Cei trei clujeni implicați în dosarul de trafic al unei tone de cocaină, frați Iosif și Bogdan Șugar, și cumnatul unuia dintre ei, PĂLĂCEAN SILVIUS AUGUSTIN au fost eliberați din arest preventiv. Ulterior, instanțele au revocat și măsura de control judiciar privitoare la cei trei. De altfel, întregul dosar începe să fie lipsit de ”substanță” dacă e să ținem cont de faptul că judecătorii au refuzat să emită un mandat de arestare pentru NASRALLAH EDDINE NOR JOSEPH, presupusul cap al rețelei de traficanți. În 2019, o tonă de cocaină a ”naufragiat” pe litoralul românesc, iar polițiștii din zonă au avut norocul să afle despre acest lucru.

Inițial, judecătorii au dispus înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea a controlului judiciar. Ulterior, Tribunalul Tulcea a dispus și revocarea controlului judiciar.

”În conformitate cu art. art.207 alin.5 cod pr.penală. Revocă măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii SUGAR IOSIF AUGUSTIN , ALEXANDRU CLAUDIU și PALACEAN SILVIUS AUGUSTIN. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu”, arată soluția pe scurt a instanței care nu a mai fost contestată.

Potrivit rechizitoriului, ei ”au avut ca sarcini procurarea logisticii, închirierea de imobile, autoturisme, asigurarea mijloacelor de comunicaţie, cooptarea în grupul infracţional organizat a persoanelor necesare pentru derularea operaţiunii”.

De asemenea, judecătorii din Tulcea au refuzat să îl aresteze pe NASRALLAH EDDINE NOR JOSEPH, presupusul cap al rețelei.

”Respinge propunerea de arestare preventivă a inculpatului NASRALLAH EDDINE NOR JOSEPH. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală Cheltuielile judiciare avansate de către Stat rămân în sarcina acestuia”, se arată în soluția pe scurt.

Și Rostyslav Kirnos, unul dintre membrii Balkan Cartel, reținut și el în acest dosar a fost eliberat din penitenciar.

Astfel că, până în momentul de față, singurii care au fost condamnați în acest dosar sunt doi șoferi sârbi, care aveau rolul de cărăuși. Ei au fost prinși, din întâmplare, de doi polițiști șpăgari care, la rândul lor, au fost și ei trimiși în judecată. Cei doi șoferi au primit câte 9 ani și patru luni de închisoare cu executare.

Clujenii asigurau logistica traficanților

Potrivit dosarului penal, Șugar Iosif se afla în anturajul inculpaților MANOLE GABRIEL, MATEI IULIANA, POSTOLEA ALEXANDRU, DURAN DOMENECH ANTONIO, LEON PALACIOS RUBEN PEDRO, LEON PALACIOS EDGAR JUAN, STOJIC PREDRAG, ALEXANDRU CLAUDIU, CALERO HENARES ALVARO JESUS, KIRNOS ROSTYSLAV și SABATER NIETO JUAN ANTONIO, fiind cooptat de către spanioli, încă de la început, în grupul infracțional constituit în scopul recuperării cocainei livrate din Brazilia.

”Atribuțiile sale în cadrul grupului vizau asigurarea suportului uman și logistic, astfel încât ceilalți membri ai grupului să beneficieze de posibilitatea de a se deplasa și de a comunica în siguranță, pentru ca activitatea de recuperare a cocainei să aibă loc în cele mai bune condiții. De menționat este și că, pentru asigurarea conspirativității, în toate demersurile întreprinse, a folosit alias-ul „***”.

Fratele lui, Bogdan, trebuia să ajute la descărcarea și încărcarea pachetelor cu cocaină.

În martie 2019, Iosif Șugar a închiriat din Cluj-Napoca un jeep care a fost folosit de către traficanți pentru a merge în Tulcea.

”În cursul datei de 11.03.2019 inculpatul Șugar Iosif a activat cartela telefonică sim prepaid cu numărul de apel *** în mun. Cluj-Napoca judeţul Cluj și tot aici a creat contul de Facebook cu ID-ul „***” asociat cu acest număr de telefon, cont creat în aceeași zi pentru a-și atribui o altă identitate și pentru a purta discuții telefonice conspirate cu ceilalți membri ai grupului infracțional. Tot utilizând acest post telefonic, inculpatul Șugar Iosif a luat legătura cu martorul S*** – proprietar al pensiunii „***” din loc. Nufărul, jud. Tulcea, dar și cu *** – administrator al pensiunii „***” din loc. Bălteni, com. Beștepe, jud. Tulcea, cu scopul a închiria cele două locații pentru membrii grupului infracțional”, se arată în rechizitoriu..

