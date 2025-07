23 de angajați ai Ocolului Silvic Vișeu, dintr-un total de 44, au fost loviți subit de o „misterioasă afecțiune” digestivă și au dispărut simultan în concediu medical. Aparent colonul iritabil lovește în funcție de organigramă: de la foști directori, contabili și șefi de depozit, până la pădurari și șoferi, toți au dat bir cu fugiții exact când noii șefi au început să verifice neregulile.

Mai mult, 19 angajați sunt anchetați de Casa de Asigurări, iar 12 s-au ales cu plângeri penale la DIICOT și Parchetul General pentru abuz și neglijență. Surse indică semnături falsificate, cereri trase la indigo, și o soție de pădurar care a ridicat toate adeverințele medicale la pachet. Cazul pare desprins dintr-o farsă proastă, dar consecințele sunt cât se poate de reale: 11 cantoane forestiere au rămas complet nepăzite, adică pădurile au fost lăsate la mila hoților.

Patrulele de jandarmi au fost mobilizate în ultimul ceas, iar proprietarii pădurilor trag semnale de alarmă: tăieri ilegale de sute de milioane de euro, mușamalizate cu complicitatea unor procurori și comisari. Totul se prăbușește peste o administrație incompetentă și, mai grav, vinovată. România devine deșert nu doar din cauza climei, ci și a celor care legalizează jaful cu parafa statului.

Ce spun familiile Gălățean și Rondolean proprietarii unor suprafețe de pădure și pe Valea Vaserului

“În urma implicării personale în documentarea și investigarea persoanelor vinovate precum și a cuantumului prejudiciilor făcute prin tăierile ilegale pot să afirm și dovedesc următoarele: prejudiciul adus statului din tăierile ilegale (ocolul Borșa minim 200 milioane de euro / familiei mele minim 3 milioane, ocolul Sighet 3 milioane de euro statului ex . 340 ha rase in 2021 și mie cam 150.000 euro și la Vișeu pe Valea Vaserului statului minim 2 milioane și mie vreo 300.000 euro). Trag un semnal de alarmă și reproșez echipei de comisari de la IPJ Maramureș și comisarului IGPR de la serviciul delicte silvice ca au știut și închis ochii la masacrarea pădurilor cauzate de lăcomia anumitor grupuri și mai grav este ca ei au fost “coordonați“ spre aceste inacțiuni de anumiți procurori aparținând chiar Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau parchetelor inferioare. Din această cauză se întâmplă aceste atrocități, nu fapte atipice cum s-a exprimat cu blândețe liderul sindical Darius Dobra. Aplicarea amenajamentului pe oricare dintre ocoalele silvice subordonate Direcției silvice Mm inclusiv cele de la Vișeu, Borșa, Sighet de unde eu am documente și consfințite de evidențele Sumal (1 si 2) arată evidența celor susținute de mine. Aștept cu nerăbdarea implicarea DIICOT și poate chiar a EPPO pentru clarificarea împrejurărilor acestor distrugeri și deșertificări transformate în sport național și legalizate exact de cei care trebuie să le combată care culmea sunt și plătiți regește din banii noștri!

Aștept cu nerăbdare ca noul ministru al Pődurilor să aplice legea actuală și să ia măsuri imediate mai ales că dumneaei are studii de drept și știe ce înseamnă dreptul la proprietate și nerespectarea lui.

O să îi duc personal doamnei ministru Diana Buzoianu și sentințele definitive care consfințesc cele spuse de mine de mine. Sentințele executorii de la tribunalele Maramureș, Cluj , Curtea de apel Cluj și ICCJ“, ne-a transmis Crin Gălățean.