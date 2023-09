În timp ce unii oameni de afaceri din Bistrița încearcă din răsputeri să își ducă la bun sfârșit anumite investiții respectând legea, însă anumiți funcționari din Primăria Bistrița le bagă bețe în roate la greu, alții funcționează în ilegalitate. Și aceștia din urmă sunt destui. Pe unul, față de care municipalitatea închide ochii, vi l-am prezentat deja – Gelu Drăgan, proprietarul Emi Center. Dar stați liniștiți, mai sunt. Drept urmare, Gazeta de Bistrița a decis să îi ia pe rând în colimator.

Primăria Bistrița este, așa cum am arătat nu o dată în paginile Gazeta de Bistrița, pentru unui mumă, pentru alții ciumă. În această ediție vă vom arăta cum municipalitatea a fost și este încă mumă pentru societatea care administrează Clubul Soho, denumit oficial Soho Music Hall, de pe str. Dimitrie Cantemir din Bistrița, ce funcționează ilegal. Ilegal cu sprijinul funcționarilor din primărie care i-au eliberat clubului un certificat de funcționare, anul acesta. Culmea însă, în incinta de pe str. Dimitrie Cantemir nr. 1 au fost organizate activități încă de anul trecut. Și dovezi sunt chiar fotografiile postate de reprezentanții Clubului Soho rețelele de socializare.

Fără documentele legale la bază, primăria i-a dau undă verde să funcționeze

De ce spunem că acest club funcționează ilegal? În primul rând e vorba despre spațiu, ce are ca proprietar SC Lancea SRL și, conform CF, figurează ca hală de depozitare.

Când celor de la Soho, chiriași în spațiul cu pricina, li s-a eliberat certificatul de funcționare, nu s-a făcut vreo schimbare de destinație, așa cum cere legea pentru a putea funcționa ca și club/discotecă/spațiu de concerte. Și deși ceea ce este inserat în CF nu pușcă cu activitatea care urma să fie desfășurată în respectivul spațiu, funcționarii din primărie au semnat documentul.

Că nu a făcut schimbare de destinație, recunoaște și Marius Crăciun, proprietarul firmei care administrează Clubul Soho. Contactat de Gazeta de Bistrița, el a explicat că au fost ținuți o vreme pe tușă fiindcă li s-a băgat bețe în roate, însă la un moment dat au fost chemați “mai mulți” (mai mulți reprezentanți ai unor firme) care avea nevoie de astfel de certificate de funcționare și li s-au înmânat documentele.

Acesta a ținut însă să precizeze că a început demersurile și că încearcă să rezolve “din mers”. A început, dar acolo au avut loc evenimente, și înainte și după obținerea certificatului de funcționare eliberat în condiții dubioase de municipalitate.

În plus, Marius Crăciun ne-a mărturisit că atunci când a fost la primărie pentru a-și autoriza activitatea, era convins că are nevoie de un certificat de urbanism și de schimbare de destinație, motiv pentru care a angajat un topograf care a început să facă măsurători în acest sens. Ulterior, i s-a spus că nu mai are nevoie de schimbare de destinație și i s-a eliberat autorizația de funcționare.

Lacune legale pe securitatea la incendii

Fiindcă activitatea clubului se desfășoară la etajul clădirii și are, momentan o singură ușă de evacuare în curte, am fost curioși să aflăm cum stă din punctul de vedere al avizelor și autorizațiilor de securitate la incendii, mai ales că tragicul eveniment care a avut loc la Colectiv în București e încă proaspăt în memoria publicului, deși au trecut 8 ani de atunci.

Drept urmare am adresat niște întrebări Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bistrița-Năsăud. Așa am aflat că nu au așa ceva și nici nu au nevoie. De ce? Deoarece spațiul cu pricina spaţiul figurează ca și hală și are sub 600 m și, în plus, numărul de persoane care ar avea acces este sub 200. Numai că, în incinta clubului au avut acces mai multe persoane decât limita prevăzută de normele legale, motiv pentru care au fost și amendați. Per total nereguli, constatate în urma a patru controale efectuate de ISU BN, cei de la Soho au fost “blagosloviți” cu amenzi în valoare totală de 12.000 lei. Dacă le-au plătit în termen de 15 zile de la primirea procesului verbal, au scăpat cu jumătate.

Culmea este că amenzile au fost aplicate în perioada 2022-2023, adică și înainte de a avea autorizație de funcționare.

Mai jos, puteți citi integral răspunsul ISU Bistrița-Năsăud:

“Urmare a cererii dumneavoastră înregistrată la unitatea noastră cu nr. 707492 din 24.08.2023, formulată în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:

1. În urma verificării documentelor prezentate de către administrator și a verificărilor în teren (controale tematice inopinate pe timpul desfășurării activității) s-a constatat că obiectivul la care faceți referire nu intră în categoria construcțiilor și amenajărilor pentru care Inspectoratul pentru Situații de Urgență eliberează avize și autorizate de securitate la incendiu.

2. În perioada 2022-2023 au fost executate patru controale la operatorul economic la care faceți trimitere în cererea dumneavoastră. În urma neregulilor constatate au fost aplicate două sancțiuni cu avertisment și opt amenzi în cuantum total de 12.000 RON.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate în rezolvarea problemelor ce intră în competența informațiilor de interes public”.

Acu se face cale de evacuare în caz de incendiu

Între timp am mai adresat o serie de întrebări Inspectoratului, pentru care nu am primit încă răspuns, fiindcă ne interesa foarte mult ce anume nereguli au constatat cei care au mers în control și, în mod special, dacă clubul are ușă pentru evacuare în caz de incendiu. Deocamdată, nu am primit un răspuns, dar așteptăm.

L-am întrebat însă și pe Marius Crăciun despre acest aspect, acesta precizându-ne că “în interior, pe partea stângă a barului” a făcut o astfel de ușă de evacuare și că urmează să facă și scările care fac legătura între spaţiu și curte.

Când vor fi gata, vom vedea. Până atunci vom sta cu ochii ațintiți pentru a nu se mai repeta o altă tragedie și pentru ca legea să fie respectată.

Demn de lăudat, este faptul că cei de la Soho au adus pentru tinerii din Bistrița trupe și interpreți de renume, precum Cargo, Taxi, Proconsul, Phoenix, Grimus, Bosquito, Ada Milea, Motoract, etc. Unii dintre invitați au riscat însă să evolueze în incinta clubului.

Gazeta de Bistrița