Tot el s-a ocupat și de închirierea unei pensiuni din localitatea menționată anterior și s-a asigurat ca locația să aibă acces la un ponton pentru a putea descărca pachetele de cocaină de pe șalupe. De asemenea, Șugar s-a mai ocupat de cumpărarea bărcilor pentru transportul drogurilor și de achiziționarea de scule.

Cumnatul și-a dat demisia ca să nu fie prins

Rechizitoriul mai arată că ”ulterior finalizării operațiunii de recuperare a drogurilor, inculpatul PĂLĂCEAN SILVIUS AUGUSTIN a părăsit zona împreună cu inculpații Șugar Iosif și Șugar Bogdan, îndreptându-se către municipiul Cluj Napoca, judeţul Cluj. De aici, pentru a-și pierde urma, la inițiativa cumnatului său, inculpatul Șugar Iosif, coinculpatul Pălăcean Silviu a demisionat de la locul de muncă din municipiul Cluj Napoca și a părăsit teritoriul țării la data de 23.03.2019 de pe Aeroportul Cluj-Napoca, la bordul aeronavei Wizz Air cu indicativul *** în direcția Valencia, Spania. Potrivit declarației sale, de la acel moment a rămas pe teritoriul Spaniei, locuind la sora și cumnatul său, inculpatul Șugar Iosif revenind în țară în februarie 2020, ocazie cu care a fost depistat de organele de politie judiciară delegate în cauză. Din declarația dată în fața procurorului la data de 21.02.2020 rezultă și că, pe durata șederii în Spania, s-a întâlnit cu inculpații MANOLE GABRIEL și POSTOLEA ALEXANDRU („În anul cât am stat în Spania m-am mai întâlnit de câteva ori cu POSTOLEA ALEXANDRU și Manole Gabriel care locuiesc în niște sate învecinate cu Minjas, tot în regiunea Mallaga și cu care am mai ieșit la restaurant de câteva ori. Aceștia au luat legătura de fiecare dată cu cumnatul meu și prin el stabileau întâlnirile. Nu îmi mai amintesc ce am discutat de fiecare dată când m-am întâlnit cu aceștia și nu știu dacă am mai discutat ce s-a întâmplat în Deltă în martie 2019”)”.

Șeicul cocainei

Potrivit procurorilor, tonele de cocaină au fost comandate de Balkan Cartel producătorilor de cocaină din Columbia.

”NASRALLAH EDDINE NOR JOSEPH zis SHEIK-UL – figură proeminentă a traficanților de droguri din America de Sud, a fost contactat, la începutul anului 2019, prin alți membri ai organizației sale criminale, de origine sârbă, de către membrii ai Balkan Cartel, pentru a furniza o cantitate de 3 tone de cocaină, destinată vânzării și consumului în Europa de Vest și Balcanii de Vest. Inculpatul a strâns cantitatea de cocaină de la diferiți furnizori din America de Sud, predominant columbieni, după care, prin intermediul unuia din locotenenții săi, a încărcat-o în nava Eden ancorată în Portul Belem din Brazilia.

Inculpații cetățeni spanioli au fost cei ale căror servicii profesioniste au fost contractate de către Balkan Cartel pentru extragerea cocainei din mare, fiind specializați în acest domeniu, dat fiind și faptul că sunt scafandri autorizați”, mai arată rechizitoriul.

Cocaină de 200 milioane euro

Dată fiind puritatea (gradul de concentrație deosebit de ridicat, în jur de aproximativ 90%) cocainei depistate (1.797,399 kilograme în total), valoarea de piață a acesteia este de aproximativ 200.000.000 euro en gros, respectiv aproximativ 600.000.000 euro en detail, astfel cum rezultă și din datele furnizate de către Agenția Națională Antidrog, potrivit Raportului anual cu privire la traficul și consumul de droguri în anul 2018 în România.

Ancheta merge bine

Potrivit DIICOT, traficanții de droguri au trecut de sistemul de radare SCOMAR pentru că aparatura nu a funcționat taman când navele care transportau droguri se apropiau de litoralul românesc.

„Introducerea cocainei pe teritoriul României a survenit și în condițiile unor disfuncționalități tehnice la sistemul SCOMAR, astfel cum rezultă din probele administrate în cauză”, arată procurorii.

După ce informațiile au apărut în presă, ministrul de Interne din acea perioadă, Carmen Dan, a anunțat că va face o anchetă pentru a vedea care au fost motivele pentru care radarele s-au stricat exact în acel moment.

„Sistemul SCOMAR nu poate fi oprit. Există poate situații în care nu funcționează la capacitate maximă. Este un sistem care funcționează non-stop de 10 ani, însă intervenim de fiecare dată pentru a reintra în fluxul normal de funcțiune. Eu nu am avut informații că acest sistem ar fi căzut sau ar fi funcționat la capacitate redusă”, declara Carmen Dan.

Rezultatul anchetei nu a mai fost făcut public.

