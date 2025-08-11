Consiliul Județean Bistrița-Năsăud este dispus să cheltuiască peste 76 milioane lei, fără TVA (circa 15,2 milioane euro), pentru modernizarea și extinderea Secției de Psihiatrie a Spitalului Clinic Județean Bistrița, de pe str. Someșului. Concret, urmează să fie efectuată o extindere pe orizontală a celor trei corpuri ale clădirii care găzduiește secția de psihiatrie a SCJU Bistrița.

Suma necesară investiției, estimată la 76.137.270 lei, fără TVA, (circa 90,6milioane lei, cu TVA) urmează să fie asigurată după semnarea contractului de finanţare cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene prin Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura Unităţilor Spitaliceşti, astfel că procedura de atribuire este inițiată sub incidența clauze suspensive.

Din această sumă, circa 2,1 milioane sunt alocate pentru partea de proiectare, iar circa 73,9 pentru execuția de lucrări. La aceasta, Consiliul Județean a mai prevăzut încă circa 9,6 milioane lei pentru cheltuieli diverse și neprevăzute.

Licitația a fost lansată la începutul lunii iulie, iar firmele care vor să intre în cursă vor trebui să depună ofertele până pe data de 2 septembrie.

Firma sau asocierea de firme care va pune mâna pe acest contract trebuie să întocmească proiectul tehnic și să execute lucrările de modernizare și extindere.

Durata contractului este de 28 de luni, din care 3 luni sunt alocate pentru întocmirea proiectului tehnic.

De la creșă, la spital de psihiatrie

Clădirea secției de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Bistrița, de pe strada Someșului nr. 1 din Bistrița, a fost edificată în anii 1972-1973, având ca funcție inițială creșe, cu câte 100 de locuri capacitate. Creșa nr. 3, corp A, și creșa nr. 4, corp B din Bistrița, erau două clădiri identice, construite pe baza unui proiect tip cu regim de înălțime P+1E, așezate unul lângă celălalt, la o distanță de 8,45 m între ele. Inițial, clădirile aveau acoperiș tip terasă necirculabilă.

Ulterior, a fost schimbat sistemul de acoperiș într-una de tip șarpantă tradițională pe scaune, din lemn de brad ecarisat și învelitoare din țigle ceramice. Între timp, cele două corpuri de clădiri au fost unificate prin realizarea unui corp de legătură, corp C, pe spațiul liber dintre cele două corpuri existente A și B, având regim de înălțime P, adică parter.

În anul 1994, pe baza unui proiect de amenajare a secției de psihiatrie de pe strada Someșului din Bistrița, a fost schimbată destinația corpurilor de clădire A, B și C, din creșe pentru copii, în secție de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Bistrița.

Cu această ocazie, clădirile au fost supuse unor restructurări, modernizare și reamenajări. Obiectivul a fost restructurarea clădirilor conform cu necesitățile imediate și cu posibilitățile financiare ale momentului, în conformitate cu structura și limitele spațiilor adăpostite. În anul 2007, clădirea a fost reparată și recompartimentată.

În 2007, a fost din nou modernizată secția de psihiatrie, motivată necesitatea reorganizării funcționale și realizarea unor finisaje și dotări armonizate cu reglementările legale din domeniu. Astfel, cu prilejul modernizării din 2007, au fost efectuate mansardarea corpului C, corpul de legătură dintre corpurile A și B. au fost recompartimentate spațiile existente la parterele și etajele corpurilor A și B au fost refăcute finisajele instalațiile interioare au fost adaptate.

Confort sporit pentru pacienți și personalul secției

În prezent se constată următoarele deficiențe majore:

numărul de paturi este de 120, dar saloanele sunt supraîncărcate.

lipsă de spații anexe și spații cu activități medicale speciale.

lipsă confort pentru pacienți.

lipsă confort pentru cadrele medicale și personalul spitalului.

flux de circulație neconformă.

neconformitate privind măsurile de securitate la incendiu.

“Obiectivul general al investiției este dezvoltarea infra- și suprastructurii corpului spitalicesc existent spre nord prin construirea unui nou corp de P+2E+M nivele pe amplasamentul pus la dispoziție de către autoritatea contractantă.

Extinderea pe orizontala corpurilor A, B și C se va realiza în incinta secției, în spatele corpurilor existente, fațada posterioară, între axul C și limita de proprietate spre blocul de locuit de pe amplasamentul vecin, pentru a păstra curtea din fața corpurilor A, B și C ca zonă verde. În vederea de a câștiga spațiu util eficient pentru construcție etajată, se vor demola tronsoanele dintre axele C și G, în cazul ambelor corpuri A și B. Ca urmare, din corpurile A, B și C se va păstra doar zonele dintre axele A și C, cu regim de înălțime actuală P+1E, care se va supraetaja parțial. Extinderea spre orizontala clădirilor existente se va realiza prin construirea două corpuri noi, D și E, cu regim de înălțime P+3E, care se va delimita obligatoriu de construcțiile existente prin rost de tasare și rost seismic”, se arată în caietul de al licitației.

Potrivit documentului, în clădirea nouă se prevede amenajarea următoarele spații:

Parter: saloane pentru femei și bărbați, camere capitonate, administrație, camera medici, camera asistente, camera personală, sală de servit, depozite, sală multifuncțională pentru pacienți, recepție marfă, mâncare, spațiu tehnic, internări.

Etaj 1: saloane pentru femei și bărbați, camera medici, camera asistente, camera infirmieri, sală de servit, depozite, sală multifuncțională pentru pacienți.

Etaj 2: saloane pentru femei și bărbați, pentru secția închisă, două camere capitonate, cabinete, camera medici, camera asistente, camera infirmieri, depozite.

Mansarda: depozite, vestiare personal și grupuri sanitare, vestiare asistenți-infirmieri și grupuri sanitare, vestiare medicale și grupuri sanitare, spațiu tehnic, garderobă.

Numărul de paturi nu se schimbă, rămâne la 120, dintre care 90 sunt asigurate pentru secția obișnuită – 13 saloane cu 4 paturi, 4 saloane cu 5 paturi, 4 saloane cu 3 paturi și 6 saloane cu un pat – iar celelalte 30 de paturi vor fi în secția închisă – un salon cu 4 paturi, 6 saloane cu 3 paturi, 8 saloane cu un pat, dar și 4 camere.

Totodată, Secția Psihiatrie a SCJU Bistrița va fi dotată cu 15 unități de control acces stand alone cu tastatură și cititor de card, vor fi refăcute instalaţiile sanitare, de încălzire, electrice, iar pentru iluminat vor fi instalate corpuri LED.

Consiliul Județean justifică această investiție pentru ca pacienții internați în Secția psihiatrie să beneficieze de un tratament mai eficient prin realizarea mai multor spații cu diferite activități, cât și a unui spațiu în aer liber pentru pacienții grav De asemenea, se dorește ca pacienților să le fie acordate cele mai bune servicii medicale, fapt ce ar conduce la o îmbunătățire semnificativă a stării de sănătate a populației, și realizarea unui sistem de sănătate modern și eficient bazat pe servicii medicale de înaltă clasă.

În acest moment nu există încă o listă publică a firmelor care s-au înscris la licitație, în condițiile în care se derulează etapa de clarificări.

Criteriul de atribuire a contractului este cel mai bun raport calitate – preț.