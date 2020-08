Un tronson al drumului județean 172G, de la Satu Nou la Cușma, va fi modernizat, a anunțat președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan. Investiția se ridică la 3,5 milioane de euro și este susținută cu bani proveniți din fonduri europene. Contractul pentru execuția lucrărilor a fost semnat vineri.

”Astăzi semnăm încă un contract pentru modernizarea unui tronson important de drum din DJ 172G, Cușma – Satu Nou. (…) Am început modernizarea acestui drum județean din Livezile. Am reuşit să îl ducem până la nivelul satului Cuşma. Ar fi fost făcut de mult, dar din păcate nu au existat documentațiile tehnice necesare. Am reluat discuțiile, s-au refăcut documentațiile și am găsit și resursele financiare necesare. S-au terminat licitațiile, contestații și astăză suntem în situaţia fericită de a semna acest contract pentru tronsonul de 6,7 kilometri, între Cuşma şi Satu Nou. Sursa de finanţare este Programul Operațional Regional 2014-2020, valoarea contractului este de 16.713.978 lei, aproximativ 3,5 milioane euro. Durata contractului este de 28 luni, dintre care două luni proiectarea, două luni etapa administrativă și 24 luni execuția lucrărilor. Perioada de garanție este de 78 de luni, mai exact 6 ani și jumătate”, a declarat președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan.







Acesta a mai spus că lucrările prevăzute în contract vor fi împărțite în două loturi și dă asigurări că în toamna acestui an pe raza satului Cușma va fi turnat un prim strat de asfalt.

Contractul pentru acest tronson de drum a fost adjudecat de asocierea dintre SC TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT SRL (lider de asociere- lucrările de execuție) și SC SOMEȘ TOP GRUP SRL (asociat- servicii de proiectare și asistență tehnică).