Primăria Bistrița închiriază elemente de iluminat festiv anul acesta cu peste 420.000 de lei. Asta în condițiile în care, potrivit unui răspuns furnizat de instituție, luminițele achiziționate anii trecuți de fostul primar Ovidiu Crețu încă există, sunt funcționale și cică se folosesc an de an.

Anul acesta, în municipiu, se pune mare preț pe iluminatul festiv. A spus-o chiar primarul Ioan Turc într-o conferință de presă, săptămâna trecută. În aceeași conferință de presă acesta a precizat că dacă sunt șanse mari să nu putem organiza evenimente iarna aceasta, în context pandemic, măcar să ne delectăm ochii cu luminițe frumos colorate.

În acest sens, Primăria Bistrița se pregătește să închirieze luminițe și ornamente cu 420.000 de lei. În suma aceasta intră nu doar închiriatul efectiv, ci și montajul, racordarea acestora la rețeaua de iluminat public și punerea lor în funcțiune.

Se pare că anul acesta vor fi împodobite mai multe zone, inclusiv localitățile componente, Ghinda, Sigmir, Slătinița, Unirea, Viișoara sau Sărata. Și în acest an, iluminatul festiv va fi montat înainte de Ziua Națională și demontat la finalul lunii ianuarie a anului viitor.

Ioan Turc pare să apeleze la închiriat și nu cumpărat, iar motivația este destul de plauzibilă: firma care câștigă contractul asigură montare, demontarea și racordarea la rețeaua publică. Mai mult nu mai are pe cap și problema depozitării luminițelor și ornamentelor odată ce trec sărbătorile de iarnă.

Luminițele cumpărate de Crețu încă sunt folosite

Curioși ce s-a întâmplat cu stocul de luminițe și ornamente cumpărate pe vremea fostei administrații, care an de an „investea” sute de mii de lei în iluminatul festiv, am cerut informații de la Primăria Bistrița. Am aflat că acestea încă există și sunt folosite. În condițiile în care există un stoc de luminițe și ornamente pentru iluminatul festiv, de ce mai cheltuim 420.000 de lei pentru a închiria?

„Elementele de iluminat festiv achiziționate de către Primăria Bistrița în perioada 2017-2019 sunt instalate în fiecare an pe arterele importante și în parcuri, în perioada sărbătorilor de iarnă mai puțin cele deteriorate și care nu mai pot fi reparate, adică aproximativ 5-7%”, precizează Primăria Bistrița, pentru Gazeta de Bistrița.

Instituția omite să ne spună și cam câte luminițe și ornamente de pe vremea lui Ovidiu Crețu încă există în depozit și sunt folosite. Din fericire nu cheltuim în plus cu depozitarea lor. Acestea se află în depozitul Direcției de Servicii Publice a Primăriei Bistrița:

„Elementele de iluminat ornamental festiv sunt depozitate pe perioada când nu sunt instalate, în depozitul Direcției Servicii Publice situat pe strada Simpozionului nr. 2. Nu putem să estimăm exact cheltuielile cu depozitarea strict pentru aceste produse, deoarece în locația respectivă sunt depozitate multe materiale și se asigură paza pentru întreg depozitul”, mai spune municipalitatea.

Crețu spărgea sute de mii de lei an de an pe luminițe

An de an, Ovidiu Crețu aloca sute de mii de lei pentru asigurarea iluminatului festiv. În 2019, Primăria Bistrița aloca pentru iluminatul festiv aproape 500.000 de lei.

În 2018, Primăria Bistrița cheltuia peste 310.000 de lei pentru achiziționarea de figurine și elemente pentru iluminatul festiv. Cu un an mai devreme, în 2017, pentru iluminatul festiv se aloca 204.361 de lei.

Iluminatul festiv continuă să consume și odată instalat. Un studiu realizat de InfoCons în urmă cu câțiva ani arăta că luminițele instalate în Bistrița consumau zilnic, curent în valoare de 200 de euro. Acest preț va crește cu siguranță, dat fiind faptul că electricitatea s-a scumpit destul de mult, iar primarul Ioan Turc anunța că va acoperi mai multe zone anul acesta cu iluminatul festiv.

Dacă în 2018, Primăria Bistrița aloca 374 de lei pe zi pentru electricitatea necesară funcționării iluminatului festiv, în 2019, suma a crescut de aproape de trei ori. Nu mai puțin de 890 de lei (aproape 200 de euro) a dat Bistrița zilnic pentru iluminatul festiv.

Bistrița-Năsăud se regăsește și în topul cu cea mai lungă perioadă de funcționare a instalațiilor. Astfel, în 2019, instalațiile au funcționat 219 zile, între 05.06.2019 și 10.01.2020.

Un calcul simplu scoate în evidență faptul că cele 219 zile de funcționare a iluminatului festiv a scos din vistieria Primăriei Bistrița aproape 200.000 de lei, sumă care a mers pe electricitate.

Elba Com pune mâna pe contractul de închiriere

Tot în conferința de presă de săptămâna trecută, Ioan Turc a anunțat că firma care va asigura iluminatul festiv anul acesta este Elba Com, firma timișoreană care pare să se fi abonat la banii publici ai Bistriței.

Culmea, tot anul acesta, aceeași firmă a pus mâna și pe contractul baban de gestiune a iluminatului public, după o luptă de doi ani prin instanțe cu restul firmelor înscrise la licitație.

Contractul vizează gestiunea serviciului de iluminat public în Bistrița și în localitățile componente, în următorii 5 ani. Serviciul de iluminat public cuprinde: iluminatul stradal rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv.

Practic, gestiunea serviciului de iluminat public în Municipiul Bistrița, în această formulă de concesionare costă 2,8 milioane de lei cu tot cu TVA pe an. Redevența încasată de Primăria Bistrița este o bătaie de joc: 5%. La un calcul simplu constatăm că firma câștigătoare încasează lunar 50.000 de euro și dă înapoi doar 3.000 de euro….

Mai mult, firma nu va fi obligată să facă nicio extindere de rețea pe banii ei, doar la solicitarea municipalității și din cheltuiala bugetului local. La vremea respectivă, primarul Ovidiu Crețu a precizat că municipalitatea vrea să acceseze bani europeni prin Programul Operațional Regional (POR) ca să extindă rețelele iar ghidul solicitantului l-ar fi obligat la existența unui astfel de contract.

Ioan Turc a criticat aspru acest contract de concesiune, care, culmea, a fost semnat chiar în mandatul său. Se pare că acesta nu este deloc mulțumit de cum gestionează Elba Com iluminatul public și se pregătește să rezilieze contractul chiar zilele acestea, după cum a anunțat la aceeași conferință de presă de săptămâna trecută. Să vedem dacă clauzele contractuale îi vor permite acest lucru…

Andreea Moldovan