Consiliul Județean Bistrița-Năsăud ar putea fi bun de plată, pentru taxele și impozitele neachitate de RADEF către municipalitate! Cauza: o clauză contractuală

Consiliul Județean (CJ) Bistrița-Năsăud ar putea fi bun de plată, în baza unui contract încheiat cu Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor (RADEF) România Film, prin care a preluat în folosință clădirea Cinematografului Dacia, actualmente Centrul Cultural Dacia, și și-a asumat totodată că plata taxelor și impozitelor cad în sarcina administrației județene. Din cauza respectivei clauze, Consiliul Județean este pasibil să plătească peste 380.000 lei, taxe, impozite şi accesorii datorate de RADEF bugetului local al municipiului Bistrița.

Ca să scape de această datorie, conducerea administrației județene a contestat deciziile de impunere emise de Primăria Bistrița, dar cum nu a înregistrat niciun rezultat pozitiv, s-a ajuns în instanță unde a încercat să anuleze decizia de respingere a contestației sale. Și pentru că nu vrea să respecte clauza contractuală și să plătească taxele și impozitele datorate la bugetul municipiului, Consiliul Județean este dat în judecată, într-un alt dosar, de RADEF România Film. Această cauză este însă suspendată până la soluţionarea definitivă a dosarului în care administrația județeană cere anularea deciziei prin care i s-a respins contestația de municipalitate.

Deciziile de impunere primate de RADEF, puse pe masa Consiliul Județean

Centrul Cultural Dacia este proprietatea privată a statului şi se află în administrarea RADEF, în baza unei ordonanțe a guvernului din 2005, și dat în folosința Judeţului Bistrița-Năsăud în baza Contractului de tranzacţie nr.251/15 din 27.12.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.189/19.12.2018, încheiat pentru perioada 01.06.2018-30.12.2033.

Conform legii, în perioada 2020-2022, Direcția Economică-Venituri din cadrul Primăriei Bistrița a emis și transmis RADEF-ului – în administrarea căruia se află imobilul în care funcționează Centrul Cultural Dacia – 30 de decizii impunere, în valoare totală de 386.963,47 lei, reprezentând contravaloarea taxelor, impozitelor şi accesoriilor datorate bugetului local al Municipiului Bistrița pentru imobilul Centrul Cultural Dacia, aferente perioadei 01.01.2018-31.12.2022.

În baza contractului de tranzacție încheiat în 2018 între RADEF și Consiliul Județean, care prevede că plata taxelor și impozitelor cad în sarcina administrației județene, Regia a trimis deciziile de impunere instituției și i-a cerut să achite datoria către municipalitate.

Cum administrația județeană a refuzat să plătească, a fost dată în judecată, dosarul fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, în martie 2023.

Spune că nu trebuie să plătească niciun ban

În aprilie, Consiliul Județean a depus o contestație la Primăria Bistrița, cerând anularea deciziilor de impunere, însă contestația i-a fost respinsă ca tardivă şi depusă de o persoană lipsita de calitatea de a contesta, deciziile emise de Direcția Economică-Venituri fiind menținute.

Drept urmare s-a ajuns în instanță, unde, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a solicitat anularea deciziei municipalității prin care i s-a respins contestația, dar și anularea deciziilor de impunere.

În fața instanței, administrația județeană a încercat, în primul rând, să convingă instanța că, contestația a fost depusă la Primăria Bistrița în termenul prevăzut de lege, de 45 de zile de când a luat la cunoștință despre debit, dar și că nu este persoană lipsită de calitatea de a contesta, în condițiile în care se consideră lezată în drepturile sale.

Numai că, referitor la termenul legal de contestație, Consiliul Județean a greșit nițel calculele, fiindcă a aflat despre datorie încă de la începutul lunii ianuarie 2023, atunci când RADEF i-a transmis totalul datoriei, iar cele 45 de zile au început să curgă de la acel moment și nu de la data la care a fost dat în judecată de Regie, așa cum a susținut în instanță.

