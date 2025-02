Crin Antonescu, candidatul comun al coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, a făcut mărturisiri surprinzătoare în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Întrebat de realizatoare de ce a pariat pe politică, având în vedere că până atunci fusese profesor de istorie într-un sat, Antonescu a explicat că nu a intrat în politică cu gândul de a rămâne și că inițial își dorea să renunțe.

Nu am intrat în politică cu gândul să rămân mult, nu am intrat cu gândul că aș putea fi măcar parlamentar. Când am venit la primul mandat, abia așteptam să se termine. Politica te duce de pe o zi pe alta dacă nu te hotărăști, la un moment dat, să spui stop.”

„Am intrat în politică pentru că, în 1990, am avut un… de rușine, ca să spun pe scurt. Am simțit atunci că oamenii care au murit la Timișoara, la București, au murit și pentru că noi, toți ceilalți, nu am făcut nimic.”