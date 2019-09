CJ Cluj și instanțele din Alba vor să bage Someșul pe țeavă pentru afacerea unui ”băiat deștept”. Conexiuni cu un fost general SRI

În spatele afacerii construirii unei ”salbe” de microhidrocentralelor pe râul Someșul Rece se află omul de afaceri din domeniul energiei electrice TEODORESCU ALEXANDRU IOAN. El face parte din cercul de afaceri al lui Lucian Bădescu, fiul fostului general SRI, Dumitru Bădescu. La rândul lui, Bădescu a făcut afaceri cu energie cu fiul lui Gheorghe Ștefan. zis Pinalti, fostul primar din Piatra Neamț, condamnat în primă instanță la trei de închisoare în dosarul Microsoft, dar și cu liderul PNL, Alina Gorghiu. CJ Cluj a autorizat construirea microhidrocentralelor, dar instanța a suspendat autorizația. Ulterior, administrația județeană a reautorizat afacerea care acum se poate derula nestingherită.

În 2010, firma ATS Energy a cerut administrației județene o autorizație pentru construirea a cinci microhidrocentrale pe Someșul Rece. CJ Cluj le-a emis fără nicio problemă, dar Federația Română de Pescuit la Muscă Artificială a obținut la Tribunalul Cluj suspendarea documentelor. Ulterior, firma ATS Energy și CJ Cluj au contestat decizia instanței, iar în urma procesului care, de această dată, s-a judecat în instanțele din Alba Iulia compania privată și CJ Cluj au avut câștig de cauză. Însă, autorizațiile respective expiraseră, așa că cei de la ATS au solicitat instituției conduse de Alin Tișe emiterea unei alte autorizații de construcție pentru trei microhidrocentrale. Bineînțeles, CJ Cluj a emis fără nicio problemă documentele solicitate.

Între timp, ATS Energy (firmă deschisă în Cluj Napoca și, ulterior, mutată în Satu Mare, n.red.) s-a divizat în șapte societăți comerciale, iar acordul de mediu a fost transferat către una dintre societățile rezultate, ATS Energy Rece. Proiectantul lucrării a fost Beny Alex SRL, firmă patronată de un milionar din Satu Mare, Vasile Ţânţaş, condamnat definitiv pentru că a distrus un monument istoric. Țânțaș este unul dintre apropiații fostului partid PDL.

Firma ATS Energy este administrată de TEODORESCU ALEXANDRU IOAN, iar acționarul majoritar este compania RNV INFRASTRUCTURE SRL, printre acționarii căreia se regăsește Teodorescu. RNV este controlată de compania germană ONON HOLDING GMBH. RNV nu are declarată nicio cifră de afaceri și niciun angajat. Din 2012 până anul trecut, conform Ministerului de Finanțe a înregistrat doar pierderi.

Un șanț controlat de inspectorii în construcții

La jumătatea anului, Inspectoratul în Construcții Nord Vest a făcut un control pe șantierul microhidrocentralelor. În linii mari, nu s-a descoperit nimic în neregulă.

”Cu privire la calitatea execuției lucrărilor s-a încheiat în data de 24.052019 un proces verbal de control prin care s-au constat următoarele: stadiul fizic al lucrărilor executate până la finalul anului 2013: s-au executat lucrări de organizare de șantier, de amenajare a terenului, rețeaua de aducțiune pe o lungime de aproximativ L= 400, Dn 1.000-1400 și branșamentul electric. De la reluarea lucrărilor, respectiv din 25.03.2019, s-au executat următoarele lucrări: predare amplasament, trasarea lucrărilor și lucrări de organizare de șantier. Pentru materialele utilizate în execuția lucrărilor, s-au predat certificate de calitate și declarații de conformitate de la producători. Pentru lucrările executate până în decembrie 2013, investitorul a prezentat o expertiză tehnică elaborată de un expert tehnic din care rezultă că obiectul expertizei este evaluarea modului de executare a săpăturii, pozarea conductei precum și umplerea șanțului, cu mențiunea că în caietul de sarcini nu se precizează valoarea minimă a gradului de compactare care trebuie realizată. De asemenea se menționează că nu au fost întocmite procese verbale de verificare a calității lucrărilor executate până la acest stadiu fizic. La data efectuării controlului, execuția lucrărilor este oprită de către reprezentanții Administrației Naționale Apele Române. Ca urmare a celor constatate s-a dispus investitorului asigurarea expertizării tehnice de calitate a lucrărilor executate până la stadiul fizic realizat, de către un expert tehnic atestat conform cerințelor. Reprezentanții Inspectoratului Județean în construcții Cluj vor urmări modul de îndeplinire a măsurilor dispuse la termenul stabilit”, arată documentul constatator

Conectat la un fost general SRI

Revenind la Teodorescu, el face parte din cercul de afaceri al lui Lucian Bădescu, fiul fostului general SRI, Dumitru Bădescu. La rândul lui, Bădescu a făcut afaceri cu energie cu fiul lui Gheorghe Ștefan. zis Pinalti, fostul primar din Piatra Neamț, condamnat în primă instanță la trei de închisoare în dosarul Microsoft, dar și cu liderul PNL, Alina Gorghiu.

