Crin Antonescu a stat o perioadă departe de scena politică, dar liderii coaliției PSD-PNL-UDMR și Minoritățile Naționale i-au propus să candideze la alegerile prezidențiale. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a fost cel care l-a abordat și i-a propus această candidatură la alegerile prezidențiale. Dezvăluirea lui Crin Antonescu este una neașteptată, asta pentru că el a fost lider al PNL și încă este membru al partidului, iar propunerea ar fi putut veni din partea lui Ilie Bolojan, actualul lider al PNL.

”Primul, propriu zis dintre cei trei lideri preşedinţi ai formaţiunilor (care a sunat pentru a discuta despre candidatură – n.r.), a fost, da, Kelemen Hunor. (…) El a fost primul care m-a întrebat dacă nu vreau să revăd nişte vechi prieteni. Eram la Bruxelles. Eu, toţi aceşti ani, departe de politică, în sensul activităţii politice, altfel totdeauna am urmărit cu interes, deci eu nu am avut, până în dimineaţa zilei de 25 noiembrie ideea că s-ar putea pun e această problemă în legătură cu mine”, a afirmat Crin Antonescu, vineri seară, la Antena 3.

El a dezvăluit că în ultimii zece ani nu a mai discutat cu Kelemen Hunor.

Întrebat dacă este sigur ca va ajunge să fie candidatul oficial al celor trei formaţiuni politice, Crin Antonescu a răspuns că nu îşi pune problema în acest fel.

”Din acest moment, chiar dacă în interiorul partidelor pot să mai existe dezbateri, eu nu îmi pun această problemă, pentru că această propunere a venit din partea unor lideri de partid care sunt nişte oameni responsabili, care pot vorbi în numele partidelor lor. ( …) Din acest moment, ca să vă spun drept, nu mai e problema mea şi nici nu mă interesează. Pe mine mă interesează, în acest moment, că am acceptat să intru în această luptă, pentru că am ajuns şi eu la concluzia că România este la o răscruce, că pot oferi sau pot răspunde, în varianta mea, unei nevoi şi unei aşteptări pe care o parte semnificativă a electoratului român o are. (…) Apar nişte aspecte logistice, în sensul că eu nu am angajat o candidatură independentă în sensul nesusţinerii de către un partid, pentru că nu am capacitatea nici financiară, nici logistică de a strânge semnături şamd. Eu voi angaja o candidatură independentă în sensul că nu voi mai fi membru al Partidului Naţional Liberal şi voi avea un raport cu aceste trei partide care va fi foarte limpede, este deja foarte limpede”, a adăugat Crin Antonescu.

El mai spune că viitoarea sa candidatură este ”un lucru pe deplin asumat” în ceea ce îl priveşte. Fostul lider al PNL mai spune că a avut o singură întâlnire cu liderii celor trei formaţiuni, în dimineaţa zilei de 22 decembrie.

Crin Antonescu: Eu pornesc cu ideea că voi câștiga alegerile prezidențiale

”Nu am angajat o candidatură independentă, nu în sensul de a candida fără sprijinul partidelor pentru că nu am nici logistica, nici finanțele pentru o asemenea candidatură. Eu voi demisiona din PNL pentru că doresc să am același raport cu cele 3 partide. Indiferent de susținerea partidelor, bătălia se va da pe fiecare persoană. Niciun partid nu are voturi arondate, trebuie să convingi fiecare om, fiecare votant (…) Eu pornesc în această bătălie cu ideea că o voi câștiga. România are nevoie să aibă un președinte puternic, un lider autentic. Întâmplarea face ca întâlnirea cu liderii coaliției, singura pe care am avut-o de altfel, să aibă loc pe 22 decembrie, ziua în care regimul comunist a căzut în România”, a mai declarat Crin Antonescu.

Citește și: Ce spune primarul Lazany că se va întâmpla cu instituția proprie a teatrului