În ceea ce privește anularea deciziilor de impunere, administrația județeană a susținut că, fiind o persoană juridică de drept public, ar fi exceptată de la plata impozitelor/taxelor pe clădire şi terenul aferent precum şi a accesoriilor acestora, astfel că respectivele decizii de impunere nici nu ar fi trebuit emise. Mai mult decât atât, a susținut că i s-a perceput atât impozit pe clădire și teren, dar și taxă pe clădire și teren.

“(…) având în vedere faptul că imobilul în cauză este proprietatea privată a statului, aflat în administrarea reclamantei RADEF România Film şi dat în folosinţa Judeţului Bistrița-Năsăud, persoană juridică de drept public, rezultă că obligaţia de plată a impozitelor/taxelor pe clădire şi terenul aferent precum şi a accesoriilor acestora nu poate fi stabilită în sarcina persoanei juridice de drept public care o are în folosinţă, aceasta fiind exceptată în mod expres de lege de la plată.

Mai mult decât atât, având în vedere prevederile legale sus-menţionate, deciziile de impunere emise de Municipiul Bistrița-Direcţia Economică-Venituri pentru imobilul Centrul Cultural Dacia nu trebuiau emise, iar taxele/impozitele pe clădire şi teren nu trebuiau percepute pentru acest imobil decât în situaţia în care dreptul de folosinţă/închiriere ar fi fost cedat în favoarea unei persoane plătitoare de taxe şi impozite.

Totodată, potrivit art.455 alin.(5) şi art.463 alin.(5) din Codul fiscal, pe perioada în care pentru o clădire/teren se plăteşte taxa pe clădiri/teren, nu se datorează impozitul pe clădiri/teren.

Prin urmare, se impune anularea debitelor constând în impozite, taxe locale şi accesorii pentru clădirea şi terenul aparţinând Centrului Cultural Dacia, având în vedere faptul că, potrivit legii, nu se poate datora pentru acelaşi imobil, în aceeaşi perioadă de timp, şi impozit pe clădire/teren şi taxă pe clădire/teren.

Prin Contractul de tranzacţie nr.251/2018 s-a prevăzut că impozitele şi taxele aferente cad în sarcina Judeţului Bistrița-Năsăud, dar aceste prevederi trebuie interpretate în sensul în care, această obligaţie subzistă dacă Judeţul Bistrița-Năsăud ar fi fost plătitor de astfel de taxe şi impozite pe clădiri şi pe teren. Chiar dacă în contractul de tranzacţie s-a menţionat faptul că plata taxelor şi impozitelor se va suporta de către Judeţul Bistrița-Năsăud, această clauză nu poate fi pusă în executare atâta timp cât legiuitorul a exceptat în mod expres de la plata taxelor şi impozitelor entităţile de drept public.

Pe cale de consecinţă, debitele calculate pentru perioada 01.01.2018-31.12.2022 pentru un imobil aflat în folosinţa unei instituţii de drept public sunt stabilite cu încălcarea prevederilor legale în materie”, a arătat Consiliul Județean în acţiunea depusă în instanță.

Debitoarea e RADEF! Consiliul Județean, fără calitate procesuală

De cealaltă parte, municipalitatea a contracarat toate susținerile Consiliului Județean.

“În cuprinsul acţiunii formulate contestatorul susţine faptul că, pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2022. organul fiscal local a stabilit si calculat impozite și taxe aferente clădirii şi terenului aparţinând imobilului Centrul Cultural Dacia, (…), respectiv a emis decizii de impunere faţă de debitoarea R.A.D.E,F. România Film, în sumă totală de 386.963,47 lei.

De asemenea, mai precizează că imobilul este în proprietatea privată a statului, se află în administrarea numitei RADEF România Film şi a fost dat in folosinţă unei instituţii de drept public, in baza Contractului de tranzacţie nr. 251/15 din data de 27.12.2018, aprobat prin HCJ -BN nr. 189/19.12./2018, încheiat pentru perioada 01.06.2018-30.12.2033. Prin urmare. întrucât bunurile imobile în discuţie se afla în folosinţa unei persoane de drept public, acestea fiind exceptate in mod expres de la plată, obligaţiile fiscale stabilite pentru perioada 01.01.2019 -31.12,2022 nu trebuiau calculate.

