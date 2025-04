Tentativa de omor care a avut loc la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași în mai 2023 nu este doar un incident violent izolat, ci o manifestare extremă a unui conflict profund, cu rădăcini vechi, încărcat de implicații politice, ideologice și o rețea de influență care pare să atingă structuri oculte și oameni protejați.

Un atac cu tentă ritualică într-o universitate de prestigiu, mușamalizat în tăcerea instituțiilor.

De la colaboratori la inamici, cum a început războiul psihologic

Agresorul, Mihai-Ovidiu Comanac, un fost membru al Ligii Studenților din Iași, l-a atacat fizic pe Silvian-Emanuel Man, fondatorul acestei organizații, într-un context care implică nu doar violență fizică, ci și presiuni psihice constante, tentative de șantaj, hărțuire sistematică și amenințări directe, toate desfășurate pe un fundal de tensiuni ideologice și suspiciuni legate de protecția pe care Comanac ar beneficia-o din partea unor cercuri de influență apropiate serviciilor de informații sau mediilor politice.

Un „părinte foarte important” și ordinele neclare ale unei structuri invizibile

În dosarul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași se arată o poveste care depășește granițele unui conflict personal. Potrivit dosarului, relația cu Comanac s-a degradat radical începând cu anul 2018, după o perioadă de colaborare aparent normală. Comanac a început atunci să facă presiuni asupra organizației și asupra lui Man personal, susținând obsesiv că Liga Studenților trebuie să se „supună” unor directive venite de la o persoană nenumită, un „părinte foarte important”. Refuzul lui Man de a se conforma acestei viziuni a dus la o escaladare a comportamentului lui Comanac, care a devenit tot mai agresiv, instabil și periculos.

O CONVERSAȚIE ÎNTRE SILVIAN MAN ȘI MIHAI COMANAC DIN DOSARUL AGRESIUNII

– Silvian, nu este bine ceea ce faci tu cu Liga! Mie nu îmi place!

– De ce?

– Pentru că nu este bine!

– De ce?

– Pentru că… așa a zis cineva.

– Cine?

– Cineva!

– Cine este acel cineva?

– Un părinte!

– Ce părinte?

– Un părinte!

– Cine?

– Cineva foarte important! Nu este treaba ta! Treaba ta este să asculți! Să faci ascultare!

– De cine?

– De cine trebuie!

– Adică? Ce?!

– Silvian, știi foarte bine ce trebuie să faci. Trebuie să faci ascultare… de mine! Să te

supui… mie!

Lupta pentru controlul Ligii Studenților: manipulare, presiuni, teroare

Solicitările făcute de Comanac vizau cenzurarea totală a activității civice a Ligii Studenților și a pozițiilor publice asumate de aceasta, inclusiv cerințe de renunțare la criticarea plagiatorilor de la vârful sistemului universitar și politic, abandonarea susținerii pentru Mitropolia Basarabiei și atacarea directă a unor jurnaliști incomozi, cum ar fi Emilia Șercan. Aceste pretenții au fost însoțite de amenințări explicite: „Taci din gură! Nu mai spune și nu mai fă nimic!”.

Conspirații, zvonuri și îndemnuri la sinucidere, un scenariu demn de dosarele X

Comanac a susținut în mod repetat că este protejat de oameni influenți, că orice tentativă de a-l trage la răspundere ar constitui „ultraj” și că nimeni nu îl poate atinge. În spatele acestor declarații se întrevede convingerea că face parte dintr-un cerc intangibil, o rețea închisă care acționează dincolo de normele legale și morale.

Din dosar rezultă că agresorul a orchestrat o campanie de intimidare care a durat ani întregi și a inclus metode dintre cele mai diverse: distribuirea de zvonuri absurde despre implicarea lui Man în traficul internațional de celule stem, insinuări legate de apartenența acestuia la organizații oculte sau masonice, acuzații de evreitate ascunsă, infiltrare în Biserică, control politic din partea SUA sau SRI, și alte teorii conspiraționiste.

