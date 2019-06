Contractul pentru întreținerea de vară a drumurilor județene, scos la licitație! CJ BN a estimat un cost de peste 3 milioane lei

Peste 3,1 milioane lei, fără TVA, a alocat Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru atribuirea contractului de întreținere a drumurilor județene și a podurilor(în lungime totală de 327 km drumuri modernizate și 55 km drumuri pietruite și 99 de poduri), “în scopul menținerii acestora la nivelul standardelor și reglementărilor tehnice în vigoare privind calitatea și siguranța traficului”. Contractul, care anul acesta va fi încheiat pentru o perioadă limitată de doar 7 luni, a fost scos la licitație în urmă cu aproximativ trei săptămâni, însă până la această dată, autoritatea contractantă nu a făcut publică lista ofertanților.

Administrația județeană din Bistrița-Năsăud a pus la bătaie 3.180.426,50 lei fără TVA, pentru contractul aferent lucrărilor de întreținere de vară a drumurilor județene din Bistrița-Năsăud pe care le are în administrare.

Valabil doar 7 luni

Spre deosebire de alți ani, acesta va fi valabil pentru o perioadă scurtă, de doar 7 luni de la data începerii lucrărilor.

“Unele drumuri județene din administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud prezintă o stare de viabilitate redusă datorită sistemului rutier existent degradat. Sub acțiunea traficului și a factorilor climatici, drumurile s-au degradat prezentând defecțiuni accentuate sub formă de văluriri, făgașe, gropi, fisuri, crăpături, etc., care se accentuează continuu.

Lipsa și/sau degradarea/colmatarea șanțurilor și a podețelelor de colectarea și evacuarea apelor meteorice a condus la stagnarea acesteia pe partea carosabilă și infiltrarea în patul drumului”, explică administrația județeană în caietul de sarcini.

Conform aceluiași document, firma care va câștiga contractul va trebui să presteze lucrări de întreținere a părții carosabile a drumurilor județene asfaltate, specifică tipului de îmbrăcăminte, prin plombarea gropilor cu decapare manuală, în zone inaccesibilă utilajelor, dar și mecanizat, colmatarea fisurilor și crăpăturilor cu mastic bituminos, precum și badijonarea suprafețelor poroase. În ceea ce privește drumurile pietruite, lucrările vor fi executate prin scarificare și reprofilare cu cilindrare cu material pietros de adaos – piatră spartă, de maxim 300 mc/km. Totodată, câștigătoarea contractului va trebui să întrețină platformele drumurilor prin tăierea acostamentelor și curățirea acesteia, să curețe/decolmateze șanțurile și rigolele pentru asigurarea scurgerii apelor din zona drumului și pentru prevenirea efectelor inundațiilor, dar și estetica rutieră a drumurilor prin curățirea de gunoaie, cosirea vegetației ierboase și a lăstărișului din zona drumului. Firma câștigătoare va trebui, de asemenea, să întrețină și mijloacele de siguranță rutieră prin înlocuirea/curățirea/vopsirea indicatoarelor rutiere și a parapetelor direcționale, refacerea marcajelor rutiere, dar și să întrețină podurile, pasajele, podețele și tunelurile prin curățirea căii de noroi și murdărie, reparații parapet și borduri, curățire albii, desfundări și decolmatări.

Condiții de eligibilitate

Pentru a fi eligibilă la această licitație, orice firmă care depune o ofertă trebuie să facă dovada că a executat, în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limita de depunere a ofertelor), lucrări similarecelor care fac obiectul contractului, respectiv lucrări de întreținere drumuri sau lucrări de reparații drumuri sau lucrări de construcțiidrumuri sau lucrări de reabilitare drumuri sau lucrări de modernizare drumuri sau lucrări de îmbrăcăminți asfaltice sau lucrări decovoare asfaltice, indiferent de categoria funcționala a drumurilor în valoare cumulată de minim 3.000.000 lei fără TVA la nivelul amaxim 3 contracte.

În ultimii 6 ani, contractul a fost scos la licitație doar de două ori

În 2013, Consiliul Judeţean a atribuit prin licitaţie aceste contracte pe o durată de 48 de luni, adică patru ani, valoarea totală estimată fiind de 51.652.388 lei .

Odată cu lansarea licitaţiei, se preciza la acea vreme în caietul de sarcini că firma care va câştiga contractul „va avea în sarcină întreţinerea curentă pe timp de vară a drumurilor judeţene şi a podurilor de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud în lungime totală de 752 km drumuri şi în număr de 99 buc. poduri”. La un calcul scurt, întreţinerea unui kilometru de drum costa anual doar pe perioada verii peste 17.000 lei (peste 170 milioane lei vechi).

În cursă au intrat şapte firme, însă câştigătoare a fost declarată SC Diferit SRL din Cluj Napoca, care a avut pentru lotul 1 o ofertă de 13.808.246,72 lei, iar pentru lotul 29.967.397,60 lei. Practic, de pe urma acestui contract firma clujeană s-a ales cu 23.775643 lei, adică aproape 5,4 milioane de euro. La un calcul scurt rezultă că anual SC Diferit SRL a încasat circa 1,33 milioane euro.