Potrivit interpretării legislaţiei fiscale de către contestator, în speţă, obligaţia de plată a impozitelor/taxelor pe clădire şi terenul aferent precum și a accesoriilor acestora nu poate fi stabilită in sarcina acesteia, întrucât este o persoana de drept public, iar aceste persoane sunt exceptate in mod expres de lege de la plată. In consecinţa, deciziile de impunere emise pentru imobilul mai sus menţionat nu trebuiau emise, iar taxele si impozitele nu trebuie percepute decât in situaţia in care dreptul de folosinţă/închiriere ar fi fost cedat in favoarea unei persoane plătitoare de taxe si impozite.

Contestatorul mai precizează că interesul de a formula o astfel de acţiune derivă din Contractul de tranzacţie nr. 251/2018 încheiat cu R.A.D.E.F, România Film, prin care imobilul Centrul Cultural Dacia a fost cedat in folosinţa Judeţului Bistrița-Năsăud, precum şi din acţiunea formulată de R.A.D.E.F. România Film care face obiectul Dosarului nr. ###/112/2023, aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud. (…)

În ceea ce priveşte tardivitatea formulării acţiunii se invocă art. 268 din Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

Din cuprinsul acestor prevederi legale rezulta că pentru a contesta acte administrativ-fiscale legiuitorul a prevăzut, sub sancţiunea decăderii/prescripţiei, un anumit termen.

Astfel, contestaţia pe cale administrativă poate fi introdusă în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ-fiscal persoanei căreia i-a fost destinat, respectiv în 30 de zile din momentul în care persoana care se consideră vătămată de respectivul înscris a luat cunoştinţă, pe orice cale, de conţinutul acestuia.

Totodată, deciziile de impunere contestate au fost comunicate debitoarei R.A.D,E,F, Romania Film cu respectarea prevederilor art. 47 din Codul de procedurii fiscali, după cum urmează: deciziile de impunere nr. 59926/12.03.2020, nr. 59.927/12.03.2020. nr. 59.928/12.03.2020. nr. 59,993/13.03.2020, nr. 59.995/13,03.2020. nr. 59.996/13.03-2020. nr. 59.999/13.03.2020. nr. 60.000/13.03.2020, nr. 60.001/13.03,2020, nr, 60,009/13.03.2020. nr. 60.010/13.03.2020, 60.011/13.03.2020, au fost comunicate prin postă, cu confirmare de primire la data de 23 03.2020; deciziile de impunere nr. 73.908/22.03.2021, nr. 73.909/22.03.2021, nr. 73.897/22.03.2021, nr. 73.B9S/22.03.2021, nr. 73.899/22.03.2021, nr. 73900/22.03.2021. nr. 73.901/22.03.2021. nr. 73.902/22.03.2021, nr. 73.903/22.03.2021, nr. 73.904/22.03.2021, nr. 73.905/22 03.2021, au fost comunicate prin postă, cu confirmare de primire la data de 30.03.202l, deciziile de impunere nr. 69.990/03.11.2022. nr. 89.992/03.11.2022, nr, 89995/03.11.2022, nr. 89,996/03.11.2022, nr. 69.997/03.11.2022 au fost comunicate prin postă cu confirmare de primire, la data de 09.11.2022; deciziile de impunere nr. 80.126/28.12.2021, nr, 80.127/28.12,2021, au fost comunicate prin postă, cu confirmare de primire, la data de 03.01.2022.

Actele administrativ-fiscale antemenționate nu au fost contestate de către debitoarea RADEF. România Film.

De reţinut este faptul că, din înscrisurile deţinute de organul fiscal respectiv adresa cu nr. 61, şi adresa cu nr. 63, ambele emise in data de 06.01.2023 de RADEF România Film, comunicate atât Municipiului Bistrița cât și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, reiese fără echivoc faptul că, Judeţul Bistrița-Năsăud a avut cunoştinţă de conţinutul actelor administrativ fiscale contestate, precum și de cuantumul creanţelor fiscale stabilite prin acestea începând cu data dc 09.01.2023.