Mai mult decât atât, Man a fost îndemnat de mai multe ori, direct sau indirect, să se sinucidă. Formulări precum „leagă-ți o piatră de gât și aruncă-te în Bahlui” ori „spânzură-te” nu sunt simple expresii șocante, ci dovezi ale unui comportament abuziv sistematic, menit să distrugă nu doar reputația, ci și stabilitatea psihică a victimei.

“Confruntat de către redacția 7est.ro cu situația că Man are probleme de sănătate ca urmare a evenimentului din mai 2023, atacatorul nu s-a dezmințit și susține că acesta trebuie compromis: „Foarte bine! Am să îi mai dau eu două, ca să îl liniștesc de tot! El mi-a cerut bani pentru medicamente ca să își retragă plângerea! Nu îi dau nimic! Doi pumni în cap îi dau! Nu are el nimic. Noi avem documente de la cabinet de la Universitate (n.r. Cuza), înregistrări, martori, prin care putem dovedi că este bolnav psihic de 10 ani, avem și pe cineva la spital (n.r. de psihiatrie – n.red.) Toate actele semnate de el sunt nule, vă dați seama? I-am spus, Silvian, du-te la un control, du-te la psihiatrie, cunoaștem noi niște medici acolo, îi dau niște pastile, îi fac o perfuzie, îi bagă ceva și pac! L-am terminat! (…) Silvian trebuie compromis prin sex. Trebuie să găsim ceva cu sex. De ce prin sex? Ca să se scârbească oamenii Bisercii de el, să nu îl mai susțină preoți sau credincioși” au scris cei de la 7est.ro.

IMPLICAȚII POLITICE, INTERLOP SAU TEOLOG?

Atacatorul îl apără pe generalul Olaru și pe fostul ministru Sorin Cîmpeanu

Adevărata miză a conflictului dintre Silvian Man și Liga Studenților, pe de o parte, și Ovidiu Comanac, alături de cei care îl susțin, pe de altă parte, devine vizibilă abia în contextul scandalului plagiatelor dezvăluite de jurnalista Emilia Șercan. Printre numele vehiculate se regăsesc personaje influente precum Gabriel Oprea, Codruț Olaru, Tudorel Toader, Sorin Cîmpeanu, Gabriel Vlase și alți lideri din structuri-cheie ale statului.

În plângerea penală depusă în dosar, Man afirmă că i s-ar fi cerut de către Comanac să înceteze orice acțiune a Ligii Studenților legată de problematica plagiatelor politicienilor, de dificultățile întâmpinate de studenții UMF Iași, să renunțe la vizitele organizate la foștii deținuți politic, să cedeze înregistrările interviurilor realizate în cadrul acestor vizite unei alte asociații, să oprească promovarea discursului pro-unionist în Republica Moldova și, mai mult, să adopte narativele oficiale promovate de Federația Rusă.

Aceste aspecte au fost relatate și de publicația 7est.ro.

Atacatorul de la UMF nu s-a sfiit să își afișeze deschis opțiunile pro-ruse și să se lanseze în atacuri denigratoare la adresa ierarhilor români din Republica Moldova, susținând în vara anului 2023 : „Noi trebuie să ajutăm Rusia să câștige războiul. Dacă Putin nu câștigă am încurcat-o! Noi nu suntem de acord cu ce face Mitropolia Basarabiei pentru că este pro NATO, cu Europa. Mai bine să fim cu vecinii. (n.r. ruși) Ierarhii noștri sunt cumpărați și atunci nu mai gândesc pentru popor. Vi se pare că poporul vrea cu Occidentul? Tocmai de aceea noi nu suntem de acord cu ce face Silvian în Basarabia!”

Limbajul codificat: „Macab”, „Boz”, „Knab” și frăția nevăzută

Un element deosebit de tulburător este limbajul criptic și ritualic folosit de Comanac și apropiații săi, care reluau obsesiv termeni precum „penta”, „Macab”, „Boz”, „domnul Knab” cuvinte lipsite de sens clar, dar încărcate cu o simbolistică ocultă. Aceste expresii, împreună cu atitudinile bizare și intervențiile repetitive în viața publică și profesională a lui Man, compun un peisaj aproape sectar, în care agresorul își exercită influența printr-un amestec de misticism, manipulare și violență latentă.

