Recentul scandal al achiziționării microbuzelor este perfect justificat de inocența ministerului și de lipsa de scrupule a furnizorilor, scrie senatorul social-democrat bistrițean Cristian Nicula, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, Ministerul educației a cerut oferte de la firme consacrate, microbuzele livrate în țară sunt de fapt vehicule comerciale recarosate.

„Înțeleg că oferte de preț au fost cerute de la firme consacrate, doar că microbuzele au venit pe filieră de recarosare a unor vehicule comerciale. Cu alte cuvinte, nu vorbim „stricto sensu” de produsul pentru care s-a cerut oferta de la minister, ci de un „produs similar” care probabil bifa formal cerințele impuse”, arată senatorul bistrițean.

Ceea ce îl revoltă însă pe senatorul Nicula este optica adoptată de-a lungul timpului de conducerea statului român față de desființarea unor școli cu număr mic de elevi, dar și față de recenta decizie a Guvernului de comasare a unor unități școlare, și face o comparație cu perioada în care Educația din România a fost condusă de academicianul Spiru Haret, când s-au construit peste 2.300 de școli.

„Dar nu despre asta vreau să vorbesc (n. r. – achiziția de microbuze școlare), ci despre graba cu care ajutăm comunitățile să se destrame.

Pe vremea lui Spiru Haret, ideea centrală era simplă și genială: școala vine la copil, nu copilul la școală.

Spiru Haret a ridicat mii de școli astfel încât fiecare sat și, adesea, fiecare cătun să aibă propria școală primară. Drumuri proaste? Nici o problemă — duci învățătorul lângă copii și îi ții aproape de familiile lor.

Rezultatul? Frecvență mai bună, abandon școlar redus, comunități unite și un învățător care devenea sufletul satului.

Astăzi, în loc să construim școli, construim transport. În loc să legăm copilul de comunitate, îl legăm de microbuz.

Diferența e clară: atunci aveam educație cu rădăcini, acum avem educație pe roți.

Și rădăcinile țin mai bine decât roțile.

Nu propun să ne întoarcem în timp, ci doar să reflectăm la ceea ce marele Spiru Haret a gândit pentru învățământ”, arată senatorul bistrițean.