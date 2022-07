După doi ani în care pandemia i-a cam afectat veniturile, 2022 pare să fie anul consilierului Dan Ciobănică. Ajuns între timp și în Consiliul Local pe lista Partidului Verde care acum se dezice de el, Dan Ciobănică și-a deschis anul acesta o nouă crâșmă. Tot anul acesta a ajuns și director executiv la Parcul Industrial. Firma însă îi scârțâie și nu este străin nici de datorii la bănci.

De curând consilierul local Dan Ciobănică a deschis o nouă crâșmă. Aceasta este situată pe strada Bistricioarei, practic lipită de un alt local deținut tot de omul de afaceri, în care a investit în urmă cu câțiva ani.

Lucky Mill este un restaurant specific nemțesc, unde berea e la putere. Așa este descris localul inaugurat la început de iunie. Acesta dispune și de o terasă generoasă, la fel ca și „fratele” său „Carul cu Bere” deținut tot de Ciobănică și care funcționează practic la aceeași adresă.

E ciudată decizia lui Ciobănică de a investi într-un nou local, având în vedere faptul că 2020 și mai ales 2021 au fost un adevărat dezastru, în special din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Covid.

Firma lui Ciobănică, Eagles Pub SRL, înființată în 2018, a raportat pentru 2021 o cifră de afaceri de doar 15.000 de lei și un profit mai mult decât modest: 9.000 de lei. Datoriile ajungeau la 22.500 de lei. În 2020, firma raporta o cifră de afaceri de 331.405 lei și un profit de peste 300.000 de lei. În 2019, primul an de funcționare, cifra de afaceri se apropia de 300.000 de lei, iar profitul era de 282.000 de lei.

Culmea, în ultima declarație de avere depusă luna trecută pentru anul 2021, Ciobănică susține că a încasat anul trecut 28.000 de lei de la firmă și încă 13.000 de lei sub formă de indemnizație consilier local. Acesta mai are și datorii la bancă de 50.000 de lei, ce datează din 2016. Anul scadent este 2028.

Consilierul local mai deține un teren de 700 de metri pătrați în intravilanul municipiului și un apartament de peste 100 de metri pătrați cumpărat în anul 2003. Ecologistul conduce o Dacia din 2016. Soția sa este angajată a CSM Bistrița și a raportat pentru anul trecut venituri din salarii de 42.000 de lei.

2022 i-a adus un post călduț la stat

Vânând stabilitatea de la stat, Ciobănică a reușit să pună mâna la început de an de un post călduț la stat. Acesta a ajuns director executiv al Parcului Industrial. Dan Ciobănică este director executiv al Parcului Industrial de la începutul acestui an, pare-se, în urma unui concurs. Postul este nou înființat și se bazează pe promisiunile unor SRL-uri care vor să-și reloce activitatea în Parcul Industrial.

Administratorul care până acum a avut pe mână doar localuri cu băutură și mâncare, încasează lunar 4.000 de lei, în mână. Împreună cu contabilul angajat cu doar două ore pe zi, care încasează sub 1.000 de lei, venirea lui Ciobănică înseamnă o creștere a cheltuielilor cu personalul de peste 100.000 de lei. Asta dacă luăm în calcul și dările la stat. Pentru salariul administratorului, care este tot de 4.000 de lei lunar, se cheltuie 84.000 de lei.

Gurile rele spun că Dan Ciobănică și-ar fi „promis” votul în Consiliul Local pentru diferite proiecte, dacă primește ceva în schimb. Cum pentru postul de city manager bătaia este mare, a fost nevoit să se mulțumească cu postul de director executiv la Parcul Industrial.

Un coleg de partid l-a „turnat” la ANI

Un ecologist cu state vechi, coleg cu Dan Ciobănică l-a turnat pe acesta la Agenția Națională de Integirtate. Este vorba despre Marius Bălan, care a înaintat o petiție Primăriei Bistrița și alta Agenției Naționale de Integritate, chiar în prima lună din an.

Practic, petiționarul spune că Dan Ciobănică nu poate să îndeplinească funcția de consilier local al municipiului Bistrița și cea de director al Parcului Industrial Bistrița Sud, aflându-se în incompatibilitate, potrivit legislației.

„Odată cu numirea lui (n.r. a lui Dan Ciobănică) de către administrația orașului în funcția de director executiv în Parcul Industrial Sărata, în opinia mea, așa cum este stipulat în Legea 161/2003 art. 88 funcția de consilier local sau județean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru în consiliu de administrație) reglementate și de Legea 31/1990. În cazul numirii cu o astfel de funcție a consilierului local respectiv la regiile autonome și societățile reglementate de prezenta lege republicată cu modificările și completările ulterioare de interes local înființate sau aflate sub autoritatea Consiliului Local, funcția de consilier local devine INCOMPATIBILĂ și nu poate fi asimilată cu cea de director de societate comercială, regie și care are o adresă aflată în unitatea administrativ teritorială locală”, se arată în petiția formulată de Marius Bălan.

Agenția Națională de Integritate s-a pronunțat cu privire la această chestiune la scurt timp de la primirea petiției și nu îi dă dreptate ecologistului Marius Bălan.

„Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că exercitarea simultană a funcțiilor de consilier local, în cadrul Consiliului Local al municipiului Bistrița și director executiv la o societate reglementată de Legea nr. 31/1990, înființată de Consiliul Local al municipiului Bistrița, nu generează o situație de incompatibilitate din perspectiva dispozițiilor Legii nr. 161/2003, cu modificările și completărie ulterioare”, precizează ANI.

Instituția atrage atenția însă asupra conflictului de interese, „ușor” de realizat în aceste condiții. Practic, Ciobănică trebuie să se abțină de la vot când vine vorba despre toate proiectele ce vizează Parcul Industrial: „De asemenea, menționăm că alesul local are obligația de a respecta regimul juridic al conflictelor de interese, prevăzut de art. 228 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare”.

În cadrul ședinței de Consiliu Local din luna februarie, președintele de ședință a anunțat că s-a luat act de această petiție și cam atât. Niciun consilier local n-a vrut să comenteze pe marginea acestui subiect.

Scandalul dintre Ciobănică și foștii colegi de partid a început imediat după alegerile locale. Acesta a fost propulsat în fruntea Partidului Verde de liderul de la nivel național Florin Călinescu. Invocând scorul mic de la alegeri, toți vechii membri și-au dat demisia, desființându-și practic proriul partid.

„Făcând până mai ieri politica locală, adică din 2007 și până în octombrie 2020 am ținut ca și cloșca sub aripi două partide mici pe care le-am crescut la Bistrița așa cum am putut și m-am priceput. Au fost până nu demult copiii mei de suflet dacă pot să mă exprim așa. Ultimul copil a devenit în schimb foarte debil și nu a trecut examenul la aceste jocuri democratice și exact ca și la locale capitanul de pluton, Ciobanică Dumitru Daniel, cel care și-a dorit pe nemuncite ștampila și funcția în Partidul VERDE prea devreme, a obținut un scor lamentabil fiind din nou sub nivelul candidaților independenți. Cu 245 voturi la Camera Deputatilor (0,30%) și cu 420 voturi la Senat (0,52%) partidul VERDE s-a uscat de tot. Bistrițenii din municipiu, dar și cei din județ au taxat dur graba cu care Ciobanică s-a cățărat în fruntea partidului și nu a mișcat un deget cu cei foarte puțini colegi rămași în cele patru filiale din BN”, spunea la final de 2020 Marius Bălan, cel care l-a și „denunțat” pe Ciobănică la ANI.

Andreea Moldovan