Dumitru Bădescu a fost şeful Diviziei de Contrainformaţii Economice a SRI.

Fiul lui, Adrian, este asociat în Power Live One SRL împreună cu fostul colonel SRI Ion Gargancea (fost șef la SRI Giurgiu, n.red.). El deţine 10%, în timp ce Adrian Bădescu, de 33 de ani, are 2,5%. Pe lângă componenta SRI din SRL-ul producător de energie verde, descoperim şi mai vechii parteneri de afaceri ai lui Gabriel Ştefan, fiul fostului prim-vicepreşedintelui PDL Gheorge Ştefan: Eduard Marius Ciucu (cu 5% în Power Live One SRL, prezent şi pe piaţa constănţeană a producătorilor de energie eoliană), Alexandru Ioan Teodorescu (5%) şi Ioana Claudia Finna (5%). Cei amintiţi, împreună cu fiul lui Gheorghe Ştefan, au făcut milioane de euro din vânzarea unor proiecte eoliene, inclusiv din Constanţa (Global Logistics Services SRL, Green Energy SRL, Renovatio Trading SRL etc), către mari producători occidentali, făcând parte din pionierii acestei industrii în România. De asemenea, trebuie menţionat faptul că Adrian Bădescu apare ca administrator şi la Ice Blink Consulting SRL, firmă specializată tot în energia eoliană, la care Lucian Bădescu, de 37 de ani, fiul mai mare al generalului SRI (r) Dumitru Bădescu, este asociat majoritar. Revenind la Power Live One SRL, iată cine sunt şi ceilalţi asociaţi, alături de componenta SRI şi anturajul lui Gheorghe „Pinalti” Ştefan: Fănică Vatră, unul dintre cei mai cunoscuţi ingineri energeticieni din România, aflat la conducerea SIER (5%), Denisa Marina Ion (5%), Fănel Stanciu (5%), Sorin George Sora (5%), Valentin Volentiru (2,5%), Ştefan Eugen Constantinescu (5%), Marius Dragoş Constantinescu (5%) şi Valentin Dan Stan (10%).

Afacerea ATS Energy Rece

Firma ATS Energy Rece este controlată acum de Sorin Bădău, însă prin această societate s-au perindat oameni de afaceri cunoscuți din Cluj Napoca care sunt asociați cu Gabriel Cârlig, de la Jolidon, Eugen Bâlc, unul dintre fondatorii astral, Silviu Prigoană, etc.

În cadrul firmei au gravitat SCHIOPU VICTOR ADRIAN și Dorin Săcară care, împreună cu Sorin Bădău, au fost norocoșii beneficiari ai retrocedărilor frauduloase făcute de ANRP. spre exemplu, Șchiopu a primit de la Agenția condusă de Crinuța Dumitrean, persoană pusă în funcție de Emil Boc, aproape 30 de milioane de lei.

Potrivit site-ului iest.ro, recent, Compania ATS Energy are în proiect să construiască pe valea Someșului Rece două microhidrocentrale, în situația în care în 2006 cursul superior al râului Someşul Rece a fost inclus în aria protejată de situl Natura 2000. ATS a obţinut în 2009, un acord de mediu prin care i se recunoaşte dreptul de a construi pe Someşul Rece 5 astfel de construcţii.

Firme pentru salba de microhidrocentrale

În 2012, conform datelor din Registrul Comerţului, ATS Energy a fost divizată în 7 societăţi clonă, fiecare dintre ele fiind responsabilă pentru proiectele hidroenergetice de pe un râu. Există, deci, un ATS Energy Amic pentru Arieşul Mic, ATS Energy Amare pentru Arieşul Mare, ATS Energy Ribiţa pentru râul Ribiţa, afluent al Crişului Alb, un ATS Energy Bistra pentru Valea Bistrei, ATS Energy Buduşel pentru pârâului Buduşel (Bistriţa-Năsăud) şi un ATS Energy Rece pentru Someşul Rece, precum şi ATS Poşaga (Alba) şi ATS Ocoliş parte din ATS Energy Invest. “Crearea unor societăţi comerciale de dimensiuni mai mici corespunzător celor 7 proiecte investiţionale ale societăţii ce se divizează va permite un management mult mai eficient şi adaptat la nevoile fiecărui proiect, dar şi răspunsuri mai rapide la reacţiile şi mişcările pieţei”, se argumentează în proiectul depus la Registrul Comerţului Cluj.