Mai mult, din conţinutul adresei nr. VIII/378/19.01.2023, întocmită de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud către RADEF România Film, rezultă că contestatoarea avea cunoştinţă de cuantumul obligaţiilor fiscale actualmente contestate.

În aceste împrejurări, considerăm că nu mai poate exista dubiu cu privire la acest aspect, respectiv recunoaşte conţinutului înscrisurilor contestate.

În consecinţa raportat la data comunicării deciziilor de impunere către RADEF România Film, reiese în mod evident că acţiunea formulată a fost depusă peste termenul de 45 de zile prevăzut dc art. 271 din Codul de proceduri fiscală, respectiv termenul de 30 de zile prevăzut de art. 1 din Legea contenciosului administrativ la ceea ce priveşte calitatea procesuala de a formula contestaţie, se reţin următoarele:

Potrivit art. 1 pct. 4. din Codul de procedură fiscală, contribuabila este orice persoană fizica, juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce datorează, conform legii impozite, taxe si contribuţii sociale. (…)

Având în vedere cele de mai sus, rezultă că taxa se datorează de prima persoană de drept privat care are relaţia contractuală cu persoana de drept public care deţine in proprietate bunul imobil concesionat/închiriat/dat în administrare/folosinţă sau concesiune.

În speţă, numita R.A.D.E.F. România Film deţine în administrare, in baza OG. nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările si completările ulterioare conform Anexei 1, poziţia tabelara nr. 43, imobilul reprezentând Cinematograf Daci din Municipiul Bistrița, aflat în proprietatea privată a statului.

Având în vedere toate cele de mai sus, rezulta ca, in fapt, R.A.D.E.F. România Film îi revine obligaţia legală de a plăti creanţele fiscale stabilite pentru bunurile deţinute în administrare.

Prin urmare, subiecte ale acestui raport juridic fiscal sunt, potrivit legii. Municipiul Bistrița şi RADEF România Film. (…)

Astfel, calitatea procesuală presupune existenta unei identităţi între persoana reclamantului si cel care este titularul dreptului afirmat.

Aşa cum a arătat mai sus intre Municipiul Bistrița și Judeţul Bistrița-Năsăud nu există raporturi juridice fiscale sau de altă natură.

În consecinţă, consideră că Judeţului Bistrița-Năsăud, în calitate de contestator, nefiind subiect al raportului juridic fiscal, îi lipseşte calitatea procesuală pentru a solicita anularea creanţelor fiscale stabilite in sarcina R.A.D.E.F. România Film.

Pe cale de consecinţă, consideră că acţiunea formulată a fost depusă de o persoană fără calitate procesuală, în speţă, Judeţul Bistrița-Năsăud”, a arătat municipalitatea în întâmpinarea depusă la dosar.

Totodată, primăria a adus în discuţie clauza prevăzută în contractul de tranzacţie prin care administrația județeană se ca, pe toată durata contractului să achite impozitele şi taxele aferente bunului imobil, iar în cazul neachitări: acestora la termen să suporte şi plata accesoriilor.

“Astfel, din interpelarea logică a textelor de lege invocate mal sus, reiese fără echivoc că taxa pe clădire/teren se datorează de prima persoană de drept privat care are relaţia contractuală cu persoana de drept public care deţine în proprietate bunul închiriat, dat in administrare/folosinţă sau concesiune.

În speţă, prima persoană de drept privat este RADEF Romania Film. În consecinţă, ulterior, indiferent căror persoane bunurile imobile avute în administrare sunt date în folosinţă, este RADEF Romania Film, fiind prima persoană de drept privat care are relaţia contractuală cu persoana de drept public care le deţine in proprietate, este obligată la plata obligaţiilor fiscale datorate pentru acele bunuri.

Mai mult decât atât, la momentul încheierii contractului de tranzacţie Judeţul Bistrița-Năsăud, având cunoştinţă de prevederile legale mai sus menţionate (în vigoare la data semnării contractului), îşi asumă plata creanţelor fiscale stabilite in sarcina este RADEF Romania Film. Prin urmare, la momentul respectiv acesta avea altă interpretare decât cea actuală, asupra aceloraşi prevederi legale.

