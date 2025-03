Fostul lider liberal Crin Antonescu a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că și-a dat demisia din Partidul Național Liberal, după o carieră politică de 35 de ani.

Antonescu descrie decizia ca pe un moment de cotitură, asemănător cu începutul carierei sale politice în ianuarie 1990. „Trebuie să apărăm ce avem mai de preț, trebuie s-o luăm de la capăt”, a scris fostul președinte al PNL.

El a rememorat anii petrecuți în partid, punctând atât victoriile, cât și eșecurile din cariera sa politică. „Am învățat, am construit, am dus bătălii, am trăit nebănuite triumfuri și dureroase înfrângeri. Am trăit și am făcut istorie”, a transmis Crin Antonescu.

Fostul lider liberal a lăsat să se înțeleagă că retragerea sa este o consecință inevitabilă a direcției actuale a partidului. „PNL îmi dă ultima misiune. Trebuie să plec și o fac cu sufletul plin doar de cele bune: de recunoștință, de solidaritate, de speranță”, a mai spus Antonescu.

Mesajul său s-a încheiat cu un ton nostalgic: „Rămas bun, PNL, rămas bun, cei mai frumoși ani ai mei!”.