În octombrie 2017, Consiliul Județean a reevaluat situația și a scos la licitație un contract pentru întreținerea de vară a drumurilor județene doar pentru un an, acesta fiind împărțit în două loturi. Valoarea totală a contractului a fost de 5.012.700 lei, fără TVA.

La acea vreme în cursă au intrat pentru cele două loturi cinci firme.

Astfel, pentru lotul I au depus oferte Diferit SRL, Dimex 2000 Company SRL, Drumuri și Poduri Sălaj SRL, Îndemânarea Prodcom SRL și Drumuri și Poduri SA Bistrița.

Pentru cel de-al doilea lot au depus oferte Dimex 2000 Company SRL, Drumuri și Poduri Sălaj SRL, Îndemânarea Prodcom SRL și Drumuri și Poduri SA Bistrița.

Rezultatele licitației au venit abia în februarie 2018, iar contractul a fost valabil până în luna mai acest an.

Primul lot, estimat de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud la 4.120.450 lei, fără TVA, a fost atribuit firmei Dimex 20000 Company SRL, care a venit u o ofertă de 3.319.605 lei, fără TVA.

Cel de-al doilea lot, estimat la doar 892.250 lei, fără TVA, a revenit firmei aflată în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, respectiv SC Lucrări Drumuri și Poduri SA Bistrița, care a venit cu o ofertă de 765.457 lei, fără TVA.

Dimex, favorita banilor publici pentru drumuri, în ultimii ani

Dimex 2000 Company SRL a reușit să obțină în ultimii ani, doar în județul Bistrița-Năsăud, contracte de lucrări de zeci de milioane de euro. Cele mai importante sunt cele care provin din licitațiile pentru contractele aferente pentru lucrările de execuție la drumul Poarta Transilvaniei.

Firma a câștigat trei dintre tronsoane. Este vorba despre tronsonul 1, care leagă Mureșenii Bârgăului de Colibița, tronsonul 2 – Colibița – Bistrița-Bârgăului – Prundu Bârgăului și tronsonul 3 – Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică. Toate aceste lucrări totalizează nu mai puțin de 15 milioane de euro.

Lotul 4, care are 18,8 kilometri şi leagă Ilva Mică de Poiana Ilvei şi Măgura Ilvei, a fost câştigat de asocierea Autotehnorom – Opr Asfalt SRL. Pentru cei aproape 19 kilometri, cele două firme ar fi trebuit să primească 8,5 milioane de euro, însă în primăvara acestui an administrația județeană bistrițeană a decis să rezilieze contractul. Motivul care a stat la baza acestei decizii a fost procentul foarte mic al lucrărilor executate, de doar aproximativ 6%, în doar doi ani de la semnarea contractului.

De altfel conducerea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud s-a arătat nemulțumită în nenumărate rânduri de viteza cu care sunt executate lucrările pe lotul 4 al proiectului Poarta Transilvaniei.

”S-a lucrat foarte puțin. Într-un an de zile avem un progres fizic nesemnificativ și total nesatisfăcător în comparație cu celelalte tronsoane. După ce colegii mei vor finaliza analiza, îmi vor propune soluțiile și vom lua o decizie. Nu putem rămâne așa, pentru că timpul trece, sunt fonduri europene, contractul de finanțare are o anumită durată și nu putem sta după un constructor care nu catadicsește să își facă treaba și ne minte de la o zi la alta că de mâine, de poimâine”,declara la începutul acestui an președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan.

Declarația șefului administrației județene a fost primul semn că lucrurile nu decurg bine pe lotul 4 din Poarta Transilvaniei.

În cele din urmă, contractul pentru acest tronson a fost reziliat, amiabil spun cei de la Consiliul Județean.

“Am reziliat contractul, mă bucur că am reziliat amiabil contractul pentru că lucrurile erau complicate altfel, fiindcă expira contractul undeva în august-septembrie și urmau procese și riscam să pierdem finanțarea. Am reziliat de comun acord contractul, iar fondurile europene nu sunt în pericol. Toate lucrurile s-au făcut în acord cu ADR Nord-Vest și cu unitatea de management pe POR, și sunt în linie dreaptă. În momentul de față se actualizează documentația pe modificările legislative și cam într-o lună urmează licitația. Sper să avem noroc de un constructor care să ducă până la capăt. Nu suntem în pericol de a pierde fondurile europene, dar eu îmi doresc foarte ca anul viitor drumul să fie finalizat”, a declarat recent Radu Moldovan, acesta precizând că celelalte loturi 2,3 și 5 vor fi finalizate până la sfârșitul anului.

Lotul numărul 5 leagă localitățile Măgura Ilvei de Ilva Mare și Lunca Ilvei și merge până în limita cu județul Suceava. Pentru acest tronson s-au alocat 62 de milioane de lei (circa 13 milioane de euro), prin PNDL. Pe licitația respectivă a pus mâna M.I.S. Grup.

Firma lui Scurtu a participat și la această licitație și chiar a avut curajul să-l conteste pe Iugan, însă brusc și-a retras contestația, chiar înainte ca Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor să vină cu o soluție.