Din interpretarea per a contrario a textelor de lege anterior menţionate, reiese in mod clar că. pentru imobilele deţinute de o persoană de drept public a căror suprafeţe sunt folosite pentru activităţi economice sau asemenea legiuitorul a stabilit că pentru acele suprafeţe se va datora impozit/taxă pe clădire/teren.

Prin urmare, chiar dacă interpretarea data de contestator legislaţiei fiscale ar fi cea aplicabilă, întrucât in interiorul imobilului se desfăşoară activităţi economice şi de agrement, persoana juridică de drept public ar fi supusă impozitării, deoarece suprafeţele folosite pentru activităţi economice sau agrement nu sunt exceptate de la plata chiar daca se află in proprietatea sau date in folosinţa unei persoane juridice de drept public.

Având în vedere toate cele de mai sus, precum si faptul ca subiecte ale raportului juridic fiscal sunt potrivit legii Municipiul Bistrița și R.A.D.E.F, România Film rezultă că Judeţul nu este parte, iar raportat la conţinutul contractului de tranzacţie nu este nici persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, deoarece singur şi-a asumat şi recunoscut plata creanţelor stabilite pentru R.A.D.E.F. România Film”, a mai precizat municipalitatea.

Acțiune respinsă

După ce a analizat toate probele de la dosar, instanța a respins acţiunea Consiliului Județean.

Astfel, în ceea ce privește tardivitatea, tribunalul a constatat că termenul a început să curgă din momentul în care administrația județeană a fost înștiințată de RADEF despre cuantumul datoriei, adică din ianuarie 2023.

În ceea ce privește calitatea procesuală pe care Consiliul Județean a susținut vă o are, instanța a dat dreptate din nou municipalității.

“În dosarul supus analizei, calitatea de contribuabil a fost atribuită RADEF România Film, prin deciziile contestate obligaţia de plată a taxelor, impozitelor şi accesoriilor fiind stabilită în sarcina acesteia.

Judeţul Bistrița-Năsăud şi-a asumat convențional (prin clauza cuprinsă în art. 11 alin 1 şi 2 din Contractului de tranzacţie nr. 251/15 din data de 27.12.2018) obligaţia de plată a taxelor, impozitelor şi accesoriilor, acesta neavând deci calitatea de plătitor, în cazul căruia obligaţia de plată derivă din lege.

Astfel, reclamantul este un simplu terţ faţă de raportorul juridic fiscal născut prin emiterea de către (…), drepturile sale nefiind lezate prin emiterea actelor administrative fiscale în discuţie.

Mai mult, Judeţul Bistrița-Năsăud nu întruneşte nici condiţiile impuse pentru a fi considerată persoană vătămată, în sensul reglementat de prevederile art. 2 alin. 1 lit. a rap. la art. 8 din Legea nr. 554/2004, din moment ce nu există un drept sau un interes legitim propriu lezat în mod direct de deciziile de impunere.

Contractul de tranzacţie nr. 251/15 din data de 27.12.2018, pe care părţile nu au înţeles să îl facă opozabil organului fiscal local, este un act de drept privat şi nu poate modifica ori transfera obligaţia fiscală stabilită în sarcina contribuabilului RADEF România Film”.

Eventualele vătămări pe care reclamantul le poate invoca nu derivă din raportul juridic fiscal, ci din cel contractual, asumat prin propria manifestare de voinţă, şi pot face obiectul analizei doar în dosarul nr. ###/112/2023.

Cu alte cuvinte, reclamantul poate fi vătămat în drepturile sale cel mult prin clauza contractuală în discuţie, respectiv prin modalitatea în care părţile au înţeles să îşi exercite drepturile şi obligaţiile asumate prin Contractul de tranzacţie nr. 251/15 din data de 27.12.2018. Or, o astfel de analiză nu cade în sarcina organului fiscal, respectiv a instanţei de contencios administrativ şi fiscal, ci a instanţei de drept comun în materie, investită cu un litigiu derivat din raporturile contractuale, ce face obiectul dosarului nr. ###/112/2023.

