ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud a montat în județ 30 de panouri stradale care fac apel la colectarea selectivă: ”Din respect pentru comunitate și natură!”.

”Respectul pentru comunitate începe cu un gest simplu: colectează selectiv deșeurile!

În județul Bistrița-Năsăud, ne dorim o comunitate curată, responsabilă și conectată la valorile protejării mediului. Pentru a încuraja colectarea selective și reciclarea deșeurilor, am amplasat 30 de panouri stradale cu imagini și mesaje care ne amintesc cât de important este să avem grijă de natură și de cei din jur.

”Din respect pentru comunitate și natură!”. Este mai mult decât un slogan. Este un apel sincer la conștiința fiecăruia dintre noi. Împreună cu ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, te invităm să faci parte din schimbare. Colectarea separată a deșeurilor este un act de responsabilitate pentru un viitor mai bun pentru copiii noștri și pentru generațiile următoare.

Fiecare panou este un memento: fiecare gest mic contează. Fiecare sticlă, hârtie sau bucată de plastic și metal depusă în pubelele corespunzătoare, ajută mediul și comunitatea în care trăim.

Implică-te. Respectă. Reciclează.

Haideți să le punem pe toate la locul lor și să facem Bistrița-Năsăud un județ mai curat!”, transmite directorul ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, Cristian Niculae.