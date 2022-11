Deși pare greu de crezut, marii constructori din județ au ajuns să își asigure activitatea folosindu-se de contracte micuțe, câștigate pe sate. O mare parte din „vină” o au tocmai condițiile impuse prin licitații, care îi obligă pe câștigători să pună pe masă sume importante pe care trebuie să le scoată din pălărie. Cum ajută băncile în toată această afacere? Ei bine, dacă ajută o fac cu dobânzi nesimțite…

Studiu de caz: Granzii de la Dimex 2000 Company, care s-au asociat cu Alpina Blazna, au ajuns să se judece pe la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru un contract de 1,2 milioane de lei, pentru ridicarea unei capele mortuare în Șintereag.

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a dat dreptate constructorului Dimex 2000 Company, a admis contestația și a dispus anularea deciziei Primăriei Șintereag care declara admisă oferta depusă de un alt constructor din Beclean, Miron Construct SRL. De asemenea, CNSC obligă autoritatea contractantă să continue procedura de atribuire prin reeveluarea ofertei depuse de SC Miron Construct SRL și la emiterea unui nou raport/rezultat al procedurii.

„Consiliul admite contestația depusă de SC Alpina Blazna SRL și SC Dimex 2000 Company SRL, în contradictoriu cu comuna Șintereag. Anulează actele autorității contractante privind stabilirea admisibilă și câștigătoare a ofertei SC Miron Construct SRL, precum și comunicarea privind rezultatul procedurii”, este decizia CNSC.

Dimex 2000, de la lucrări de zeci de milioane de lei …la capele mortuare

Dimex 2000 Company este unul dintre cei mai „înfloritori” constructori din județ. Unul dintre cele mai importante contracte din palmares esteexecuția lucrărilor de modernizare a drumurilor județene DJ 151 B și DJ 142, Ungheni – Mica – Târnăveni, din județul Mureș, o investiție de aproximativ 106 milioane de lei.

De asemenea, constructorul mai are în palmares „extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Dej și alimentarea cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur”, în valoare de aproape 70 de milioane de lei. Se bate pentru modernizarea Transalpinei de Apuseni, un contract în valoare de 127 de milioane de lei. A câștigat amenajarea pistelor de biciclete pe malurile râului Cibin din Sibiu, un contract în valoare de 34 de milioane de lei.

În 2021, Dimex 2000 Company raporta o cifră de afaceri de 205 milioane de lei, un profit net de 9,2 milioane de lei și datorii de peste 100 de milioane de lei. Constructorul avea 209 angajați, cel mai mic număr din 2015 încoace.

În 2020, cifra de afaceri înregistrată de Dimex era sub 200.000 de lei, iar profitul nu trecea de 8,5 milioane de lei. Datoriile nu erau nici ele la fel de mari, ajungând la doar 66,3 milioane de lei. Cifra de afaceri a trecut pragul de 100 de milioane de lei în 2018, când și profitul era cu 3 milioane de lei mai mic.

Cum ajunge Dimex 2000 Company să participe la licitații nesemnificative, organizate de comune? Ei bine, participarea la licitații importante vine cu niște costuri… importante, astfel că marii constructorii efectiv nu își permit să țintească numai contracte cu valori mari.

Garanția de bună execuție alungă firmele de la licitații

Condițiile impuse constructorilor prin licitațiile publice nu sunt deloc confortabile. Una dintre ele este garanția de bună execuție, care ajunge și la 10% din valoarea lucrării. Astfel, la un contract de 10 milioane de lei, constructorul trebuie să pună pe masă un milion de lei, fără discuții. Asta în condițiile în care își primește banii eșalonat, în funcție de lucrările desfășurate.

Potrivit legii, autoritățile sau companiile de stat care contractează lucrări solicită executanților o garanție de bună execuție, care merge până la 10% din valoarea lucrării. Aceasta este menită să acopere pagubele suferite de contactant, în caz că lucrarea nu este dusă la capăt sau nu este executată corect.

Garantarea cu cash sau alte forme directe este însă imposibilă pentru majoritatea firmelor mici și medii. Chiar și pentru firmele mari angrenate în mai multe licitații publice este un efort prea mare ținând cont de sumele mari de bani ce trebuie scoase din neant, ce mai și rămân blocate ani de zile.

Pentru asta sunt folosite împrumuturile din bănci, însă constructorii fie nu au acces la ele, băncile nefiind foarte darnice, fie vin cu niște dobânzi absolut nesimțite. Astfel, la sumele ce reprezintă garanțiile de bună execuție se adaugă și dobânzile percepute de bănci.

O soluție folosită de firme era reprezentată de asigurări, care presupun plata unui procent din garanție. Și această variantă devine complicată, mai ales după falimentul City Insurance, care a lăsat un gol imens în această piață, în condițiile în care firma vindea peste 80% din totalul polițelor de garanție emise pentru lucrări din România.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a încercat să atenueze temporar impactul negativ, prin promovarea unei Ordonanțe de Urgență care să prelungească valabilitatea polițelor emise de City Insurance, peste termenul prevăzut de Legea Insolvenței. Noul termen este expirat însă din 11 iulie. Peste 22.000 de lucrări din toată țara primiseră garanția City Insurance.

Frasinul recunoaște problema asigurării garanțiilor de bună execuție

Problema asigurărilor garanțiilor de bună execuție a fost recunoscută și atinsă de un alt mare constructor din Bistrița-Năsăud, Frasinul. Acesta spune că deși ar avea logistica și forța de muncă pentru a licita un tronson din construcția unei autostrăzi, compania este împiedicată tocmai de imposibilitatea asigurării acestei garanții de bună execuție, care în cazul unor asemenea contracte poate să ajungă și la 10-15 milioane de euro.

„Logistica și forța de muncă pe care le are compania noastră i-ar putea permite să aplice imediat pentru construcția de autorstrăzi, însă există ceva ce o împiedică: băncile nu doresc să ofere scrisori de garanție de 10-15 milioane de euro. E un subiect complicat. Am făcut niște simulări și am văzut că, dacă am câștiga un tronson de autostradă, nu am găsit vreo bancă să ne dea scrisoare de garanție. Toate companiile mari lucrează în parteneriat cu băncile ca să obțină garanții și asgurări și, cu toate că suntem solvabili ca și companie, nu avem certitudinea cp putem primi de la bănci scrisori de 10-15 milioane de euro”, a explicat Traian Larionesi, în revista 100 Companii Inovatoare din Transilvania.

Andreea Moldovan