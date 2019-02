Cristina Iurișniți: Alocațiile puteau fi mărite demult! PNDL, instrument de tocat banii, sursă de șpagă

Deputatul USR Cristina Iurișniți critică, pe pagina sa de Facebook, modul în care au fost împărțiți banii de la bugetul național și spune că alocările au fost efectuate pe criterii politice. Ea face referire în special la Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), pe care îl cataloghează drept „un instrument politic de tocat banii sistematic, pentru clientela obedientă”. Potrivit acesteia, solutia la demagogia bugetului este depolitizarea!

Cristina Iurișniți spune că alocațiile pentru copii puteau fi majorate demult și susține că oricum social-democrații se vor lăuda cu faptul că ei au dat bani mai mulți copiilor. Potrivit acesteia, sursa de finanțare pentru această majorare ar fi fost banii care au fost alocați Autorității Electorale Permanente, care va primi 100 milioane euro în plus, pentru finanțarea partidelor politice.

„Ca să fie totul clar, alocațiile puteau fi mărite demult de cei de la Putere!

Restul e can can politic în privința poveștii legată de corectitudinea tehnică a sursei de finanțare. Oricum se va ajunge la un OUG pentru a valida această mărire și cei din Coaliție vor putea spune că sunt cei care au dat bani mai mulți copiiilor.

Întrebarea legitimă e de ce Dragnea, care a depus imediat un amendament la amendamentul lui Robert Sighiartău votat responsabil de cei din Plenul reunit, nu a luat banii de la finanțarea partidelor care vor primi 100 de milioane de euro?

De ce să mergem pe deficit, adică să ne îndatorăm cu peste 2 miliarde de lei în loc să luăm banii de la Autoritatea Electorală Permanentă care va primi 100 milioane euro in plus pentru finanțarea partidelor politice din banii publici?!„, a scris Cristina Iurișniți pe Facebook.

În opinia alesei USR, PNDL este „pușculița pesedistă, un instrument politic de tocat banii sistematic, pentru clientela obedientă!” și arată că în anumite comune unde primăriile derulează proiecte prin acest program există o serie de nereguli.

„Nu e un fond de dezvoltare real, pe plan local e sursă de șpagă care trebuie desființată! Proiectele ar fi trebuit derulate prin Programul Operational Regional ( POR) făcut după zeci de analize și consultări cu fonduri europene, pus la sertar de Guvern pentru că voia monopol și control al banilor în teritoriu pe linie politică.

În ceea ce privește cele 165 de proiecte din județ ele au fost programate pentru perioada 2017-2020.

Am propus pentru 20 de școli lucrări specifice pentru construirea unor grupuri sanitare, care evident au nevoie de lucrări de canalizare și apă, un minim de civilizație.

Câteva exemple: Dorolea sau Parva unde sunt bani alocați pentru extinderea și modernizarea școlilor dar nu sunt bani alocați pentru rețeaua de apă și canalizare necesare construirii grupurilor sanitare.

La fel și la Micești, avem bani alocați din 2017 pentru iluminat public, modernizare, drum comunal DC21 ! Nu sunt începute încă lucrările și suntem în 2019.

Foarte ciudat e că sunt bani pentru o rețea publică de canalizare a apelor uzate și menajere dar oamenii nu au în sat apă curentă, iar la Visuia lipsesc grupurile sanitare de la școală, la fel si la Slatinița, Cușma sau Dorolea. Singura primărie responsabilă a fost cea din Beclean care a trimis exact necesarul atât pentru Școala din Figa care nu are grupuri sanitare în incinta școlii, cât și pentru terenul de sport necesar Liceului Agricol.

Demagogia există de asemenea la cifrele utopice ale unui buget pe datorie precum în Grecia, cât și la datele raportate„, a scris Cristina Iurișniți.

Aceasta se arată convinsă de faptul că numărul școlilor care nu au grupuri sanitare în incintă sunt mai multe decât numărul oficial existent la nivelul ISJ Bistrița-Năsăud. Totodată, Iurișniți critică ideea ministrului Educației, Ecaterina Andronescu, care vrea să achiziționeze toatele ecologice pentru școlile care nu dispun de grupuri sanitare, și spune că e o nouă investiție cu dedicație.

„Erau 40 de școli în toamnă și nu cred în minuni sau în primari care au lucrat pentru școli toamna și iarna! 20 de școli care au raportat în ianuarie la ISJ BN nu reprezintă cifra reală.

Andronescu vrea de fapt toalete ecologice din plastic pentru 1.400 de școli! I-am spus că de fapt sunt 2.355 cum a și declarat de fapt personal.

Care ar fi criteriile pentru cele 1.400 de școli fără apă curentă și canalizare care vor fi o afacere cu plastic/ toalete ecologice? Din nou investiție cu dedicație de la partid.

Concluzia e clară: demagogia este la cei care strigă asta! Demagogii strigă demagogii!„, a precizat deputatul USR.