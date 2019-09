Cristina Iurișniți: Se apropie un nou an școlar. A pregătit Guvernul PSD acest început de an școlar? Răspunsul este mai evident ca oricând: NU!

Deputatul USR de Bistrița-Năsăud, Cristina Iurișniți, critică Guvernul Dăncilă din cauză că, deși mai sunt câteva zile până la începerea noului an școlar, portofoliul de la Educație nu este neocupat, iar copiii de clasa a VII-a nu au încă manuale. Totodată, Iuișniți solicită, din nou, depolitizarea funcțiilor de conducere din învățământ.

„Se apropie un nou an școlar. A pregătit Guvernul acest început de an școlar? Răspunsul este mai evident ca oricând: nu! Suntem în 5 septembrie, cursurile încep peste 4 zile. Suntem fără ministru numit la Educație, fără manuale pentru clasa a VII-a conform noilor programe, cu 1 miliard de lei mai puțin pentru copiii vulnerabili care provin din medii defavorizate, cu un proiect pilot pentru un suport alimentar în 50 de scoli care de fapt a fost funcțional doar în 37, după 3 ani de pilotarea dezinteresată și incoerentă„, spune Cristina Iurișniți.

Potrivit acesteia, este nevoie de depolitizarea funcțiilor de conducere din învățământ.

„Din nefericire realitatea obiectivă a învățământului nu are nici un punct comun cu dezideratele noastre, ale tuturor. Totuși, schimbările profunde sunt cât se poate de pragmatice, însă este nevoie de consens și determinare; Ne dorim profesori buni, etică, integritate și performanță managerială în școlile și universitățile din România? Dacă da, atunci primul pas trebuie să fie reprezentat de depolitizarea tuturor funcțiilor de conducere din învățământ, de la școlile din sistemul preuniversitar până la managementul tuturor universităților„, precizează Iurișniți.

Deputata bistrițeancă spune că problemele profunde din Educație persistă, fără să existe nicio soluție viabilă, ci doar măsuri intempestive care bulversează și mai tare sistemul de învățământ.

„În pragul începutului noului an școlar preuniversitar 2019-2020, prioritatea MEN ar fi trebuit să fie implementarea clară și coerentă a unor politici publice in interesul elevilor si profesorilor. Trebuie să stopăm măsurile luate peste noapte in orice domeniu. În acest sens, examenul de titularizare din această vară a născut o serie de controverse cu privire la situația cadrelor didactice care s-au retras din cadrul examenului și au obținut note sub 5.

După publicarea rezultatelor de la examenul de titularizare, Ministrul Educației, doamna Ecaterina Andronescu, a afirmat public că «N-au fost pregătiţi şi probabil au văzut subiectele şi s-au retras din examen. Vom proceda şi cu domniile lor la fel cu cei care au luat note mai mici de 5. Nu vor intra în învăţământ nici ca suplinitori, nici în plată cu ora. Este primul an când luăm această măsură şi decizia era una firească, mă întreb de ce nu s-a luat mai demult».

Astfel, prin decizia Ministrului Andronescu a fost impusă interdicția de a nu mai intra în sistemul de învățământ celor aproape 8000 de cadre didactice care s-au retras din cadrul examenului sau care au obținut note sub 5.

La o distanță de o lună, printr-o notă internă, Ministerul Educației Naționale a înștiințat Inspectoratele școlare județene cu privire la faptul că toate cadrele didactice care s-au retras din examenul de titularizare, precum și cei care au luat note sub 5 la examenul de titularizare 2019 pot să participe la noile concursuri de angajare în școală, în calitate de suplinitori, organizate la început de septembrie pentru ocuparea posturilor rămase libere.

Predictibilitatea măsurilor, eficiența procedurilor și a modalităților de implementare a deciziilor luate rămân doar niște vorbe în vânt în contextul în care Ministerul Educației bulversează din nou învățământul preuniversitar prin guvernanța haotică, impredictibilă și iresponsabilă„, subliniază Iurișniți.

Aleasa USR arată și care ar trebui să fie preocupările viitorului ministru al Educației și cere PSD să numească în fruntea ministerului o persoană responsabilă.

„Acordarea a 6% din PIB Educației, conform legii, combaterea abandonul școlar ridicat și a analfabetismul funcțional, investirea masivă în infrastructura școlară precară cu cele peste 2000 de școli cu toaletele in curte, ca în Evul mediu, reformarea programei școlare și a traseelor alternative de studiu pentru a nu ne mai afla în situația în care 1 elev din 3 nu lucrează in domeniul studiat, investiția în cariera didactică, având în vedere că suntem singura țară cu 4500 de profesori necalificați și peste 4000 calificați, dar sub nota 5, stoparea schimbărilor legislative făcute peste noapte, acestea ar trebui sa fie preocupările unui viitor ministru al Educației, nu eliminarea evaluatorilor externi internaționali în certificarea universităților, așa cum a făcut Șerban Valeca.

Cerem PSD să numească în mod responsabil viitorul ministru al Educației și să conștientizeze că după 2 ani și jumătate de guvernare nu a îndeplinit nici o măsură din Programul de Guvernare, si-au bătut joc de educația copiilor noștri, fiind printre ultimii din Europa la toți indicatorii de calitate, performanță si incluziune socială la nivelul european„, a precizat Cristina Iurișniți.