Cristian Niculaie, candidatul oficial al PSD la Primăria Bistrița! Ovidiu Crețu: Activitatea mea politică de prim-plan se încheie. Nu mă interesează nicio altă funcție politică sau administrativă de prim plan

Cristian Niculaie este, oficial, candidatul PSD Bistrița-Năsăud la funcția de primar al municipiului Bistrița la alegerile locale care vor avea loc în 2020, a anunțat, miercuri în cadrul unei conferințe de presă, președintele organizației județene, Emil Radu Moldovan.

Președintele Organizației Județene PSD Bistrița-Năsăud, a anunțat, miercuri, că în cursa pentru obținerea fotoliului de primar al municipiului Bistrița din 2020 va intra Cristian Niculaie, nimeni altul decât actualul viceprimar.

„Am avut mai multe discuții colegiale și prietenești la nivelul partidului, între liderii PSD, și am decis să facem aceste precizări care să închidă orice tip de discuție pe acest subiect. (…) Am asumat de fiecare dată, așa mi se pare colegial, tot ce s-a întâmplat în municipiul Bistrița și aș putea spune că din punct de vedere administrativ, cel puțin de șapte ani de când sunt președintele CJ, am avut o colaborare excepțională cu municipalitatea și sunt convins că o vom avea în continuare. Nu se iau foarte ușor astfel de decizii de a desemna un coleg ca viitor candidat, am toată încrederea că viceprimarul Cristian Niculae are capacitatea de a continua proiectele în derulare. Îi mulțumesc foarte mult lui Ovidiu Crețu, sunt convins că va rămâne alături de noi, vom discuta în perioada următoare care va fi colaborarea. Nu schimbă nimeni pe nimeni, echipa PSD este una de prieteni”, a declarat Emil Radu Molodovan.

Cel care a deschis conferința de presă a fost președintele PSD B-N, Emil Radu Moldovan, care a afirmat că prin anunțarea candidaturii viceprimarului Cristian Niculae la fotoliul de primar încearcă să pună punct tuturor speculațiilor care au apărut pe marginea acestui subiect.

Primarul Ovidiu Teodor Crețu, cel care se află deja la cel de-al treilea mandat de primar al municipiului Bistrița, a precizat că la nivelul organizației PSD Bistrița-Năsăud se știa de mai multă vreme, încă de la alegerile precedente, că finalul acestui mandat al primarului va coincide cu finalul carierei sale politice.

„S-a știut finalul meu de carieră politică încă înainte de alegerile din 2016. Nu le-am făcut publice, pentru că trebuiau făcute niște sondaje, trebuia clarificate lucrurile. (…) Domnul Cristian Niculaie s-a integrat în echipa pe care o conduc în primărie, a primit să gestioneze partea care îl leagă direct de toate problemele orașului. Îmi amintesc că pe vremea când eram viceprimar exact de problemele astea m-am ocupat și eu.l Eu spun că a preluat foarte bine ceea ce trebuia preluat și este pregătit să câștige alegerile locale din 2020. (…) Este candidatul care va duce mai departe conducerea PSD în Primăria municipiului Bistrița„, a declarat Ovidiu Crețu.

Totodată, acesta a mai precizat că faptul de renunța la o candidatură în 2020 nu înseamnă că este un pas înapoi și că ar fi posibil să candideze pentru un mandat de consilier local.

„Nu fac un pas înapoi. Dacă intenția mea era să merg mai departe, aș fi anunțat lucrul acesta la începutul mandatului. Decizia mea a fost de a finaliza în 2012. Partidul nu mi-a cerut să fac nici pas lateral, nici înapoi, dar am considerat că este deontologic să anunț intențiile mele, astfel încât să-și poată face socotelile (n. r. – conducerea PSD BN) pe niște baze reale. (…) Dacă viitorul primar va fi, și eu cred că va fi, Cristi Niculaie, și va avea nevoie de un consilier în Consiliul local, Crețu Ovidiu, voi răspunde DA. Dacă va spune: avem trupa tânără, nu e cazul, eu voi fi aici la sediu (n. r. – sediul PSD). Dacă va fi un alt primar, nu voi fi nici consilier”, a spus Ovidiu Crețu.

În același timp acesta a mai precizat că nu îl tentează să candideze pentru un mandat de parlamentar.

„Pentru mine, activitatea politică, asta din față, se încheie în mai sau iunie 2020. Cu asta închidem, nici Parlament, nici Europarlament, nici în altă parte. Voi rămâne alături de colegi să le dau o mână de ajutor pe la partid. Cu certitudine nu mă interesează nicio altă funcție politică sau administrativă de prim plan„, a mai precizat actualul edil al municipiului Bistrița.

Noul candidat al social-democraților bistrițeni a afirmat că de când deține fotoliul de viceprimar a reușit să învețe foarte multe de la actualul primar. Dacă va obține un mandat de primar, Cristian Niculae a declarat că își dorește să reușească să ducă la bun sfârșit proiectele deja începute de actuala administrație și are în vedere dezvoltarea orașului și din alte perspective.

„Îmi doresc ca împreună cu primarul Ovidiu Creţu să finalizăm proiectele începute şi aflate în derulare de către Primăria Bistriţa, în cel mai bun mod posibil. Bistriţenii sunt oameni care ştiu ce vor, ştiu că există loc de mai bine, în administraţie nu se termină munca. Sunt convins că prin proiectele de 100 milioane euro pe care le vom implementa în perioada următoare în Bistriţa, aceste proiecte vor dezvolta, vor moderniza şi înfrumuseţa oraşul şi vor face viaţa oamenilor mai bună. Vreau să-mi exprim clar intenţia de a candida la funcţia de primar al municipiului Bistriţa. Ştiu ce am de făcut, ştiu ce este de făcut şi am toată disponibilitatea de a munci şi de a mă lupta pentru dezvoltarea oraşului nostru„, a declarat Cristian Niculaie.