Prin urmare, în lipsa unei legături directe între reclamant şi organul fiscal local, simpla asumare contractuală a obligaţiei de plată a taxelor, impozitelor şi accesoriilor stabilite pentru Centrul Cultural Dacia (fostul Cinematograf Dacia) situat în municipiul Bistrița Bdul Decebal, nr.3-5, nu îl transformă într-un debitor fiscal, cu drepturile şi obligaţiile aferente, inclusiv cel de a contesta deciziile de impune, acesta rămânând un simplu debitor contractual.

În atare condiţii, instanţa constată că prin Decizia nr. 1/22.05.2023, în mod corect s-a respins contestaţia formulată de reclamantul Judeţul Bistrița-Năsăud ca fiind depusă de o persoană fără calitate procesuală, reţinându-se că între Municipiul Bistrița și Județul Bistrița-Năsăud, cu privire la imobilul Centrul Cultural Dacia (…), nu există raporturi juridice fiscale ori de altă natură.

În ceea ce priveşte tardivitatea, se constată că deciziile de impunere şi cele referitoare la obligaţiile de plată accesorii, contestate, au fost comunicate debitoarei RADEF România Film prin postă (…)

Cu toate acestea, RADEF România Film nu a înţeles să formuleze contestaţie conform procedurii administrative reglementate de Titlul VIII Capitolul I din C.pr.fiscală.

În ceea ce îl priveşte pe reclamant, dacă s-ar accepta ca fiind îndeplinită cerinţa impusă de dispoziţiile art. 268 alin. 2 C.pr.fiscală, demersul său ar fi inadmisibil, contestaţia fiind formulată cu încălcarea termenului de 45 de zile prevăzut de art. 270 alin. 1 din acelaşi act normativ.

Astfel, din Adresa cu nr. 61/06.01.2023 emisă de RADEF România Film şi comunicată Consiliul Județean Bistrița-Năsăud (…), reiese fără echivoc faptul că Judeţul Bistrița-Năsăud a avut cunoştinţă de conţinutul actelor administrative fiscale contestate, precum si de cuantumul creanţelor fiscale stabilite prin acestea începând cu data de 09.01.2023.

În acelaşi sens este şi Adresa nr. VIII/378/19.01.2023 (f. 51 verso-52; f.49 din dosarul ataşat ###/112/2023), prin care Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a îndrumat RADEF România Film să solicite Primăriei Municipiului Bistrița radierea obligaţiilor fiscale stabilite pentru imobilul ce face obiectul Contractului de tranzacţie aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 189/2018, apreciind că pentru acest bun nu se datorează taxe şi impozite.

Fiind contrazisă de înscrisurile anterior menţionate, susţinerea reclamantului conform căreia a luat la cunoştinţă de existenţa deciziilor de impunere doar la data de 08.03.2023, cu prilejul comunicării cererii de chemare în judecată ce face obiectul dosarului nr. ###/112/2023, va fi înlăturată.

În consecinţa, având în vedere momentul la care însuşi reclamantul se raportează, respectiv cel al luării la cunoştinţă de existenţa debitelor, Contestaţia nr. 7933/ 07.04.2023, înregistrată pe rolul organului fiscal sub nr. 36871/07.04.2023 (f- 16-18), este formulată tardiv, cu depăşirea termenului de 45 zile stabilit de lege, Decizia nr. 1/22.05.2023 fiind legală şi temeinică şi sub acest aspect.

În condiţiile în care motivul principal ce stă la baza soluţiei, după cum s-a arătat şi anterior, este reprezentat de lipsa calităţii procesuale active a reclamantului, chiar dacă prin prisma tardivităţii apare inadmisibilă, după cum în mod corect au arătat şi pârâţii, prezenta cerere de chemare în judecată urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Totodată, din moment ce Contestaţia reclamantului nr. 7933/ 07.04.2023, înregistrată pe rolul organului fiscal sub nr. 36871/07.04.2023, a fost în mod corect respinsă prin Decizia nr. 1/22.05.2023, prevederile art. 281 alin. 7 C.pr.fiscală nu sunt incidente în prezenta cauză, motiv pentru care apărările ce vizează fondul raportului juridic fiscal nu vor mai fi analizat”, se arată în motivarea sentinței Tribunalului Bistrița-Năsăud.

Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Cluj.