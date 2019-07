Clubul Rotary Bistrița Nosa la început de an rotarian. Proiecte derulate

Intrarea în anul nou rotarian 2019/2020 a fost marcată de clubul Rotary Bistrița-Nosa în cadrul ceremoniei de schimbare a colanului, organizată la restaurantul Coroana de Aur în data de 11 iulie 2019.

Vasile Nicolae Bârlea, președintele clubului în anul 2018/2019, a prezentat bilanțul activității clubului – proiecte axate pe domeniile educație și sănătate, în valoare de 23.000 euro, precum și participarea la numeroase evenimente districtuale și internaționale, demonstrând că a reușit să confirme tema anului său, ”Be the Inspiration”.

Colanul a fost predat președintelui clubului în anul 2019/2020, Sabina Ioja. Aceasta este practician în insolvență și membră a clubului Bistrița Nosa din anul 2015, si a preluat președinția clubului cu motto-ul ”Rotary Connects the World”, propunându-și să continue proiectele cu tradiție dar și să inițieze proiecte noi, în spiritul valorilor comune rotariene: ”Împreună am realizat multe proiecte, și vreau să vă asigur că le vom continua, …însă îmi doresc să ținem o legătură mai strânsă între colegi și cu celalalte cluburi rotariene și asociații care servesc comunitatea, precum și cu instituțiile bistrițene.”

La eveniment au participat membri ai cluburilor Rotary Năsăud, Dej, Lions Siebenburgen și Lions Bistrița, reprezentanți ai districtului – PDG Marta Maria Mocanu, asistenți de guvernator, precum și președintele Consiliului Județean, Radu Moldovan, prefectul județului, Ovidiu Frenț si reprezentanți ai Primăriei Bistrița și Primăriei Rodna.





Primul proiect al clubului în noul an rotarian a fost tabăra de arte pentru 5 elevi din Republica Moldova, de la Liceul ”Ștefan cel Mare”, insoțiti de profesoara Natalia Cornițel. Participanții au fost găzduiți la Liceul de arte ”Corneliu Baba” Bistrița și au fost susținuți pe perioada șederii de clubul Rotary Bistrița Nosa.

Cele 11 zile de activități au trecut foarte repede și au lăsat amintiri plăcute pentru musafirii noștri – ateliere de modelaj și pictura, sub indrumarea artiștilor Alin Rihor și Mircea Mocanu, vizita la Simpozionul Internațional de Pictura ”Școala de la Bistrița”, ediția V, organizat la Colibița, unde tinerii au cunoscut o parte din artiștii locali, vizita expoziției Marianei Mocanu, ”Tărâmurile Memoriei” de unde au fost apoi ghidați de artist in atelierul personal. Tinerii au cunoscut și cultura locală, au vizitat Muzeul Județean Bistrița-Năsăud, Biblioteca Județeană, au vizionat un film despre Bistrița și au vizitat turnul Bisericii Evanghelice însoțiți de istoricul de artă Vasile Duda.





Pe perioada șederii lor la Bistrița, au participat la schimbarea mandatelor președinților cluburilor Rotary Bistrița Nosa si Interact Bistrița Nosa și au fost insoțiti de dna. Eugenia Sular și de membri ai clubului.

Al doilea proiect ce a marcat inceputul anului rotarian este un proiect cu tradiție in clubul Bistrița-Nosa și a fost organizat, ca in fiecare an, împreună cu partenerii nostri de la Tășuleasa. Programul de schimb internațional YEP organizat in perioada 18-25 iulie 2019 a numărat 13 tineri cu vârste intre 15 si 18 ani din districtul Romania și Republica Molvoda, SUA, Belgia si Cehia, care au participat la acțiuni de voluntariat in cadrul programului celor de la Tășuleasa Social. Tinerii au respirat aerul de munte timp de o săptămână in care au invățat ce inseamnă volutariarul, au participat la activitățile organizate la Tășuleasa și au făcut o drumeție in județul Brașov, unde s-a inaugurat un tronson al drumului Via Transilvanica în prezența a 6 ambasadori.







În 23 iulie a urmat vizita tinerilor la intâlnirea clubului Bistrița-Nosa, unde ne-a bucurat cu prezența si Lili Filip, reprezentanta YEP a districtului 2241 România si Republica Moldova.

Cluburile Rotary Bistrița Nosa și Interact Bistrița Nosa au găzduit joi, 25.07.2019, conferința ”Învățământ superior în științele vieții” susținută de rectorul USAMV, prof. univ. dr. Cornel Catoi si conf. univ. dr. Ciprian Ober.





În cadrul expunerii s-a prezentat conceptul ”One Health” ca relație între om, animale, plante și mediu în care responsabilitatea umană determină sănătatea fiecărei entități. S-au prezentat disciplinele tradiționale și noi din cadrul universității, iar dr. Ciprian Ober a făcut o prezentare captivantă în protetică 3D cu materiale compozite de ultimă generație. Conferința s-a încheiat cu un dialog între invitați si participanți.