De asemenea, agresorul insistă cu o strofă pe pagina lui de Facebook, publicată prima data în 2021 iar apoi în primăvara anului curent, surse ale Gazetei de Cluj afirmă că acea strofă ar face referire tocmai la Președintele Ligii Studenților.

Aula ca scenă a violenței, când cuvintele nu mai ajung, vorbesc pumnii

Punctul culminant al acestui conflict a fost atins pe 11 mai 2023, când, la finalul unei conferințe desfășurate în Aula „George Emil Palade” din cadrul UMF Iași, Silvian Man a fost agresat fizic de Comanac.

În fața mai multor martori, inclusiv cadre medicale, Comanac l-a insultat pe Man, l-a lovit în ceafă, l-a prins de păr, l-a tras de cravată și, în cele din urmă, i-a aplicat o lovitură extrem de puternică în gât, în zona mărului lui Adam. Nodul cravatei a fost împins în fosa suprasternală, determinând o obstrucție severă a căilor respiratorii. Man a căzut la pământ și a fost imobilizat de Comanac, care a încercat să-l sufoce strângându-l de gât. A fost nevoie de intervenția altor participanți, inclusiv Toma Tătaru, pentru a-l desprinde pe agresor de victimă.

Certificatul medico-legal care confirmă tentativa de ucidere prin sufocare

Certificatul medico-legal întocmit a doua zi de IML Iași este fără echivoc. Silvian Man a suferit o inflamație severă a gâtului, edem glotic, afectarea corzilor vocale și dispnee severă.

El a fost diagnosticat cu disfonie, a avut episoade de sângerare și leșin, saturații de oxigen sub 90% și o scădere dramatică a capacității respiratorii de la 50–66% înainte de incident, la 25–34% după agresiune. Într-o formă de ironie sinistră, atacul fizic a avut ca efect exact ceea ce agresorul solicitase insistent: reducerea victimei la tăcere. Medicii i-au recomandat repaus vocal de cel puțin 3–5 zile pe lună, iar efectele resimțite s-au prelungit pe parcursul întregului an.

Dincolo de traumele fizice și psihice, acest caz chestionează funcționarea instituțiilor de ordine și protecția de care pare să se bucure agresorul. Potrivit unei investigații realizate de publicația 7est.ro, Mihai-Ovidiu Comanac se laudă că este „protejat de servicii” și că nimeni nu-i poate face nimic. În acest context, este alarmantă lentoarea cu care autoritățile au reacționat, lipsa unei condamnări ferme și absența unor măsuri preventive pentru protejarea victimei, în ciuda unei evidente tentative de omor.

Probele există, martorii confirmă, dar autoritățile privesc în altă parte

În data de 10 iulie 2023, Silvian Man a depus plângere penală împotriva lui Comanac pentru tentativă de omor, amenințare și șantaj. A pus la dispoziția autorităților documente medicale, filmări, înregistrări audio, mesaje text și o listă de martori, printre care se află inclusiv colonelul Aurelian Moraru, director al Spitalului Militar Iași. Cu toate acestea, cazul pare să se lovească de o tăcere suspectă, care adâncește impresia unei rețele de protecție subterană, gata să sacrifice legea pentru a acoperi un om cu legături nevăzute, dar extrem de influente.

Această poveste nu este doar despre un act de violență. Este o radiografie a fragilității statului de drept în fața intereselor oculte, o demonstrație a modului în care un activist civic poate fi redus la tăcere printr-o combinație de manipulare, presiune psihică și agresiune fizică, sub privirile neputincioase sau complice ale autorităților. Este un avertisment că libertatea de exprimare și dreptul de a fi critic într-o societate democratică nu sunt garantate, ci trebuie apărate în fața celor care consideră că au dreptul să decidă cine vorbește și cine tace.

Gazeta de Cluj l-a contactat pe Ovidiu Comanac, însă acesta nu a răspuns apelurilor.