pe fir anchetatorii prin investigatori sub acoperire, vă vom arăta într-un material viitor.