Un număr de 20 de persoane care fac parte din CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud au primit rezultate pozitive la testarea COVID-19, a anunțat miercuri seara directorul clubului, Eugen Vasile Cosma.

”Deși au fost respectate toate regulile de prevenție și am făcut toate demersurile necesare pentru a proteja echipa CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, din păcate, la testul COVID-19 efectuat astăzi de întreaga delegație participantă la turneul de la Sfântu Gheorghe, unde am disputant 4 meciuri în 6 zile, avem rezultate pozitive. Este vorba despre 20 de cazuri, două rezultate incerte și alte trei negative. În primul rand, dorim să asigurăm suporterii echipei că jucătoarele noastre sunt sub atentă observație și vom asigura toate condițiile necesare ca acestea să treacă și peste aceasta situație dificilă”, a transmis directorul CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, Eugen Vasile Cosma.

Totodată, conducerea echipei bistrițene se arată nemulțumită de faptul că Federația Română de Handbal nu a ținut cont de solicitarea clubului de a disputa meciurile din acest tur competițional în sistem ”meci acasă-meci deplasare”.

”Vă informăm că am solicitat în repetate rânduri, încă din perioada precompetițională, în toate discuțiile, videoconferințele și întâlnirile cu reprezentanții Federației Române de Handbal, că acest tur competițional trebuie să se desfășoare în sistem ”meci acasă – meci deplasare”. Însă, România a rămas singura țară din Europa unde meciurile se desfășoară într-un singur oraș. Așadar, solicitările noastre nu au fost luate în considerare, Federația Română de Handbal a hotărât începerea campionatului național de handbal sub o formă competițională nouă, în sistem turneu. Am considerat încă de la început că acest sistem competițional nu este o soluție viabilă de desfășurare și că va aduce multiple dezavantaje în contextul pandemiei. Presupune un risc extrem de ridicat de expunere la infectare și o probabilitate mărită de contaminare în rândul foarte multor delegații ale echipelor participante. Încă o dată se dovedește că propunerea noastră a fost viabilă, iar decizia Federației Române de Handbal este una păguboasă și lipsită de respect față de cluburi”, a completat Cosma.

Sursa citată adaugă că această situație va fi atent analizată. ”Regretăm situația și va urma o analiză serioasă a acestui incident. Împreună cu Consiliul de Administrație și finanțatorul principal vom hotărî care sunt căile de urmat și dacă ne vom îndrepta împotriva organizatorilor. Solicităm din nou Federației Române de Handbal să își reconsidere decizia în privința modului de desfășurare a Ligii Florilor MOL”, a mai declarat Eugen Cosma.